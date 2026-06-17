人手不足倒産が過去最多の物流業界　平均年齢29歳の運送会社が明かす「Z世代採用」の実践法　新刊『Z世代採用革命！ ―社員30人の三重県の運送会社に若者が集まる理由（中央経済社）』6月19日（金）発売

株式会社カワキタエクスプレス今回出版する書籍『Z世代採用革命！ ―社員30人の三重県の運送会社に若者が集まる理由』書籍の詳細はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/450257791X

このたび、三重県亀山市で運送業を営む株式会社カワキタエクスプレス（所在地：三重県亀山市、代表 取締役：川北⾠実）は、2026年6月19日（金）に、高校新卒者や業界未経験者の採用を続けてきた実践をまとめた新刊『Z世代採用革命！ ―社員30人の三重県の運送会社に若者が集まる理由（中央経済社）』を発売いたします。

本書では、17年間にわたり高校新卒者や業界未経験者の採用を続けてきた経験をもとに、地方の中小運送会社がZ世代を採用し続けるための考え方や、SNSを活用した採用広報の取り組み、職場環境の改善事例などを紹介しています。

実際に弊社には、秋田県から三重県へ移住して入社した社員や、寿司職人からトラックドライバーへ転職した社員など、多様な経歴を持つ若手社員が在籍しています。

秋田県から三重県に移住する形で入社した若手社員（27歳）※YouTube公式アカウント『カワキタチャンネル』より弊社のYouTubeアカウントはこちら :https://www.youtube.com/@kawakitaexpress

「道路貨物運送業の倒産」に関する調査（※）では、「道路貨物運送業」の倒産が108件（前年同期 比11.3％増）と、2年ぶりに100件を上回っており、同期間の倒産108件のうち「人手不足」倒産は23 件で同21.0％増となり、集計を開始した13年以降で最多を更新しました。

燃料費の高止まりに加え、ドライバー不足や人件費上昇が続く中、地方の中小運送会社は若手をどう採用し、どう定着させるのかが課題となっています。

※東京商工リサーチ：「道路貨物運送業」倒産 件数推移」(https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202864_1527.html)より

弊社では、昨年からこれまでに20人が応募し、15人が入社しました。

一方で離職者も出ており、採用だけでなく定着という課題にも向き合いながら、職場環境の改善を続けています。

これまで「男性の育休取得率100％」や「推しのコンサート の日は平日休みOK」など、Z世代の感覚に合わせた労働環境づくりに取り組んできました。

InstagramやTikTokなどのSNSでダンスを踊る川北の様子自社が運営するPodcast番組『ドラゴンロード～険しいけど楽しい道』で「社員の紹介」「社内の取り組み」「社長としての考え」などを積極的に配信する川北の様子Instagramアカウントはこちら :https://www.instagram.com/kawakitaexpress/

高校新卒者でも将来像を描きやすいよう、給料の歩合制から月給制への移行をはじめとした「業界の当たり前とは真逆の改革」を推進してきました。

現在の社員の平均年齢は29歳、10～20代の社員が7割以上を占める運送会社になることができています。

「男性の育休取得率100％」に関するInstagramの投稿女性社員に支給される月額1万円の「コスメ手当」

本書を通じて、地方の中小運送会社における若手採用・定着のヒントを発信し、物流業界が抱える人手不足の課題解決の一助となればと考えています。

大変お忙しいとは存じますが、この件につきましてご取材いただき、報道によるお力で多くの方にお知らせいただけますと幸いです。

書籍の概要

■書籍名：『Z世代採用革命！ ―社員30人の三重県の運送会社に若者が集まる理由』

■著者：川北 ⾠実（株式会社カワキタエクスプレス代表取締役社長）

■出版社：中央経済社 https://www.chuokeizai.co.jp/

■発売日：2026年6月19日（金）

■税込価格：2,420円（14.8×1.2×21cm・156ページ）

■ISBN-10 : 450257791X

■ISBN-13 : 978-4502577918

■Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/450257791X

■書籍の目次

新刊『Z世代採用革命！ ―社員30人の三重県の運送会社に若者が集まる理由』

第1章：「物流2024年問題」労働者不足のリアル、改善されない理由

第2章：運送会社なのに若手を積極採用する理由

第3章：若手社員獲得のために地方の運送会社の社長がしたこと

第4章：Z世代に労働環境を合わせる

第5章：社員、会社、お客様、運送会社のこと 経営者としての覚悟

【書籍のポイント】

・若手に選ばれる求人票の作り方

・ハローワークの情報をネット求人で上位表示させる方法

・未経験から始めるTikTok活用と採用広報の実践方法

・「ダンスなんて無理」だった還暦社長がTikTokに挑戦した理由

・「長距離運送」を見直した理由

・地方の運送会社が「360度評価」を導入した背景

・「全員を引き止めない」採用・定着に対する考え方

■高校新卒者の最高勤続年数は17年

2009年に高卒者第1号としてカワキタエクスプレスに入社した社員

弊社に入社した高校新卒者の最高勤続年数は17年です。

2009年に高卒者第1号として入社し、現在は「海外引越」業務の現場リーダーとして活躍しています。

社員の声：

「カワキタエクスプレスでの仕事が楽しく、やりがいや誇りも感じているので、今日まで仕事を続けてこれたと感じています。」

弊社が高校新卒者や業界未経験者を募集する際の条件として、以下の3点を重視しました。

■中には「寿司職人」からトラックドライバーに転職した若手ドライバーも

- 大卒者と高卒者とで給与の差がない- 長期勤続によるキャリア形成が図れる仕組みを導入(募集条件を34歳以下の方・経験不問としている)- スキルアップできれば、自分より年上の社員よりも給与が上がるチャンスもある寿司職人からトラックドライバーへの転職を決意した21歳の若手社員

憧れだった寿司職人として働く中で、幼い頃から興味のあったトラックドライバーの仕事に挑戦したいという思いが強くなり、転職を決意したそうです。

SNSでカワキタエクスプレスの真っ赤なトラックの投稿が目に入り、若手社員が多く活躍していることや未経験者の採用に力を入れていることに魅力を感じ、応募してくれました。

入社当初は普通免許のみだったため、海外引越業務の梱包作業からスタート。

その後、弊社の免許取得支援を受け、準中型自動車免許を取得し、現在は2tトラックのドライバーとして活躍しています。

「もともと車を運転することが好きなので、トラックに乗る仕事はとても楽しいです。年齢が近い社員も多く、先輩たちも親切で働きやすい環境だと感じています」と話しています。

将来はトレーラードライバー（けん引免許と大型自動車免許が必要）になることが目標だと語っており、「まずは今の仕事で経験を積み、いつかカワキタエクスプレスの真っ赤なトレーラーに乗りたい」と意欲を見せてくれています。

■今後はZ世代社員の「定着」が課題

高校生を対象にしたインターンシップを定期的に実施し、物流の仕事や入社後の姿をイメージしやすいように取り組んでいる

弊社では、昨年からこれまでに20人が応募してくださり、15人が入社しましたが、依然として「定着率の向上」が課題となっています。

そこで、離職者が急増した過去の反省を活かし、社内のコミュニケーション専用アプリを導入しました。

業界では珍しい未経験者歓迎の社風だからこそ、社員間・社長との積極的なコミュニケーションをとるなど、定着に向けた工夫が必要だと感じたためです。

また、入社後のミスマッチを減らすための取り組みにも力を入れています。

過去には、入社直後に仕事内容とのギャップを感じ、早期に退職したケースもありました。

そこで現在は、仕事のやりがいだけでなく、大変な部分や求められる責任についても事前に丁寧に説明し、十分に理解した上で入社を検討してもらうようにしています。

■これまで多かった離職の理由

離職の理由1.「労働時間が長くても多く稼げた方がいい」

他社へ転職した社員の中には、ワークライフバランスよりも「できるだけ多く稼ぎたい」という考えを重視する方もいました。

運送業界では、労働時間が長いほど収入が増える働き方が今も一部で残っており、実際により高い収入を求めて転職するケースもあります。

弊社は長時間労働に依存しない働き方や職場環境づくりを重視してきましたが、「走れば走るほど稼げる」という価値観が、若手世代の中にも根強く残っていることを改めて実感しました。

離職の理由2.「荷物を届けさえすれば良い」という根強い感覚

カワキタエクスプレスでは、「脱いだ靴を揃える」「勤務中は喫煙しない」「車内を清潔に保つ」「挨拶を徹底する」など、荷物を運ぶだけでなく、プロドライバーとしてのマナーや身だしなみも大切にしています。

こうした考え方や職場文化は、人によって合う・合わないがあるため、結果として別の環境を選んで退職を希望した社員も一定数いました。

しかし、物流業界がより多くの若者に選ばれる業界になるためには、運転技術だけでなく、マナーやコミュニケーションも重要だと考えています。

今後も、プロドライバーとして誇りを持って働ける職場づくりに取り組んでいきます。

■トラックドライバーが憧れの職業として選ばれる社会を目指したい

株式会社カワキタエクスプレス代表取締役：川北⾠実（かわきたたつみ）

「2024年問題」をきっかけに、トラックドライバーの働き方改革が注目されるようになりました。

時代の変化に合わせて物流業界も変わっていかなければなりません。昔のように「長時間働いて少し無理をしてでも稼ぐ」という働き方では、今の若い世代にトラックドライバーを目指してもらうことは難しいと感じています。

運送業界に携わる私たちが「トラックドライバー」という職業に誇りを持ち、労働環境が整った会社でやりがいを感じながら働く姿を発信し続けることに意義があると感じています。

どれだけAI技術が進化しても、現場で汗を流す人がいてこそ社会は成り立っています。

物流業界に限らず、現場で働くすべての方々にとって、「働きやすい職場づくり」の参考事例となれるような存在を目指し、日々の業務に取り組んでいます。

地方企業だから、人手不足の業界だから、若手採用は難しい――。

そう悩んでいらっしゃる経営者の方々に向けて、本書が新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

株式会社カワキタエクスプレス

本社：三重県亀山市白木町60番地21

企業HP：https://www.kawakita-express.co.jp/

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kawakitaexpress?igsh=MXM0OXc3NDZ0OWNobA%3D%3D

TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@kawakitaexpress?lang=ja-JP

YouTubeアカウント「カワキタチャンネル」：https://www.youtube.com/@kawakitaexpress