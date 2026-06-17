株式会社weroll＜映画『ミルクの中のイワナ』Blu-ray・DVD（Foxfire特設サイトにて2026年7月1日より先行予約受付開始）＞

人と自然の共生を問いかけるドキュメンタリー映画『ミルクの中のイワナ』Blu-ray・DVD発売決定

Foxfire特設サイトにて2026年7月1日（水）より先行予約受付開始

＜特別予約サイト＞

https://www.tiemco.co.jp/Page/Feature/trout-inthemilk.aspx(https://www.tiemco.co.jp/Page/Feature/trout-inthemilk.aspx)





2024年に全国公開されたドキュメンタリー映画『ミルクの中のイワナ』のBlu-ray・DVD（販売元：

株式会社weroll）の発売が決定しました。一般発売に先駆け、アウトドアクロージングブランド「Foxfire（株式会社ティムコ）」の特設サイトにて、2026年7月1日（水）より先行予約受付を開始します。

本作品は、美しい源流域の映像と音楽とともに、人間と自然の普遍的なテーマを描くサイエンスドキュメンタリー。2024年4月に全国各地の劇場で公開された話題の作品です。

一般販売は2026年8月5日（水）より開始し、全国のFoxfire直営店ほか、各販売チャネルにて発売予定です。





＜映画『ミルクの中のイワナ』劇場公開時メインビジュアル＞





【あらすじ】

源流域で暮らす生態はいまだ謎が多く、神秘の魚といわれるイワナ。その生態系がいま危機に直面している。SDGsや生物多様性が声高に叫ばれる昨今、「種を守る」とはどういうことか、地域社会と環境をいかに保全するべきか、わたしたちはいま改めて考え直すときに来ている。研究者や漁業関係者、釣り人など立場を異にする人々の証言から浮き彫りになるのは、イワナを通して見えてくる未来の地球の姿である。深山幽谷の美しい映像と音楽に癒されながら、人間と自然の普遍的テーマが胸をうつ、全人類必見のサイエンスドキュメンタリー。

映画『ミルクの中のイワナ Blu-ray & DVD』

先行予約受付開始日：2026年7月1日 (水)

特設予約サイト： https://www.tiemco.co.jp/Page/Feature/trout-inthemilk.aspx(https://www.tiemco.co.jp/Page/Feature/trout-inthemilk.aspx)

一般販売開始日：2026年8月5日 (水)





[Blu-ray]

品番：WR-PRD-BD-001

価格：4,800円（税抜) / 5,280円（税込）

仕様：日本語 (英語字幕有り) / 70分 / カラー / 16 x 9





[DVD]

品番：WR-PRD-DVD-001

価格：2,700円（税抜）／2,970円（税込）

仕様：日本語 (英語字幕有り) / 70分 / カラー / 16 x 9





発売元：一般社団法人 Whole Universe

販売元：株式会社 weroll







■作品概要

邦題：ミルクの中のイワナ

英題：A TROUT IN THE MILK

2024年制作 / 日本 / 日本語 / 70分 / カラー / 16 x 9





■出演

中村 智幸（国立研究開発法人 水産技術研究所)

森田 健太郎（東京大学大気海洋研究所 教授）

芳山 拓（神奈川県水産技術センター 技師）

佐藤 拓哉（京都大学生態研究センター 准教授）

山中 裕樹（龍谷大学先端理工学部 准教授）

徳田 幸憲（高原川漁業協同組合 参事）

菊地 勇（役内・雄物川漁業協同組合 代表理事組合長）

西村 成弘（株式会社フィッシュパス 代表取締役）

戸門 秀雄（郷土料理ともん）

戸門 剛（郷土料理ともん）

佐藤 成史（ライター、フォトグラファー）

宮沢 和史（音楽家）





■監督

坂本 麻人

大阪生まれ、東京在住。ドキュメンタリー作家・映画監督。

2024年公開のドキュメンタリー映画『ミルクの中のイワナ』を監督し、2025年には、続編となる映画『サクラマスのラストワルツ』短編版を製作。2026年に長編となる劇場版の全国ロードショーを予定している。

これまでに死生観をテーマとした短編映画『Dialogue with Anima』の監督や、民俗文化をめぐるツアー「遠野巡灯篭木（トオノメグリトロゲ）」のプロデュースを手がける。

また国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）の研究領域「人と情報のエコシステム（HITE）」でのメディア戦略に携わるなど、自然科学・人文科学などの分野を横断したサイエンスコミニケーションをテーマに、市民科学技術開発のWSやカンファレンスの企画・プロデュースを行うなど、映画製作を軸に、実践的な事業も行っている。2024年より一般社団法人 Whole Universe 代表理事。

■作品クレジット

音楽： DAISUKE TANABE & YOSI HORIKAWA

企画・制作：THE LIGHT SOURCE

配給：一般社団法人 Whole Universe

協賛：SOUTH2 WEST8 / 株式会社TIEMCO / Foxfire / 株式会社フィッシュパス / つりチケ

OMデジタルソリューションンズ株式会社 / OM SYSTEM / NPO法人シュマリナイ湖ワールドセンター

協力：矢口プロダクション | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業 | RIVER-WALK | 週刊つりニュース | SAKANA BOOKS | 全国内水面漁業協同組合連合会

(C)2024 Whole Universe Association





■本作の公開・展開方針について

本作は、作品をきっかけに自然との関わりや地域の未来について対話が生まれる場を大切に、2024年の劇場公開後も全国各地で自主上映会を開催してきました。

そうした制作方針のもと、現時点では動画配信サービスでの展開は予定しておりません。Blu-ray・DVDによる鑑賞や上映会を通じて、作品をきっかけとした対話の機会を届けていきたいと考えています。

なお、今後の展開については、状況に応じて検討してまいります。





■作品公式サイト

https://trout-inthemilk.com/





■公式SNS

・Instagram : @a_trout_in_the_film

https://www.instagram.com/a_trout_in_the_film

・X :@trout_inthefilm

https://x.com/trout_inthefilm





■販売元

株式会社weroll

〒155-0031 東京都世田谷区北沢二丁目２１番２２号

https://weroll.co.jp/





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社weroll

担当：北原 豪

MAIL：gou.kitahara@weroll.co.jp