【茨城県五霞町】1年1度の大ジャンプ！ハクレンジャンプを今年も利根川で観測しました！

茨城県五霞町

茨城県五霞町では平成25年から町の観光名所の1つとして利根川で見られる、ハクレンジャンプの情報発信をしています。夏の風物詩の1つとなっているハクレンジャンプは、数十匹～数百匹によるハクレンが集団ジャンプをすることで、大迫力の光景を見せてくれます。

ハクレンとは・・・

ハクレンジャンプについて（五霞町HP） :https://www.town.goka.lg.jp/kurashi-machi-shigoto/gokanabi/event/hakuren-jump/1メートルを超える魚！？

ハクレンは、中国大陸原産のコイ科の魚で、体長1メートルを超える大きな魚です。

仲間のコクレンとともに「レンギョ」と称され、日本では利根川、霞ヶ浦水系に多く見られます。

観測できるのは・・・

1年のうちたった1日か、せいぜい数日と言われています。毎年6月から7月にかけて利根川の下流から産卵水域に集合！！数十匹単位の大ジャンプが、1日数回から多いときは数十回見られることもあるそうです。期日も不定で年によっては1カ月以上前後するため、簡単に見ることができません。

町内の川妻地区付近がハクレンの自然産卵場所になっており、毎年6月から7月にかけて利根川の下流から産卵水域に集まって待機します。かなりの数のハクレンが一個所に集まるため、ダイナミックなハクレンのジャンプが見られます。

今年も随時更新！

五霞町では、ハクレンジャンプの観測に協力してくださる住民の方から写真や動画を提供いただき、

五霞町公式ホームページや五霞町公式YouTubeで公開しています。今年も随時更新していきます。ぜひ、ハクレンの迫力あるジャンプをご覧になってみてください。

五霞町公式YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=Z9RUOqbBJ0o