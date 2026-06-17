FM大阪、ピーボ・ブライソンさんを偲ぶ 3時間の特別番組を6月18日に生放送

株式会社エフエム大阪

6月2日に訃報が発表された世界的R&Bシンガー、ピーボ・ブライソンさんを偲び、FM大阪は、2026年6月18日（木）17時より、特別番組『Peabo Bryson Forever ～ありがとう、ピーボ・ブライソン～』を生放送します。

アメリカを代表するR&Bシンガー「ピーボ・ブライソン」。ナタリー・コール、ロバータ・フラック、デビー・ギブソンなど、数多くのアーティストとのデュエット作品を発表しました。ディズニー映画『美女と野獣』の主題歌「Beauty and the Beast」ではセリーヌ・ディオンと、『アラジン』の主題歌「A Whole New World」ではレジーナ・ベルと共演し、グラミー賞・アカデミー賞を２年連続で受賞し、 “デュエットキング”として世界中の音楽ファンに親しまれてきました。FM大阪とも縁が深く、2000年から計16回、阪急三番街オリジナルライブ「Dream Live」に出演。およそ30回のコンサートをともに作り上げてきました。

今回の特別番組では、70年代から80年代前半の代表曲、世界的ブレイクにつながったデュエット作品、映画主題歌として広く知られる楽曲、FM大阪との関わりやイベント出演時のエピソードなどを紹介。杏里、石井竜也、大黒摩季、K、倖田來未、小柳ゆき、島袋寛子、中西圭三、平原綾香、別所哲也、矢井田瞳など、多くのアーティストから寄せられた追悼メッセージもオンエアします。番組DJは、鈴木しょう治です。

番組では約3時間にわたり、ピーボ・ブライソンさんに哀悼の意を捧げるとともに、伸びやかで気品に満ちた歌声、そして多くのリスナーやスタッフに愛されたお茶目な人柄を、ゆかりの楽曲とメッセージでたどります。

【特別番組概要】

・番組名 ：Peabo Bryson Forever ～ありがとう、ピーボ・ブライソン～

・放送日時 ：2026年6月18日（木）17:00～20:00 ※18:20～18:30 中断

・DJ ：鈴木しょう治

・メッセージ ：杏里、石井竜也、大黒摩季、K、倖田來未、小柳ゆき、島袋寛子、中西圭三、

平原綾香、別所哲也、矢井田瞳 ※50音順

・番組ページ ：https://www.fmosaka.net/_ct/17844790

・リクエスト ：https://fmosaka.futureartist.net/enquete/358862

・radiko ：https://radiko.jp/#!/ts/FMO/20260618170000