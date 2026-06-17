株式会社カサレアル

株式会社カサレアル（以下 カサレアル：東京都港区、代表取締役社長 窪 伸一郎）は、いま注目されているAI連携のオープン標準プロトコル「MCP（Model Context Protocol）」を軸に、安全で実務に直結するAIカスタマイズ手法を学ぶ新コース『MCP開発入門 -設計からセキュリティまで-』を、2026年11月より新たに提供開始することをお知らせいたします。

昨今、生成AIツールを業務に組み込む動きが急速に拡大しています。しかし、単なるプロンプト調整だけでは、社内システムやデータベースとの動的な連携、複雑な業務フローの自動化には限界があります。そこで登場したのが、米Anthropic社が提唱し急速に普及している「MCP（Model Context Protocol）」です。

本コースは、「AIツールを業務に組み込みたいが、何から始めればいいか分からない」「既存システムと安全に連携させたい」という開発者の声に応え、MCPサーバーを「使う」「作る」「守る」の3ステップで体系的に学べる実践的なカリキュラムとして開発されました。単に動作するだけでなく、実務で最重要視される認証、入力バリデーション、最小権限、プロンプトインジェクション対策といったセキュリティのベストプラクティスまで網羅しており、プロンプトの限界を超え、セキュアに「システムとAI」を繋ぐ人材の育成をサポートします。

■ 本コースの特長

1. 実務で通用する「3つのステップ」で体系的に習得

本コースは2日間の短期集中型で、既存のMCPサーバーをAIに接続する「使う」ステップ、TypeScriptを用いて独自のサーバーを実装する「作る」ステップ、そして企業のセキュリティ基準を満たすための「守る」ステップを順を追って学びます。

2. TypeScriptによるハンズオンと、実務に即した総合演習

公式の「@modelcontextprotocol/sdk」を使用し、型安全なコードによる実装パターンを体感します。演習では、ローカルのMarkdownやテキストファイルを自然言語で検索・要約するMCPサーバーの設計から実装、生成AI（Claude Code）との実際の連携までを完成させます。

3. 「セキュアに作れる」ことを目標としたセキュリティ設計の網羅

AIにツールを実行させる際の特有のリスク（ツールポイズニング、プロンプトインジェクション等）を理解し、環境変数によるシークレット管理、入力バリデーション、最小権限の原則に基づくツール設計など、実運用に耐えうる堅牢な実装手法をハンズオンで身につけます。

■ コース詳細・開催概要

コース名：MCP開発入門 -設計からセキュリティまで-

提供開始時期：2026年11月より

受講期間：2日間

研修会場：オンライン開催 または カサレアル品川トレーニングセンター

受講料金：154,000円（税込）/人

受講対象者：

- AIツールを業務に活用したいエンジニア・開発者- ClaudeやChatGPTなどのAIツールを、仕組みから深く理解したい方- 自社のシステムやツールをAIと安全に連携させたいと考えている方- MCPに興味はあるが、何から始めればいいか分からない方

お申込みページ：https://learning.casareal.co.jp/4011-online

カサレアルでは、今回提供開始するコース以外にも、AI駆動開発や生成AIを活用したWebアプリケーション開発に対応した技術研修を多数提供しております。カサレアルが提供する研修コースはこちらよりご覧ください。

株式会社カサレアルについて（ https://www.casareal.co.jp(https://www.casareal.co.jp) ）

株式会社カサレアルは、「テクノロジーと人の力で企業の変革を推進する」を掲げる信頼の技術パートナーです。クラウドネイティブをはじめとする多様な最先端技術を見極め、確かな品質のエンジニアリングで価値を提供しています。 お客様のビジネスを最適な技術選択で支援する「プロダクト開発支援」、実務に直結するプログラムで企業の人材育成を柔軟にサポートする「研修サービス」、そして現場のニーズに基づき業務効率化を支援する「新規開発サービス」という3つのコアサービスを展開し、企業のDX推進と持続的な成長、さらには深刻化するIT人材不足という社会課題の解決に貢献してまいります。