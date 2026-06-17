ガイア国際センター、特定技能を採用する企業にアンケート調査を実施

株式会社ガイア国際センター

外国人材の職業紹介や登録支援サービスを提供する株式会社ガイア国際センター(本社：愛知県豊橋市、代表取締役：楠田祐里)は、外食業における特定技能1号の新規受け入れ停止に伴い、特定技能を採用する外食業および外食以外の企業にアンケート調査を実施しました。

アンケートによって、外国人材が昨今の人手不足の課題解消や企業の成⾧に貢献しているかについて、外食業では77.8%、外食業以外の企業では88.9％が「大いに貢献している」「貢献している」と回答しており、特定技能の受け入れが停止したことで外食業での採用の見直しや人員不足の悪化を懸念していることが確認されました。

【調査の背景】

外食業における特定技能の受け入れ上限は5万人であり、2026年2月末時点で、特定技能1号の在留者数は約4.6万人に達していました。これを受けて、農林水産省および出入国在留管理庁は、外食業分野における「特定技能1号」の新規受け入れを2026年4月13日付で停止することを公表しました。

今回の措置によって、外食業をはじめ、外食業以外の分野においても、企業の採用現場でさまざまな影響を与えることも予想されます。そうした状況を踏まえ、このたび、外国人材の採用や人手不足に関する企業の実態や今後の動向を把握するため、特定技能外国人が就労している企業にアンケート調査を実施しました。本調査には、5店舗から30店舗超を展開する外食企業が回答しており、地域密着型から全国・海外に店舗を展開する企業まで、和食、寿司、焼肉、ベーカリー、ファストフードなど幅広い業態の声を集めています。

【調査結果概要】

・外食分野の特定技能１号受け入れ停止に伴い、外食業では66.6%が「影響がある」「多少影響がある」と回答しています。

・受け入れ停止に伴い、影響があると回答した外食業は、「採用計画の見直しが必要になった」「人員不足の悪化」といった影響があるとコメントしています。

・外国人材は、昨今の人手不足の課題解消や企業の成⾧に貢献しているかについては、外食業では77.8%、外食業以外の企業では88.9％が「大いに貢献している」「貢献している」と感じていると回答

今回の調査により、外食業の特定技能1号の新規受け入れ停止で、多くの企業が不安を感じていることが判明しました。また、外国人材が企業に貢献しており、外国人材採用の必要性を感じている企業が多いこともうかがえます。今後は人材確保のみならず、外国人材が安心して長く働ける環境づくりや、国内での定着支援に向けた取り組みが、これまで以上に重要になると考えられます。

【調査概要】

調査内容：外食業の特定技能1号新規受け入れ停止についてのアンケート調査

調査対象：特定技能1号を採用している企業（外食業18名、外食業以外9名）

調査期間：2026年5月1日～2026年5月18日

調査方法：WEBアンケート調査

質問数：12問

【ガイア国際センターの支援】

ガイア国際センターは、特定技能制度が開始される以前より、外食業界を中心に海外進出支援やインバウンド対応、マネジメント人材の紹介などを手掛けてまいりました。外食業に精通した専門スタッフが、採用から入社後の現場研修、定着支援まで一貫してサポートし、多くの企業の外国人の戦力化に取り組んでいます。

こうした10年以上にわたる外食業界での支援実績を強みに、今後は特定技能を中心とした国内の外国人材が企業に長く定着し、資格を更新していくなどのフォロー体制をさらに強化し、企業の安定的な人材確保をサポートしていく方針です。

1.国内外国人材の定着支援

支援スタッフが定期的に職場を訪問し、企業と外国人材の双方に寄り添ったサポートを実施します。直属の上司や同僚の方々との相互理解を深めるとともに、外国人材との面談を通じて、職場環境や就労状況を継続的に確認し、課題の早期発見・解決に取り組み、安心して働き続けられる環境づくりと職場への定着を促進します。

2.特定技能2号への資格更新支援

外国人材が将来の目標を持って働けるよう、特定技能1号から特定技能2号へのステップアップを支援し、長くキャリアを積めるようにサポートします。

3.都市部への流出防止支援

都市部の高時給の求人や外国人コミュニティ拡大により、地方からの転職が増加する可能性があります。外国人材との信頼関係を構築し、長期的なキャリア形成ができるように支援します。

ガイア国際センターでは、人材紹介業の本質は教育にあると考え、今後も就労外国人を通して日本全体に勤勉革命を起こしていくことを目指します。

＜株式会社ガイア国際センターについて>

ガイア国際センターは外国人専門の人材紹介会社として、アジア５カ国で日本語教育を行い、勤勉な外国人を育成しています。2026年6月現在、全国30都道府県の外食業・飲食料品製造業・介護業・製造業・建設業・自動車整備・宿泊業・農業・畜産業など113社の企業に、2,260名の外国人を紹介しています。

会社名：株式会社ガイア国際センター（Gaia International Center Co.）

代表者：代表取締役 楠田祐里

所在地：〒441-8003 愛知県豊橋市小向町下野11

連絡先：TEL：0532-21-8088 FAX：0532-21-8077

設立：2006年10月10日

事業：有料職業紹介・登録支援機関・通訳翻訳

URL: https://gaia-2006.com/