声優・鈴木達央さん推薦！　絶望の人生を救った奇跡の物語『水底に落とした銀河』が6月17日発売！　大ヒット小説『この空の上で、いつまでも君を待っている』著者・こがらし輪音の最新作！

株式会社双葉社

株式会社双葉社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：梓沢雅治）は小説『水底に落とした銀河』（著：こがらし輪音）を6月17日（水）に発売いたします。

『水底に落とした銀河』表紙（帯付き）

本作は、川で溺れかけた少女・未菜萌を助けたことをきっかけに、再び水泳と向き合うことになる元競泳選手の大学生・志吹と、未菜萌の成長を描いた物語。

地上の日常生活では制限だらけの彼女にとって、浮力が働く水中だけが、唯一自由に羽ばたける場所だった。

何十回もの骨折を乗り越え、シンクロナイズドスイミング（現：アーティスティックスイミング）に魅了されていく彼女の姿は、立ち止まっていた志吹の過去を激しく揺り動かしていく。

アーティスティックスイミングに関する描写は、元アーティスティックスイミング日本代表の三井梨紗子が監修を行っている。

『水底に落とした銀河』

＜あらすじ＞

競泳を辞め、スイミングスクールでコーチを務める志吹は、川で溺れかけた少女・未菜萌を助けたことをきっかけに、水泳を教えることに。骨折しやすい難病を患いハンディキャップを抱える未菜萌は、地上での日常生活は制限されるが、浮力が働く水中では自由に泳ぐことができた。次第にシンクロに魅了されていく未菜萌。挑戦し続ける彼女の姿に影響されながら志吹は、未菜萌の人生と自身の過去に向き合うことになっていく。難病で何十回も骨折した少女が魅せたシンクロ演技に世界が涙した実話をもとにした感動フィクション。

【著者プロフィール】

こがらし輪音

愛知県出身。2018年、第24回電撃小説大賞における大賞受賞作『この空の上で、いつまでも君を待っている』でデビュー。主な著書に『冬に咲く花のように生きたあなた』(ともにメディアワークス文庫)、『７年』(KADOKAWA)がある。

【こがらし輪音コメント】

今の自分にできる最高の水泳小説を書き上げました。現在夢を追っている人、そして道半ばで夢破れた人、全ての人にこの小説を捧げます。未菜萌と志吹の物語が、皆様に『一歩踏み出す勇気』を与えてくれますように。

＜鈴木達央さん（声優）感想コメント＞

いつかの青春に落とした言葉がここにある。

がんばる貴方に伝われ。ほんの少しの限界を。

書籍概要

【タイトル】: 『水底に落とした銀河』

【発売日】：2026年6月17日発売

【判型】: 四六判

【定価】：1,870円 (税込)

【著者】：こがらし輪音

【出版社】：双葉社

【双葉社特設ページ】https://fr.futabasha.co.jp/special/pastel/

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[クレジット＝田辺朔葉・双葉社]