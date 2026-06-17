FDE型伴走支援でAI・RPA活用を内製化まで導く新サービス「Forward Runner」を提供開始

株式会社クラウドワークス コンサルティング

AI・DXコンサル・受託開発・エンジニア派遣・SESを手がける株式会社クラウドワークス コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：大類 光一、以下「当社」）は、FDE型のAI・RPA伴走支援サービス「Forward Runner（フォワードランナー）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

FDE（Forward Deployed Engineer）とは、顧客企業の現場に深く入り込み、課題定義から設計、開発、運用定着までを一気通貫で担うエンジニアを指します。単に開発を請け負うのではなく、現場の業務や課題を理解したうえで、実装まで伴走する点が特徴です。

Forward Runnerでは、このFDE型の支援により、従来の「コンサルティング」と「開発」が分断されることで生じやすい認識のズレを防ぎ、AI・RPA活用を現場に根づかせることを目指します。

■「Forward Runner」提供開始の背景

詳細はこちら :https://www.forward-runner.jp

近年、業務効率化や人手不足への対応を目的に、AIやRPAを活用したDX推進への関心が高まっています。一方で、現場では以下のような課題が発生しています。

- どの業務を自動化すべきか判断できない- AIやRPAツールの比較・選定でつまずいている- 導入後にエラーが起きても、社内で対応できず放置されている- 外部ベンダーや退職者が作成したロボットがブラックボックス化している- 外注に依存し続けるのではなく、社内で運用できる体制をつくりたい

こうした課題は、単にツールを導入するだけでは解決できません。業務の実態を理解し、現場に合った形で設計・実装し、運用に定着させる支援が必要です。

「Forward Runner」は、教育でもBPOでもない、現場に入り込むFDE型の実装支援として、企業のAI・RPA活用を実務に根づかせることを目指します。

■「Forward Runner」により提供する3つの価値

1. 現場に入り込み、開発を支えるFDE型の実装支援

Forward Runnerでは、プロのエンジニアが現場に入り込み、業務整理・設計・開発・運用の課題を伴走しながら解決します。

AIやRPAの導入では、現場業務を正しく理解しないまま開発が進むことで、実態に合わない仕組みが作られてしまうケースがあります。Forward Runnerでは、FDEが現場に近い立場で課題を把握し、実装まで支援することで、AI活用・実務で使われる自動化を実現します。

また、無制限チャットやWebミーティングを通じて、開発中のエラーや複雑なロジックの相談にも対応。開発が止まる状態を防ぎ、現場の改善スピードを高めます。

2. 属人化を防ぎ、組織に技術が残る内製化支援

AI活用やRPAは、一部の担当者や外部ベンダーに依存すると、担当者変更やシステム変更のタイミングで運用が止まるリスクがあります。

Forward Runnerでは、Webミーティングやラーニングコンテンツを活用し、社内メンバーがAIやRPAを理解し、運用できる体制づくりを支援します。

単なる開発代行ではなく、現場で使える人を増やし、組織にノウハウが残る状態をつくることで、企業が自社の力で継続的に業務改善を進められる体制を構築します。

3. 生成AI・RPA・SaaSを横断した技術選定力

AI・RPA活用では、特定ツールありきではなく、業務内容や運用体制に応じて最適な技術を選定することが重要です。

Forward Runnerでは、ChatGPT、Copilot、Gemini、Claude、Dify、n8nなどのAI・SaaSに加え、UiPath、Power Automate、WinActorなどのRPAツールも含め、業務に適した構成をフラットに提案します。

新規導入だけでなく、仕様書が残っていない他社製ロボットの解析・引き継ぎにも対応し、既存資産を活かした運用改善も支援します。

■「Forward Runner」サービス概要

サービス名：Forward Runner

提供内容：FDE型RPA・AI伴走支援

対象企業：RPA・AIの導入、運用改善、内製化を進めたい企業

支援領域：業務整理、ツール選定、開発・構築、運用・保守、内製化・自走支援

料金：月額110,000円～

サービスURL：https://www.forward-runner.jp/



■株式会社クラウドワークス コンサルティングについて

会社名：株式会社クラウドワークス コンサルティング

代表者：代表取締役 大類 光一

所在地：東京都港区麻布台一丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 28階

事業：AX・DXコンサル・受託開発・エンジニア派遣・SES

資本金：5,100万円

URL：https://cw-consulting.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クラウドワークス コンサルティング

お問い合わせ：https://cw-consulting.co.jp/form/contact/