【東急Sレイエス フットボールスクール】チャレンジ THE トレーニング2026_06

東急スポーツシステム株式会社

これからの夏に向けて、どなたでも通常スクールに参加してトレーニングすることができる期間限定オプションサービス『チャレンジ THE トレーニング』(チャレトレ)を実施します。

通常の追加レッスンよりも安価になっており、会員であれば1学年上が所属するクラスに参加できます。また、非会員のお子様でも参加できるサービスですので、ぜひご活用ください。

皆様のご購入をお待ちしております。



■内容

ご購入いただいた回数に応じてお得に通常スクールに参加できます。

■対象

会員・非会員のお子様

■対象スクール

あざみ野・新百合ヶ丘・たまプラーザ・横浜金沢・渋谷・池袋・聖蹟桜ヶ丘

※むつみ幼稚園・NAS溝の口は実施しておりません。

■期間

・購入期間：6月1日(月)12:00～8月31日(月)

・利用期間：6月1日(月)12:00～9月30日(水)

■料金(税込)

・1回：会員 1,870円／非会員 2,640円

・3回：会員 4,950円／非会員 7,260円

・5回：会員 6,600円／非会員 11,000円

※非会員の方は、1回だけ通常体験(無料)ができます。

■その他

・持ち物は、運動できる格好・シューズ(スパイク以外)・すねあて(U-6は不要)・飲み物・タオルとなります。

・池袋校のみチャレンジポイントカード対象となり、ご利用の際に都度ポイントを付与いたしますので、フロントまでお越しください。(1回参加につき1ポイント付与、例：5回券→計5ポイント付与)

・池袋校のU-12(小学4～6年生)クラスへは、小学3年生は安全面を考慮して参加できませんので、予めご了承ください。

・その他の詳細はご希望のスクールまでお問い合わせください。

詳細はこちら≫≫ :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/campaign/2026_year/challenge_THE_training.html