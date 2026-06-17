【Racbaki 初のスポーツサンダル誕生】足指解放×かかと重心。“歩き方そのものに着目した”ラクバキ新商品が販売開始！

株式会社Racbaki履くだけ簡単！ラクにカラダ整う。美容・健康シューズブランド「Racbaki（ラクバキ）」を運営する株式会社Racbaki（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古川美佐子）は、2026年6月15日（月）に、ブランド初となる「スポーツサンダル」を発売いたします。

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“足が変わると、歩き方が変わる。

歩き方が変わると、身体の使い方が変わる。”

ラクバキが着目したのは、「足指の解放」と「骨格アプローチ」の両立でした。

こうして誕生したのが、ブランド初となるスポーツサンダルです。

足指を解放するワイドソール、足本来の機能を呼び起こすグリップソール、そして自然なかかと重心へ導く傾斜設計を搭載。

ラクバキスポーツサンダルは、足元から全身のバランスへアプローチする新しい「矯正サンダル」です。

現代人の多くは、足指を十分に使えず、前重心のまま歩いています。

その状態が続くと、本来歩行で使われるお尻や内ももが働きにくくなり、前ももやふくらはぎに負担が集中しやすくなります。

ラクバキスポーツサンダルは、足指を広げながら自然とかかと重心へ導くことで、足元から重心バランスをサポート。

足の使い方が変わることで歩き方が変わり、歩き方が変わることで身体の使い方も変わっていきます。

ラクバキが目指したのは、一時的なサポートではなく、毎日の歩行そのものへのアプローチ。

日常使いから旅行、レジャーまで、歩く時間をボディメイクの時間へ変えていくスポーツサンダルです。

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足指を解放するワイドソール設計

スポーツサンダルでは足先を圧迫しにくいワイドソールを採用。

足指が自然に広がりやすい環境を整えることで、足裏アーチが本来持つバネのような機能を発揮しやすくなります。

足指が正しく使えるようになることで、地面をしっかり踏み込みやすくなり、前ももやふくらはぎに頼りすぎない効率的な歩行をサポートします。

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足指で地面を掴むグリップソール

さらにラクバキ独自のグリップソールを搭載。

足指で地面を掴む感覚をサポートすることで、眠っていた足本来の機能を呼び起こします。

足元が安定することで歩行時のブレを軽減し、身体全体を効率よく使える歩行へ導きます。

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傾斜設計により自然なかかと重心へ

Racbaki独自の傾斜設計を採用。

自然と体重がかかと側へ乗りやすい構造にすることで、前重心になりやすい歩行習慣へアプローチします。

かかと重心になることで骨盤が立ちやすくなり、体幹やお尻を使いやすい歩行へ。

前ももや外ももに頼る歩き方から、身体全体を使う効率的な歩行へ導きます。

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3点ホールドで実現した安定感と快適性

スポーツサンダルは、つま先・甲・かかとの3点で足を支えるホールド構造を採用。

さらに足首・甲・前足部を細かく調整できるマルチアジャスト構造により、一人ひとりの足に合わせたフィット感を実現しました。

足全体を包み込むように支えながらも、締め付け感を抑えた快適な履き心地を追求しています。

足に触れる部分には柔らかな素材を採用し、

旅行やレジャー、ショッピングなど長時間歩くシーンでも快適な歩行をサポートします。

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サンダルカテゴリーの人気シリーズ

Racbakiでは、ライフスタイルや使用シーンに合わせて選べるサンダルシリーズを展開しています。

今回発売する「スポーツサンダル」に加え、多くのお客様からご支持いただいている人気モデルをご紹介します。

Racbakiを代表する人気サンダル“イージーサンダル”

高いクッション性を備えたインソールと、高低差のある独自設計により、足指を使いやすい環境へ導きながら、かかと重心の歩行をサポートします。

足指・重心・姿勢のつながりに着目したロングセラーモデルで、歩くたびに全身のバランスを整え、ボディメイク習慣をサポート。

「まずはラクバキを試してみたい」という方にも選ばれ続けている定番の一足です。

“かかと着地×骨盤に着目して開発された“イージーサンダルラップ”

骨盤の開きによって崩れやすい重心バランスへアプローチするため、イージーサンダルとは異なる専用インソールを採用。

足を後ろから支えるような設計により、自然とかかと重心の歩行をサポートし、足指を使いやすい環境へ導きます。

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“歩く時間を、整う時間へ。”

歩き方は、毎日の姿勢や身体の使い方に大きく関わっています。

Racbaki は足指・重心・姿勢のつながりに着目し、「履くだけで歩行環境を整える」商品開発を続けてきました。

今回発売するスポーツサンダルは、暑い季節でも快適に履ける開放感と、歩くほどに足指・重心・姿勢へアプローチする機能性を兼ね備えた一足です。

商品概要

スポーツサンダルブラックスポーツサンダルベージュ

商品名：スポーツサンダル

カラー：全2色(ブラック・ベージュ)

サイズ：Sサイズ(~23m)～XLサイズ(26.0-27.0cm)

発売日：2026年6月15日(月)

※7月上旬に入荷次第発送

（天候や交通状況の影響により、お届け日が前後する場合がございます）

【Racbaki公式HP】

https://racbaki.com/

⬜︎株式会社Racbakiについて

社名：株式会社Racbaki

本社所在地：150-0031

東京都渋谷区桜丘町12番10号住友不動産渋谷インフォスアネックス１階

取締役社長：古川美佐子

事業内容：フットウェアブランド

設立： 2024/6/21

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