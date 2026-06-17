GeoDreams代表取締役社長 夘瀧高久が「IVS2026」に登壇

株式会社ＧｅｏＤｒｅａｍｓ

株式会社GeoDreamsは、2026年7月1日（水）から3日（金）に京都で開催の国内最大規模とされるスタートアップカンファレンス「IVS2026」において、当社代表取締役社長の夘瀧高久が登壇することをお知らせいたします。

夘瀧は、7月2日（木）に開催されるセッション「日本が資源国ではない、は本当か？ 地政学リスクと向き合う中での資源獲得戦略」に登壇いたします。

本セッションでは、地政学リスクやエネルギー安全保障を踏まえた日本の資源戦略について議論が行われる予定です。

■登壇セッション概要

【日時】2026年7月2日（木）14:00-15:00（登壇40分前集合予定）

【登壇会場】京都市勧業館「みやこめっせ」3階Aステージ

【形式】セッション

【セッションID】A2-3

【セッションテーマ】

「日本が資源国ではない、は本当か？ 地政学リスクと向き合う中での資源獲得戦略」

地政学リスクが激化する昨今、エネルギー安全保障が国家の最優先事項となる今、日本は「技術によって資源を生み出す国」へと変貌を遂げようとしている。日本らしさ、日本の強みを生かした再生産性を生み出せるのかという目的の中で、日本の精密な技術力と国内資源を掛け合わせることで、いかにグローバルなサプライチェーンの「急所」を握り、勝機を掴むか。その戦略的ロードマップを激論する。

【登壇者】

中村達哉氏（グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 プリンシパル）

加藤尚哉氏（株式会社エネコートテクノロジーズ 代表取締役）

野村亮太氏（Quon Energy 代表）

夘瀧高久（株式会社GeoDreams 代表取締役社長）

下藤充生氏（ZettaJoule株式会社 代表取締役CEO）

■IVS2026について

IVSは2007年に始まった国内最大規模とされるスタートアップカンファレンスです。国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会し、2026年は「Japan is Back」をテーマに京都で開催します。

【イベント詳細】

主催者発表：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000059319.html

IVS2026公式サイト：

https://ivs.events/

■株式会社GeoDreamsについて

会社名：株式会社GeoDreams

代表者：代表取締役社長 夘瀧 高久

本社所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 ＴＫ池田山ビル2Ｆ

設立：2022年1月

事業内容： 先進技術を活用した次世代型地熱発電事業（クローズドループ事業）として、高性能掘削「G-Pulse」や地熱調査・評価技術「Typhoon」を展開するとともに、革新的なスケール除去技術「BLUE SPARK」を活用した地熱井メンテナンスソリューションや各種ワイヤーライン検層サービスを通じた地熱井メンテナンス事業を行っています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社GeoDreams

広報担当

Email：info@geodreams.co.jp

Web：https://geodreams.co.jp/