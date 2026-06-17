株式会社Dynagon、専任営業1名でARR約1億円を達成。PLAINER導入により「顧客自走型」の購買体験を実現

PLAINER株式会社

プロダクト体験プラットフォーム「PLAINER」を提供するPLAINER株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：小林 大、以下：当社） は、化学物質管理のバーティカルSaaS「スマートSDS」を展開する株式会社Dynagon（本社：東京都品川区 、代表：坂本 晋悟、以下：Dynagon）の導入事例を公開しました。Dynagonは事業の立ち上げ期にPLAINERを導入し、「顧客が自ら理解し、社内で広げられる購買体験」を設計。専任営業1名で、リリース直後のほぼゼロから1年でARR約1億円を達成し、営業人数に依存しない少人数の成長モデルを構築しました。

また、事例記事公開に合わせて、「1人ARR1億円を達成した商談プロセス」や「PLAINERの活用方法」への理解を深めていただくためのオンラインセミナーを開催します。

事例の詳細は、下記URLのインタビュー記事全文でご覧いただけます。

▶事例記事はこちら：https://service.plainer.co.jp/case/dynagon(https://service.plainer.co.jp/case/dynagon?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

▶PLAINERの資料はこちら：https://service.plainer.co.jp/document-request(https://service.plainer.co.jp/document-request?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

■事例インタビューサマリ

Dynagonは、事業の立ち上げ期に、専任営業1名（マーケティング・CS兼任）でまとまった売上を早期に作る必要がありました。商談で価値を感じてもらえても、決裁者や関係部署への社内共有が担当者の口頭説明頼みになり、案件が前に進みにくいという課題を抱えていました。

そこで同社はPLAINERを導入し、デモ・料金表・契約手続き案内・トライアル情報を1つのURLに集約する「シナリオ機能」で、顧客が自ら理解し社内で広げられる「顧客自走型」の購買体験を設計。

その結果、商談時間を1時間から30分に短縮しながら、専任営業1名で1年でARR約1億円を達成し、インサイドセールス未採用のまま少人数での成長モデルを確立しました。

■株式会社Dynagonが抱えていた課題と導入後の効果

【抱えていた課題】

・専任営業1名（マーケティング・CS兼任）の体制で、早期にまとまった売上を実現する必要があった

・決裁者や関係部署への社内共有が、担当者の口頭説明頼みになっていた

・顧客が仕様や効果を確認し、技術的な懸念を払拭できる場が商談以外になかった

【実際の効果】

・専任営業1名・リリース直後ほぼゼロから、1年でARR約1億円を達成

・商談時間を「1時間→30分」に短縮

・トライアルなしでの受注を実現（顧客自身がPLAINERを社内説得資料として活用）

・営業1人あたり約5～10人分の生産性を実現し、インサイドセールスは未採用のまま運用が成立

事例の詳細は、下記URLのインタビュー記事全文でご覧いただけます。

▶ 事例記事URL：https://service.plainer.co.jp/case/dynagon(https://service.plainer.co.jp/case/dynagon?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

■イベント開催のお知らせ

＜概要＞

今回の記事公開で伝えきれなかった内容を補うため、限定のオンラインセミナーを企画しました。

「営業を増やさないと売上が伸びない」、「商談が属人化して再現できない」、「商談後、決裁者まで温度感が伝わらず稟議が止まる」といった課題に対し、現場で役立つヒントを対面でお届けします。

本セッションでは、記事で紹介された「顧客自走型購買体験」の設計や実践ノウハウを、専任営業1名でARR約1億円を達成した株式会社Dynagonの事例とともに解説します。



「自社にどう活かせるか？」を具体的な事例や体験から掘り下げ、営業現場で“明日から実践できる”ノウハウを持ち帰っていただける内容です。ぜひご参加ください。



＜詳細＞

名 称 ：営業1名でARR1億円を実現したSaaS商談のプロセス～「顧客が自ら稟議を進める」商談設計方法を解説！～

日 時 ：2026年7月8日（水）12:00~13:00

※アーカイブ配信：7/14（火）、7月21日（火）12:00~13:00

登壇者 ：株式会社Dynagon 営業本部長 長山 健一氏

PLAINER株式会社 ビジネス本部 エバンジェリスト 阿久津 卓哉

形 式 ：オンライン

視聴方法：FanGrowth（動画配信ツール）

参加費用：無料（事前登録制）

お申込み：https://lp.plainer.co.jp/seminar/260708(https://lp.plainer.co.jp/seminar/260708?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

■「PLAINER」とは

PLAINERは、ノーコードでソフトウェアを複製・カスタマイズし、誰でも簡単にデモコンテンツを制作できる、「プロダクトの真価がすぐに伝わる」サービスです。本番環境を提供することなく、顧客にプロダクト本来の価値を届けることができ、コンテンツごとのアクセス解析も可能です。

マーケティングでのリード獲得の最大化、営業のデモスキルの均一化、受注プロセスの効率化、CSオンボーディングの型化など、様々な場面で「プロダクトデモを活用した顧客コミュニケーション」の実現をご支援します。

サービスページ：https://service.plainer.co.jp/ (https://service.plainer.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

■PLAINER株式会社について

会社名：PLAINER株式会社

URL：https://plainer.co.jp/(https://plainer.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260616dynagon)

代表者：小林 大

所在地：東京都目黒区目黒3-13-18

事業内容：PLAINERの開発・運営・販売