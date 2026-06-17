不妊治療専門クリニックが提供する「妊娠のための専門検査パッケージ」--卵巣年齢を知り、将来の後悔をなくす「たまごドック」を新たに提供開始

医療法人Tender Loving Care

「将来的には子どもを持ちたい」と考えている20～40代のすべての女性へ。

現時点では妊活・不妊治療を具体的に検討していないが、自身の妊孕性（にんようせい・妊娠する力）を正しく把握しておきたい方へ。

また、キャリアや結婚のタイミングと出産をどう両立させるか悩む女性と、そのパートナーの方へ。

妊娠の可能性を今のうちから知っておく事で、計画的な出産を検討出来る様になります。

恵愛生殖医療医院フロント

「もっと早く来ればよかった」という後悔の繰り返し」

恵愛生殖医療医院は2011年の開業以来、1万例を超える妊娠支援を行って参りました。

その臨床現場で院長自身が繰り返し耳にしてきたのが、「もっと早い段階で妊活を始めていれば、結果が変わったのではないか」という患者の言葉でした。

不妊治療に至るまでに時間を要した背景には、妊活の開始タイミングや受診先についての情報不足があることが多かったと皆さんが仰ります。

「不妊治療専門クリニックへの心理的ハードル」

多くの女性が「不妊治療専門医療機関は特別な人が行く場所」「相談だけで行きにくい」「受診したら治療しなければならないのでは」と感じていることが、受診の遅れにつながっておりました。

「不妊治療」と「専門的な妊孕性（にんようせい）評価検査」を切り離し、誰もが気軽に自分の卵巣の状態を知ることができる仕組みとして「たまごドック」を開発致しました。

「たまごドック」（16,500円・自費）は、不妊治療専門クリニックでしか実現できない2種類の精密検査で構成されております。

１.ホルモン検査（LH・FSH・エストラジオール・AMHの血液検査）により卵巣機能と卵子残存量を定量的に評価。

２.経腟超音波検査により卵巣内の胞状卵胞数（AFC）を直接計測し、卵巣予備能を視覚的に評価。

これらの組み合わせは、一般婦人科では精度高く実施することが難しく、不妊治療専門施設の蓄積された臨床経験が不可欠です。

検査は月経1～5日目に実施し、約2週間後に医師による結果説明・カウンセリングを行います（計2回来院）。

「妊活たまごドック」（33,000円・自費）は上記検査に加え、

３.感染症スクリーニング（風疹・梅毒・B型肝炎等、妊娠に影響を及ぼしうる感染症）

４.子宮頸がん検査を追加実施。

妊娠を短期的・具体的に検討している女性に適した包括的プランで、計3回の来院となります。

受診後は「検査結果報告レポート」と「妊活セルフチェックリスト」（受診者限定）を提供致します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182102/table/6_1_a3184e60664106b3fb99ed7d066c91c2.jpg?v=202606180351 ]

※いずれも自費診療。医師による結果説明・カウンセリング費用を含む。

※男性向け「メンズドック」「妊活メンズドック」についても別途ご用意。

※料金はすべて税込・自費診療。支払い方法：現金・各種クレジットカード・交通系IC・PayPay等QRコード決済に対応。

恵愛生殖医療医院 林院長

今後のビジョン

日本における少子化の背景には、妊活の開始時期に関する正確な情報が社会に届いていないという構造的課題があります。

「たまごドック」は、その課題に対する一つの医療的回答です。

当院は今後、「たまごドック」を"妊活の入口"として広く普及させることで、不妊治療の専門施設が「治療だけをする場所」から「予防・検査・治療を一体的に担う場所」へと進化することを目指しております。

卵巣年齢の評価（AMH・AFC）が「健康診断の一項目」として社会に定着するよう、啓発活動・企業との連携・行政との協力にも積極的に取り組んで参ります。

参考URL

たまごドック

https://www.tenderlovingcare.jp/treatment/tamago-dock/

プレコンセプションケア

https://www.tenderlovingcare.jp/column/lifestyle/preconception-care/