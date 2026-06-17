【東京ヴェルディレーシング】6/27（土）のUNIZONE Rd.3をCroak Prime Studioより参戦決定

スポーツ総研株式会社

東京ヴェルディレーシングチームが出場するJAF公認のeモータースポーツリーグ「UNIZONE」、2026シーズンは参戦する6チームが各拠点から出場するHOME＆HOMEを採用する為、東京ヴェルディレーシングは下記の東京会場から公式戦に参戦いたします。

選手・サポーター・実況/解説・応援団長・スタッフの全員が東京ヴェルディレーシングを応援する、圧倒的なホームの雰囲気で選手の後押しをよろしくお願いします！

【東京会場詳細：UNIZONE2026 Rd.3】

日 時：6月27日（土）13時～17時（12時開場予定）

場 所：CROAK Prime Studio（恵比寿駅 徒歩7分）

住 所：〒150-0012 渋谷区広尾1丁目1-7 プライムスクエアシティ 1/2階

アクセス：JR山手線/地下鉄日比谷線 恵比寿駅東口より徒歩7分

入場申込： https://forms.gle/E5SRTNe474dm6RBt7(https://forms.gle/E5SRTNe474dm6RBt7)

【会場：Croak Prime Studioについて】

「Croak Prime Studio」では、イベント、ライブ放送、ストリーミング放送、社内会議、セミナー、 企業PR、商品説明、記者会見などの様々なコンテンツ配信が可能な映像制作システム 「TriCaster (ト ライキャスター)」を擁し、番組制作そして、ライブストリーミング 映像配信しております。進化し続 けるお客様や時代の二ーズに応えるため、業界内でもトップクラスの設備、機材を完備。300インチの LEDスクリーン、複数個所をスタジオとして使用できる柔軟さ、フレキシブルスペースの新設により、 大規模イベント中継やプレス発表会等にも幅広く対応。e-Sportsの分野でも、国内最高峰案件に携わっ ている実績を保持しております。

主な機材は、TriCaster各シリーズ、Blackmagic Design各シリーズ、V-800HD (Roland)、SONY N XCAM HXR-NX5R、Shure (A帯) ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE 8、E12X-SUB、10D、AVOLITES QUARTZなど。 (詳細はお問合せください) 対応可能なプラットフォームは、YouTubeライブ、×ライブ、TikTok LIVE、LINE VOOM LIVE、ニコ ニコ生放送(公式生放送、チャンネル放送)、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft A zure、Zoom、Teams、Meetsなど、国内における一通りのライブ配信に対応いたします。 場所は、恵比寿駅より徒歩5分。地下には一般駐車場がございます。



公式サイト https://www.croak.co.jp/

【クローク株式会社について】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネ ットライブ配信をサポートしております。ニコニコ生放送の公式化や、ライブ番組に適した番組の企画 制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティン グや運営サポートも行っております。サービス開始から14年間で2,000件以上のインターネットライブ 配信の実績がございます。