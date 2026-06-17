【4社共催セミナー】倉庫、運送業界の～特定技能・育成就労採用から育成、即戦力化の実践ノウハウ～

G.A.グループ株式会社

G.A.グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：今泉 真徳）は、2026年7月15日（水）～7月17日（金）に【物流倉庫で解禁】 倉庫・運送業界｜特定技能・育成就労「採用から育成、即戦力化の実践ノウハウ」のオンラインセミナーを主催いたします。

「2024年問題」や深刻な人手不足が続く倉庫・運送業界において、政府による「特定技能・育成就労」の閣議決定を受け、外国人材の活用に今大きな注目が集まっています。

そこで、人材確保に悩む経営者や人事担当者が今取るべき「外国人採用の次の一手」と、現場で活躍・定着してもらうための「実践的な教育ノウハウを凝縮」した共催セミナーを緊急開催いたします。

今回は日本倉庫協会様をはじめ各分野のプロフェッショナルが結集し、言葉の壁を越える仕組みから即戦力化する倉庫運営まで、組織全体を活性化させる実践的なアプローチを4部構成でお届けします。

弊社登壇内容（第2部）：活躍する特定技能の「見極め方」と「定着設計」

申込む :https://ad.gagr.co.jp/seminar_marke

特定技能の解禁は大きなチャンスである一方、「自社の現場に合う人材をどう見極めるべきか」「早期離職を防ぐにはどうすればいいのか」という不安の声も多く聞かれます。

弊社セクションでは、現場の即戦力として長期的に活躍してもらうために不可欠な、受け入れ前の「採用基準（見極め）」と、入社後の「フォロー体制（定着設計）」の2つの軸を徹底解説。

言葉や文化の壁を乗り越え、外国人スタッフのモチベーションを高めながら現場を活性化させる、明日から使える実践的なノウハウを分かりやすくお届けします。

登壇者プロフィール：細野 麻理香

G.A.グループ株式会社市場開発部 リーダー特定技能及び技術・人文知識・国際業務領域における外国人材採用の専門コンサルタントとして、さまざまな業界の人材課題解決に貢献。製造業・建設業・物流業・サービス業・ITなど幅広い分野の企業に対し、採用戦略の立案から候補者選定、定着支援まで一貫したサポートを提供。また、ベトナム・ハノイでの駐在経験を活かし、現地の労働市場や文化に根ざしたアドバイスを実施。日越双方のビジネス環境に精通しており、高度人材領域における日越ブリッジ人材の紹介も得意。

セミナー概要

開催日時：

(1)2026年7月15日（水）13:00～15:20（LIVE配信）

(2)2026年7月16日（木）13:00～15:20（再配信）

(3)2026年7月17日（金）13:00～15:20（再配信）

※「途中入室・退出」が可能です。

セミナータイトル：

【物流倉庫で解禁】 倉庫・運送業界｜特定技能・育成就労「採用から育成、即戦力化の実践ノウハウ」

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：物流・倉庫業界の経営者/人事採用担当者/現場責任者

参加費：無料

参加特典：セミナー資料

登壇者一覧

・一般社団法人 日本倉庫協会：百瀬 幸慶 氏

・G.A.グループ株式会社：細野 麻理香 氏

・ポケトーク株式会社：西岡 佑 氏

・ロジザード株式会社：佐藤 彩 氏

タイムテーブル

申込む :https://ad.gagr.co.jp/seminar_marke[表: https://prtimes.jp/data/corp/150352/table/52_1_578c9c6ff065777506590ce9e2a4d92e.jpg?v=202606180351 ]

【注意事項】

・お申し込み完了後、視聴用URLをメールにてお送りします。

‍ ・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

＜本セミナーに関するお問い合わせ先＞

G.A.グループ株式会社 事業企画室 担当：曽江井・武本

下記リンクよりお問い合わせください。

https://gagr.co.jp/inquiry/

主催企業

G.A.グループ株式会社 https://gagr.co.jp/

参加企業

一般社団法人 日本倉庫協会 https://www.nissokyo.or.jp/

ポケトーク株式会社 https://pocketalk.co.jp/

ロジザード株式会社 https://www.logizard.co.jp/

G.A.グループ株式会社

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー5階（東京本社）

代表取締役：今泉 真徳

事業内容：外国人材紹介/派遣事業、支援（ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピン等）、特定技能外国人向け求人サイト運営、日本語教育支援事業、ベトナム進出支援

URL：https://gagr.co.jp/