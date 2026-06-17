みてね基金継続助成を受け、虐待予防につながる「子どもショートステイ」の全国設置に向けたモデル実証を開始

一般社団法人merry attic

子育て家庭を支える地域インフラづくりに取り組む一般社団法人merry attic（所在地：埼玉県戸田市、代表理事：上田馨一、以下「メリーアティック」）は、子どもやその家族を取り巻く社会課題の解決に取り組む団体を支援する「みてね基金」の2026年度継続助成(https://mitenefund.or.jp/news/20260421_grants/)を、宿泊を伴う子どもの居場所「ショートステイ」のモデル実証に向けた基盤強化に活用します。

虐待予防の鍵となる「レスパイトケア」

全国の児童相談所による虐待相談対応件数は2年連続で22万件台となっており(*1(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/844e601a/20260130_policies_jidougyakutai_45.pdf))、育児負担や孤立への対策は喫緊の課題です。2021年公表の内閣府調査によると、2015年調査と比較して「子育てによる精神的疲れが大きい」が14.6 ポイント増加しています。(*2(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_yushiki/pdf/230328_betten5.pdf))

2025年に発表された研究では、母親の社会的孤立や育児ストレスと児童虐待リスクとの関連が示されています。(*3(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/72/7/72_24-089/_article/-char/ja)) 保護者が一時的に育児から解放され、リフレッシュや休息をとるレスパイトケアが虐待リスクの低減に有効であることも、複数の研究で報告されています。

しかし現行の「子育て短期支援事業」は児童養護施設等の空き部屋活用を前提とした制度です。本体施設も満員に近い状態が多く、児童養護施設等を持たない小規模自治体では事業実施が難しいことから、ショートステイの受け皿不足が全国的に発生しています。

子育ての休息を支える地域拠点を全国に

私たちが地域の住宅や子ども支援施設などを活用して運営する京都市・東京都（葛飾区・中野区）のショートステイ施設では、年間延べ利用者数がそれぞれ1,800名の利用実績があり、全国自治体平均（人口30万人以上の1自治体あたりの年間平均利用人数）の約4倍のニーズが可視化(*4(https://www.mhlw.go.jp/content/000942055.pdf))されました。しかし私たちが実践する「独立型ショートステイ」は利用者負担を軽減する制度は存在する一方、運営側に対する財政支援は限定的で安定的な財源確保が難しいという課題があります。

そのため地域の住宅等を活用した「独立型ショートステイ」が全国各地へ広がっていくことを目指し、持続可能な仕組みづくりに向けた実証を行います。

(*1)こども家庭庁「令和６年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/844e601a/20260130_policies_jidougyakutai_45.pdf)

(*2) 内閣府「令和２年度 少子化社会に関する国際意識調査」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_seisaku_yushiki/pdf/230328_betten5.pdf)

(*3)日本公衆衛生雑誌「母親の社会的孤立および育児ストレスと児童虐待リスクの関連に関する実証研究」(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jph/72/7/72_24-089/_article/-char/ja)

(*4)三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング「子どもとその保護者、家庭をとりまく環境に対する支援の実態等に関する調査研究報告書」(https://www.mhlw.go.jp/content/000942055.pdf)

具体的な施策

現行制度では、拠点となる施設を持たない自治体ではショートステイの実施が難しい。

1．「独立型ショートステイ」のモデル構築ための人材・体制整備

都市部（中野区・葛飾区など）で、必要な人員配置や運営体制、コスト等の検証を行い、都市部における持続可能な運営モデルの構築を進めます。



2．育児負担軽減や虐待の予防効果を調査

専門スキルを活かして社会貢献を行う企業プロボノチームと協働し、孤立や虐待予防等への効果を調査・分析。2026年中に「社会的インパクト評価レポート」を公表予定です。



設立10周年を迎えるメリーアティックは「子育て社会を頼れる空気感で満たしていく。」というビジョンの実現に向け、子育てを取り巻く制度や社会のあり方を見直す挑戦を進めます。本実証で得られたデータは、児童福祉法等の改正議論に向けた政策提言にも活用予定です。

「みてね基金」とは

2020年4月より、日本国内および海外において、子どもやその家族を取り巻く社会課題の解決に向けて活動する非営利団体に対し、資金提供および活動支援を行っています。株式会社MIXIの創業者である笠原健治が個人として資金提供しており、難病・障がい、教育、貧困、出産・子育て、虐待の5領域での課題解決に取り組む非営利団体を対象としています。

みてね基金 事務局コメント

「みてね基金」第三期ステップアップ助成を通じてご縁をいただいて以降、merry atticの皆さまが「子育て社会を、頼れる空気感で満たしていく。」というミッションの実現に向け、着実に歩みを進められている姿を拝見してきました。その歩みは、まさにステップアップそのものだと感じています。

今回、継続助成をスタートするにあたり改めてお話を伺い、解像度の高いビジョンと大きな構想を持つ経営チームの皆さまをご支援することで、ミッション実現への確信をさらに深めました。継続助成を通じて、merry atticの挑戦をより一層後押しし、「頼れる空気感」に満たされた社会を共につくっていけることを大変嬉しく思います。



みてね基金：https://mitenefund.or.jp/

※みてねの商標及びロゴは、株式会社MIXIのライセンスにもとづき使用しています。

現場取材・インタビューのご案内

代表・上田へのインタビュー、および東京（葛飾・中野）・京都各拠点での現場取材が可能です。例として以下のようなテーマについてご取材いただけます。

一般社団法人merry atticについて

- 独立型ショートステイの仕組みと特徴- 2028年度制度改正に向けたロードマップ- 実際の利用者の声（匿名対応可）

「子育て社会を、頼れる空気感で満たしていく」というミッションの実現に向けて、日本初の「独立型子どもショートステイ」を運営。埼玉県戸田市、東京都（葛飾・中野）、京都府京都市、那覇市などを拠点に、学童保育、子ども食堂などさまざまな子育て支援事業を展開しています。

法人名： 一般社団法人merry attic

代表理事： 上田 馨一

設立： 2016年6月9日

所在地： 埼玉県戸田市新曽397 メゾンサファイア110号

事業内容： 独立拠点型子どもショートステイ、

放課後児童健全育成事業、子ども食堂、障害者委託訓練事業 等

公式HP： https://merryattic.net/