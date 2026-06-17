【ザ・ニッカ リミテッド2025 登場】限定566口の真剣勝負。レア銘柄が狙える「夏待ち開運みくじ」 ６月１７日販売開始
ザ・ニッカ リミテッド2025
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、大人気企画「ウイスキーみくじ」の新シリーズ、「夏待ち開運みくじ第1弾」を、2026年6月17日より販売開始いたしました。
本企画は566口限定。
市場に出ない限定ウイスキーである「ザ・ニッカ リミテッド2025」を筆頭に、「山崎12年」「イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション」といった入手困難な長期熟成ボトルを封入しています。さらに、「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」「YUZA シグネチャーブレンド」「シングルモルト津貫」「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」など、人気銘柄も多数ラインアップ。加えて、「矢部」「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっています。
価格は1口5,980円 送料無料。
贈り物としても、自分へのご褒美としても挑戦しやすい価格帯で、“届くまでわからない贅沢な高揚感”をお届けいたします。
Amazonで購入(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NNR7ZJ)
"夏待ち開運みくじ" ラインナップ：激レア「ザ・ニッカ リミテッド2025」布陣
・［超大吉×1］ザ・ニッカ リミテッド 2025
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション
・［中吉×2］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション
・［喜吉×4］YUZA シグネチャーブレンド
・［福吉×6］本坊酒造 シングルモルト津貫
・［緑吉×7］ザ・マッカラン シェリーオーク12年
・［幸吉×8］ザ・マッカランダブルカスク12年
・［宝吉×53］ブレンデッドウイスキー矢部
・［栄×237］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［吉×244］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全566口限定
※なくなり次第終了
販売概要：限定566口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名： 夏待ち開運みくじ第1弾
価格： 7,980円(税込) 送料無料
販売口数： 566口（数量限定のため、完売次第終了となります）
販売開始日： 2026年6月17日
販売場所：
・タチバナE酒販 本店 (https://whiskykuzi.com/shop/products/natumatikaiun)
・タチバナＥ酒販 Amazon店 (https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NNR7ZJ)
・タチバナE酒販 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/tachibanaeshuan/kaiunnatumati/)
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/dogenka-miyazaki/kaiunnatumati/)
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/dogenka-miyazaki/kaiunnatumati.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-title&ea=)
■ 商品の特長
超大吉には、市場で高値で取引される、超レアウイスキー「ザ・ニッカ リミテッド 2025」を設定しています。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されており、最良の状態でお客様のもとに届けられます。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫で商品を管理
自社倉庫の様子
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv
・タチバナE酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/aruOy09
・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy