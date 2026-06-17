岩谷技研、宇宙戦略基金事業で東京科学大学と連携火星探査を見据えた大型宇宙研究に参画

株式会社岩谷技研

世界初の気球による「宇宙遊覧フライト」の商用運航実現を目指す株式会社岩谷技研（所在地 ：北海道江別市、代表取締役：岩谷 圭介、以下「当社」）は、政府が推進する宇宙戦略基金事業の技術開発テーマの1つである「宇宙転用・新産業シーズ創出拠点“SX-CRANE”」において、国立大学法人東京科学大学（所在地：東京都目黒区、理事長：大竹 尚登）を代表機関とする提案に連携機関として参画し、このたび事務局を務める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）と代表機関との契約が締結されたことをお知らせします。

代表機関である東京科学大学、および連携機関各社とともに、当社がこれまで培ってきた成層圏での高高度気球の運用技術を、将来の有人火星探査を見据えた研究開発に活用します。

▊ 採択概要

技術開発テーマ名：宇宙転用・新産業シーズ創出拠点「SX-CRANE」

実施機関名（代表機関）：国立大学法人東京科学大学

研究代表者：関根 康人

技術開発課題の名称：有人火星時代に向けた環境センサ・小型ペイロード開発拠点（牽引型）

関連情報：https://fund.jaxa.jp/techlist/theme2_17/

▊ 本研究における主な技術開発

「火星時代を見据えた環境センシング技術で安心・健康に暮らす」ことを掲げた本研究では、将来の有人火星探査に向けて、宇宙環境を高精度に把握するためのセンサ技術および小型ペイロードの開発を推進します。極限環境下におけるデータ取得・解析技術は、宇宙探査にとどまらず、地球環境のモニタリング、防災、資源探査など、多様な分野への波及効果が期待されます。

▊ 本テーマにおける産学連携について

本研究では、東京科学大学を代表機関とし、連携機関として、当社のほか、株式会社島津製作所、株式会社Midtownなどの企業に加え、東北大学、東京大学、大阪公立大学などの大学・研究機関と共同で研究開発を進めます。

各機関が有する、南極や成層圏、深海、海上などの極限環境で活用されているセンサ・デバイス技術を宇宙向けに小型化・耐環境化・省電力化し、人類が火星や月へ到達する前段階における環境計測の実現を目指します。

▊ 代表機関概要

国立大学法人東京科学大学

代表者：理事長 大竹 尚登（おおたけ なおと）

所在地：東京都目黒区大岡山2丁目12-1

概 要：東京科学大学（Science Tokyo）は、東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して2024年10月に誕生した国立大学です。「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探求し、社会とともに新たな価値を創造する」をMissionに掲げ、両大学のこれまでの伝統と先進性を生かしながら、どの大学もなしえなかった新しい大学の在り方を創出していきます。

WEB：https://www.isct.ac.jp/ja

▊ 当社概要

株式会社岩谷技研

代表者：代表取締役 岩谷 圭介（いわや けいすけ）

所在地：北海道江別市大麻中町26番地22

概 要：成層圏へ到達可能なスペースバルーン、成層圏および宇宙関連機器の技術開発・研究を行うスタートアップ企業です。共創パートナー各社とともに、気球による「宇宙遊覧フライト」の実現を通じて「宇宙の民主化」を目指す「OPEN UNIVERSE PROJECT」を企画・運営しています。

WEB：https://iwaya.biz/

▊ 当社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/