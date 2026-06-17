創業約１５０年の飯田商店、ノルウェー大使館より表彰

株式会社飯田商店

千葉県銚子市にて創業以来約150年にわたり水産加工業を営んでまいりました株式会社飯田商店は、

2026年6月3日（水）、東京都内で開催されたノルウェー大使館水産部主催「ノルウェーサバ感謝の昼餐会」におきまして、ノルウェー産サバの日本国内における普及および販路拡大に多大な貢献を果たした企業として表彰を受けましたので、ご報告申し上げます。



本表彰は、同会に招待された日本国内の水産関連事業者・小売業者など約40社のなかから、

特にノルウェー産サバの認知向上ならびに販売拡大に貢献した数社に対して贈られたもので、

当社代表・飯田安敏が出席し、ノルウェー貿易・産業・漁業省関係者よりトロフィーを授与されました。

１．受賞の背景｜ノルウェー産サバの魅力を、日本の食卓へ

ノルウェー（北欧）産の大西洋サバは、冷たく澄んだ北海で育まれることで脂の乗りが豊かで、

栄養価にも優れる高品質なサバとして、世界的に高く評価されています。

現在、日本国内で流通するサバのおよそ半数がノルウェー産といわれ、日本の魚食文化を支える重要な水産資源となっています。

当社で取扱うサバの多くは、豊かな脂乗りが特徴のノルウェー産が占めています。

これらのサバは、自社工場および提携工場にて、熟練の職人が魚の構造を熟知した職人が一尾一尾手作業で丁寧に骨を抜く独自の加工を施し、「骨取りさば」として販売しています。

「忙しい平日でも、子どもや高齢の家族に安心して魚を食べさせたい」― そうした子育て世帯・共働き世帯のお声に応える形で、当社は骨取りさばのパイオニアとして、ECサイト「銚子やま五公式オンラインショップ」や全国の量販店等を通じて、骨を気にせず食べられるノルウェー産サバを広く一般家庭にお届けしてまいりました。

魚離れが進むといわれる現代の食卓に、「骨が無く、脂の乗ったおいしいサバ」を届け続けてきたことが、ノルウェー産サバの新たな需要創出と販路拡大に直結したものと考えております。本表彰は、ノルウェー産サバが持つ素材としての魅力と、当社が長年磨いてきた加工技術・販売力との掛け合わせが評価されたものと受け止めております。

２．授賞式レポート｜会場の様子と代表コメント

授賞式は、ノルウェー大使館関係者および国内水産業界の関係者が一堂に会するなか、和やかかつ厳粛な雰囲気のもとで執り行われました。各受賞企業がノルウェー産サバの普及に向けたこれまでの取り組みを紹介し、当社・飯田安敏も登壇のうえ、銚子の港町で創業以来受け継いできた水産加工の歩みについて言葉を述べました。

【代表取締役 飯田 安敏 コメント】

「このたびノルウェー大使館より身に余る表彰を賜り、誠に光栄に存じます。

当社の取り組みは、ノルウェー産サバが本来持つ素晴らしい品質があってこそ成り立つものであり、

まずはノルウェーの漁業関係者の皆様、そして日々当社の骨取りさばをご愛顧くださっているお客様、長年にわたり当社を支えてくださった銚子の地域の皆様に、心より感謝を申し上げます。

創業150年、銚子の港町で培ってきた『一尾一尾を丁寧に扱う』という変わらぬ姿勢こそが、

世界の高品質な素材を日本の食卓へ橋渡しする力になるのだと、改めて確信いたしました。

今後もノルウェー産サバの真価を、より多くのご家庭にお届けしてまいります。」

３．今後の展望｜魚食文化を、次の世代へ

当社は今回の表彰を新たな励みとし、引き続き、ノルウェー産サバをはじめとする高品質な水産資源を活用した加工品の開発・販売に注力してまいります。骨取り加工はもとより、減塩仕様や調理済み商品など、現代のライフスタイルに寄り添う商品ラインナップを拡充し、子育て世帯・共働き世帯・高齢者世帯など多様なお客様へ、「安心・安全で美味しい魚」を変わらぬ品質でお届けしてまいります。

創業から続く銚子の伝統と、信頼できるパートナーであるノルウェー水産業との連携を礎に、

日本の魚食文化を守り、次の世代へ確かにつないでまいる所存です。

引き続きのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。





【会社概要】

会社名 株式会社 飯田商店

所在地 〒288-0003 千葉県銚子市黒生町7400-2

創業 明治年間（創業約150年）

代表者 代表取締役 飯田 安敏

事業内容 水産物加工・卸売販売、骨取りさば等の商品企画・販売

ECサイト https://yamagoiida.shop/(https://yamagoiida.shop/)





【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社 飯田商店

本社所在地：〒288-0003 千葉県銚子市黒生町7400-2

TEL：0479-22-0688 （代）

URL : https://yamagoiida.co.jp(https://yamagoiida.co.jp)

担当：野副 nozoe@yamagoiida.co.jp

取材のお問合せ：https://yamagoiida.co.jp/contact-media/(https://yamagoiida.co.jp/contact-media/)

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