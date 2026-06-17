【バンビシャス奈良】古牧昌也選手 契約満了および移籍先決定のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



古牧昌也選手が、バンビシャス奈良との契約が6月30日をもって満了となり、退団することをお知らせいたします。



なお、古牧選手は移籍先がすでに決まっており、後日移籍先クラブより発表がございますことを、あわせてお知らせいたします。

古牧昌也選手

古牧昌也選手

生年月日

1993年6月19日

出身地

千葉県

出身校

日本大学

ポジション

SG

身長・体重

186cm・85kg

選手歴

2016-17 千葉ジェッツ（練習生）

2017-18 アースフレンズ東京Z

2018-21 群馬クレインサンダーズ

2021-22 横浜ビー・コルセアーズ

2022-26 バンビシャス奈良

コメント

この度、4シーズン在籍したバンビシャス奈良を退団する事になりました。

毎年のようにプレーオフに出場します！と言ってきましたが、約束を果たせず申し訳ありませんでした。

目標には届きませんでしたが、バンビシャス奈良の為に日々全力を尽くした事は胸を張って言えます。

道中では苦しい事や辛い事の連続でした。

しかし、成功だけではなく失敗から学び成長する楽しさや、無いものではなく今あるものに感謝をする心の成長を実感する事ができました。



そして、どんな状況でも応援し続けてくれたバンビシャス奈良ブースターの皆さんに心からありがとうと伝えたいです。

負けても負けても会場で一緒に戦ってくれた事、

それは決して当たり前の事ではありません。

だからこそ結果で恩返しがしたかったです。

この想いは忘れる事なく次に活かしていきたいと思います。



最後に僕をクラブに必要としてくれた加藤社長、神田前GM、選手、支えてくれたコーチ、スタッフ、シカッチェ、パートナー企業の皆様、ブースターの皆さんに感謝申し上げます。

ありがとうございました！