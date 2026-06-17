【6/25(木)19:00開催】月間数億円運用で見えた『勝つクリエイティブ』の法則と成功事例を公開

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）は、2026年6月25日（木）19:00より、株式会社NAKAI（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：島丸 尚大）・株式会社KASHIKA（本社東京都大田区、代表取締役社長：小澤 健太）との共催セミナー【月間数億円運用で見えた『勝つクリエイティブ』と『負けるクリエイティブ』の差とは？】を開催いたします。

本セミナーでは、「成果につながるクリエイティブ」をテーマに、広告運用の最前線で活躍する企業3社が登壇。Discovery DSPの活用方法に加え、実際の成功事例や改善プロセスをもとに、広告成果を伸ばすための実践的なノウハウを共有します。

広告運用、クリエイティブ制作、AI・テクノロジー活用など、多角的な視点から最新トレンドや具体的な施策を解説し、明日から実践できる知見を提供するセミナーです。

◆開催背景

詳細・お申し込みはこちら :https://discoverydsp03.peatix.com

近年、デジタル広告市場において、媒体や配信ロジックの差が縮小する中、広告成果を左右する要素としてクリエイティブの重要性が高まっています。本イベントでは、「成果につながるクリエイティブ」をテーマに、実績豊富な代理店・ソリューション企業が登壇。実際の成功事例や改善プロセスをもとに、広告成果を伸ばすための実践的なノウハウを共有します。広告運用・クリエイティブ制作・テクノロジー活用など多角的な視点から、明日から活用できるノウハウを解説します。

◆こんな方におすすめ

・広告クリエイティブの成果改善に課題を感じている方

・広告運用のパフォーマンスをさらに向上させたい方

・AIやデータを活用したクリエイティブ改善手法を学びたい方

・EC、D2C、リード案件の広告運用に携わる方

・広告代理店やマーケティング支援会社に所属している方

◆開催概要

タイトル

月間数億円運用で見えた「勝つクリエイティブ」と「負けるクリエイティブ」の差とは？

形式

オフライン

日時

2026年6月25日（木） 19:00～21:00

会場

バイドゥ株式会社 東京オフィス（六本木）

定員

70名（先着）

参加費

無料

参加方法

以下URLよりお申し込みください

https://discoverydsp03.peatix.com

注意事項

・各社宣伝用のチラシ等をお持ち込みいただけます。受付に設置いたしますので、当日スタッフまでお声がけください。サイズによる制限はありません。

・当日の様子は写真撮影を行い、広報記事作成や弊社SNS等で掲載する場合があります。顔の掲載に問題がある場合は、個別にご連絡ください。

・お申し込み後、Peatixからメールが届きますので、必ずご確認ください。

・キャンセルは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

・定員に達し次第、受付を終了いたします。

◆タイムスケジュール

18:30～ 受付開始

19:00～ セミナー開始

19:10～ 株式会社NAKAI「月間数億円運用で見えた『勝ちクリエイティブの生み出し方』」

19:40～ 株式会社KASHIKA「MCPで見えた、これからの広告の戦い方」

19:50～ Discovery DSP「Discovery DSPで実現する、潜在層からのCV獲得」

20:20～ 交流会

～21:00 終了

※プログラムは都合により変更となる場合があります。

◆登壇者プロフィール

バイドゥ株式会社 高橋 龍之介

バイドゥ株式会社にて広告セールスおよび運用支援を担当。広告代理店向けの営業活動を中心に、運用型広告の提案・配信支援・売上拡大に従事するほか、DSPにおける新規SSPとのアライアンス推進や媒体在庫の拡充にも携わる。

認知領域から獲得領域まで幅広い広告運用支援の経験を有し、メディア・DSP・SSPなどアドテクノロジー領域に関する知見を強みとする。広告主・広告代理店双方の課題解決や成果最大化に向けた提案を行っている。

株式会社NAKAI 代表取締役 島丸 尚大

2021年に美容・健康食品を中心に取り扱うWeb広告代理店へ入社。2023年に株式会社NAKAIを設立。

EC案件・リード案件を問わず幅広いジャンルの広告主を支援しており、クリエイティブ制作から広告運用、分析・改善までを一気通貫で担当。月間数億円規模の広告運用を通じて培った実践的なクリエイティブ改善ノウハウを強みとする。

会社情報：https://nakaisangyou.com/

株式会社KASHIKA 執行役員 山下 宏輝

大学卒業後、Jリーグチームに所属。28歳で現役を引退後、2021年より動画広告分析Proの立ち上げに参画し、サービスをリリースから1年で年商数億円規模まで成長させる。

現在はセールス、カスタマーサクセス、新規事業を統括。AI事業やデータ基盤構築、AI活用支援、新規SaaS開発など幅広い領域で企業との連携を推進している。

会社情報：https://kashika-20mile.com/

◆会社概要

バイドゥ株式会社

設立 ：2006年12月

代表者 ：代表取締役社長 Feng Jiang

本社 ：〒106-6139 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー39階

事業概要 ：インターネット製品、サービスの開発・提供、インターネット広告の販売

公式サイト：https://www.baidu.jp/

SimejiHP：https://simeji.me/

Baidu, Inc.（百度）の日本法人。2006年12月に設立以降、法人企業さまの中国へのマーケティング活動支援、インバウンド、越境EC向け対策などをサポートするべく中文広告商品やセミナー情報を提供しているほか、Z世代に大人気7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。「Simeji」（2011年12月よりAndroid版、2014年9月にiOS版を提供）なども公開しています。また、2015年5月よりpopIn株式会社をグループ傘下とし、アジアマーケットへも進出しています。