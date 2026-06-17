食品業界への就職を目指す学生向け・無料の「食品業界インターン対策模試」を公開

株式会社マキシマイズ

Tsunagaru就活(https://tsunashu.com/)／株式会社マキシマイズ(https://maximise.jp)は、食品業界志望学生向けの無料コンテンツ「食品業界インターン対策模試」(https://tsunashu.com/success/internshiptest/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=test2026_prtimes)を公開しました。（就活生以外も受験が可能です）

食品業界に関心はあるものの、業界理解や仕事理解に不安を感じる学生に向けて、夏インターンシップやオープン・カンパニー参加前に“今の実力”を確認できる実力診断コンテンツとして、無料・登録不要で利用できます。

各テストは10問で完結し、受験後にはA～C判定で理解度を表示、正解の理由や解説はマイページ上で確認することができます。短時間で取り組みやすく、業界研究や企業研究を始める前の入口として活用いただけます。（就活生以外も受験が可能です）

■「なんとなく好き」で終わらせない、食品業界志望学生の実力診断

いますぐ受けてみる :https://tsunashu.com/success/internshiptest/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=test2026_prtimes

食品業界の就活では、「食品が好き」という気持ちに加えて、業界全体の理解や企業ごとの役割、仕事理解の深さが重要になります。Tsunagaru就活では、そうした業界理解の差が、その後の企業研究や選考準備の差につながると考えています。まずは自分の現在地を楽しみながら把握できる場として、「食品業界インターン対策模試」を公開しました。

Tsunagaru就活は、食品業界を「サプライチェーン」という観点から俯瞰し、企業同士のつながりや各社の役割、仕事のリアルを正しく理解できる機会を届ける就活プラットフォームです。今回の模試も、その考え方をもとに、学生が食品業界をより立体的に理解するきっかけとなることを目指しています。

■模試は3分野で構成、業界理解を多角的にチェック

「食品業界インターン対策模試」は、以下の3分野で構成しています。

１：業界用語・基礎知識編

２：業界トレンド・未来予測編

３：職種・実務力チェック編

食品業界の基本的な知識だけでなく、業界の変化や仕事理解まで含めて確認できるため、「自分はどこまで理解できているのか」「これから何を補強すべきか」を整理しやすい内容です。夏インターンシップ・オープンカンパニー参加前の準備として、業界理解の土台づくりに活用できます。 （※業界人でも満点を取ることが難しい難問もいくつか含まれています）

本模試は、すべて無料、登録不要で受験できます。各テストは10問で完結するため、就活準備の合間にも取り組みやすく、初めて食品業界研究に触れる学生でも気軽に挑戦できます。さらに、受験後にはA～C判定で理解度を表示、正解の理由や解説はマイページ上で確認することができます。感覚ではなく、ひとつの目安として自分の理解度を確認できます。

「まず何から始めればいいかわからない」「業界研究を始めたいが、自分の知識レベルが見えない」と感じる学生にとって、最初の一歩を踏み出しやすいコンテンツです。

■模試の先に、業界理解を深めるイベントも展開

Tsunagaru就活／株式会社マキシマイズは、模試による実力確認に加え、食品業界への理解をさらに深める機会として、業界研究・企業研究につながるイベントやセミナーも展開しています。現在は、オンラインイベント「インターンシップ完全攻略！食品業界攻略イベント夏(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)」の情報も公開しており、食品業界の注目企業を比較しながら理解を深められる機会を提供しています。

模試で自分の課題を知り、その後のイベントや企業研究につなげることで、食品業界志望の学生がより納得感のある就活準備を進められるよう支援していきます。

■食品業界インターン対策模試 概要

名称：食品業界インターン対策模試

利用料：無料

利用方法：登録不要

形式：各テスト10問

判定：受験後にA～C判定を表示、正解の理由や解説はマイページ上で確認が可能

内容：業界用語・基礎知識編／業界トレンド・未来予測編／職種・実務力チェック編

URL：https://tsunashu.com/success/internshiptest/(https://tsunashu.com/success/internshiptest/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=test2026_prtimes)

■関連情報

イベント名：インターンシップ完全攻略！食品業界攻略イベント夏

詳細URL：https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/(https://tsunashu.com/event/kouryaku-summer/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=summer2026_prtimes)

■Tsunagaru就活 について

Tsunagaru就活は、食品業界に特化した就活プラットフォームです。業界を「サプライチェーン」という観点から俯瞰し、企業同士の関係性や各社の役割、仕事のリアルを理解できる情報やイベント、セミナーを提供しています。業界・企業・職種研究と自己分析をつなげて考える機会を届けることで、就活生が自分に合った企業や仕事を見つけられるよう支援しています。

■株式会社マキシマイズ 会社概要

会社名：株式会社マキシマイズ

所在地：〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

コーポレートサイト：https://maximise.jp

事業内容：食品業界に特化した採用情報メディア『Tsunagaru就活』の企画・運営、食品業界特化イベントや大学キャリアセンターと連携した学内プログラムの企画運営、食品業界のトレンドを紹介する雑誌『TREND』の発行など

ミッション：個人と組織の可能性の最大化 ～Maximise your potential～

■本件に関するお問い合わせ先

Tsunagaru就活 事務局

Email：info@tsunashu.com

イベント一覧：https://tsunashu.com/event/

企業様のお問い合わせはこちら：https://partner.maximise.jp/(https://partner.maximise.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=company_prtimes)