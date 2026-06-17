巻くだけで胸下を引き締め、くびれを引き立てるあばらWベルト

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「K-BEAUTYボディシェイプベルト」2,178円（税込）を6月17日(水)より発売開始しました。

・Wベルトであばらをキュッ！と引き締め、くびれメイク！

伸縮性のよいベルトで胸下を引き締め、肋骨まわりをサポート！ボディラインを整え、ウエストをスッキリ見せます。

・あばらを支えて、姿勢を意識！

あばらをグッと支えることで背筋が伸び、美しい姿勢をサポートします。

・簡単装着！簡単サイズ調節！

面ファスナーで本体ベルトを固定し、さらに左右のベルトで引っ張ってとめるだけの簡単操作！

・薄型タイプで動きやすく目立ちにくい！

薄型デザインでしなやかにフィット！服の下に着用しても目立たずアウターにひびきにくい！

・ズレにくく伸縮性に優れた生地

肌当たりのよい伸縮性に優れた素材でぴったりフィットし快適！

・様々なシーンで活躍

デスクワークなどの普段使いはもちろん、軽くて小さくたためるのでバッグに入れて移動時やエクササイズ中にもオススメ♪

「K-BEAUTYボディシェイプベルト」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：ナイロン65％・ポリウレタン35％

面ファスナー：ポリエステル、ポリアミド樹脂

適応サイズ 肋骨まわり Ｍ-Ｌタイプ：約68～80cm、Ｌ-ＬＬタイプ：約81～93cm

価格：2,178円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など