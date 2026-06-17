K.S.ロジャース株式会社、神戸市の神戸ビジネスプログラム「AI特化型支援コース：SET SAIL」にアルファドライブ・神戸新聞とともにAIプロダクト開発プログラムの支援を担う

K.S.ロジャース株式会社

K.S.ロジャース株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：民輪 一博、以下「KSR」）は、神戸市が主催し株式会社アルファドライブが運営する神戸ビジネスプログラム「AI特化型支援コース：SET SAIL」に、AIプロダクト開発プログラムのパートナーとして支援することをお知らせします。

本参画を通じて、KSRは自社が掲げるブランドメッセージ「関西AX（AI Transformation）」のもと、AIプロダクト開発支援のパートナーとして関西から全国へ実績を発信してまいります。

■ 背景と目的

近年、生成AIをはじめとするAI技術の急速な進化を背景に、企業の新規事業開発における「AIプロダクトの企画・実装力」の重要性はかつてないほど高まっています。一方で、「アイデアはあるが、AIをどう製品・サービスに落とし込むかわからない」「技術的な壁に阻まれ、事業化が進まない」という声が、スタートアップ企業や新規事業創出に挑む市内企業から多く聞かれます。

神戸市とアルファドライブが連携して運営する「AI特化型支援コース：SET SAIL」は、こうした課題を持つスタートアップや新規事業創出に挑む市内企業が、半年間かけて事業プランを磨き上げる関西トップクラスのプログラムです。KSRはこのプログラムに、AIプロダクト開発支援の専門パートナーとして加わり、参加者のAI活用・実装を技術面から力強くサポートします。

参加企業の事業コンセプトを、実装可能で競争力のあるAIプロダクトへと昇華させることで、神戸から全国へ、AI実装による新規事業創出の成功事例を発信してまいります。

■ KSRの支援内容：AIプロダクト開発支援

KSRは本プログラムにおいて、参加企業に対し、以下の支援を提供します。

- AIプロダクトの企画・設計支援：事業コンセプトをAIプロダクトとして具体化するための技術アドバイスと設計支援- PoC（概念実証）・プロトタイプ開発支援：アイデアをスピーディに動くプロダクトへと変換するハンズオン支援- 生成AI活用の実装支援：LLM（大規模言語モデル）を活用したプロダクト開発のノウハウ提供- FDE（Forward Deployed Engineer）による現場伴走：当社の現役AIエンジニアが事業担当者の隣に立ち、業務フローに即した実戦的なAI実装を推進

これらを通じ、KSRは関西から全国へ、AI実装による新規事業創出の成功事例を次々と発信していきます。

■ 代表取締役CEO 民輪 一博 コメント

この度は「AI特化型支援コース：SET SAIL」においてAI開発およびAI実装の面から伴走支援する 機会をいただき、大変光栄に思います。神戸市様、アルファドライブ様とご一緒できることに心より感謝申し上げます。

当社K.S.ロジャースは、これまで培ってきたAIを含めたプロダクト開発の知見による実戦的な支援を、本プログラム参加者の皆様に惜しみなく提供いたします。

「アイデアをどうAIプロダクトとして形にするか」「技術的な壁をどう乗り越えるか」といったスタートアップ企業や新規事業担当者の皆様が抱える課題に対し、技術面から強力にサポートすることで、事業コンセプトの競争力を飛躍的に高めてまいります。

私たちが掲げる「関西AX（AI Transformation）」の旗印のもと、神戸から、AI実装による新規事業創出の成功事例を全国に発信していくことを楽しみにしています。本プログラムを通じて、関西発のイノベーションを加速させてまいります。

■ 神戸市 経済観光局 新産業・科学技術課

神戸市では、神戸経済の持続的成長を目的とし、スタートアップや市内企業の事業アイデアの創出から実装・事業化までを一体的に支援する取り組みを進めています。AI製品の開発を支援する「AI特化型支援コース：SET SAIL」は、AIを活用した製品の実装と事業展開を目標に据えた、実践的な新規事業支援プログラムです。

このたび、K.S.ロジャース株式会社がAI製品開発支援のパートナーとして参画され、現役AIエンジニアによる個別伴走という実戦的な支援を提供いただくことで、プログラム参加者がより迅速に事業を前に進めていくことができるようになりました。このプログラムが、スタートアップや市内企業にとって、事業コンセプトを社会に届く製品へと変えていく大きな力になるものと期待しています。

■ 株式会社アルファドライブ

AI特化型支援コースでは、AIを活用した事業アイデアを持つスタートアップや市内企業等が、プロダクトとして実装・事業化するまでの道筋を丁寧に伴走することを重視しています。今回、K.S.ロジャース株式会社にプロダクト開発支援のパートナーとして加わっていただくことで、採択者がAI実装の技術的な壁を乗り越え、より確度の高いプロダクト開発を進められる環境が整いました。

K.S.ロジャースの実戦的なエンジニアリング力と現場伴走力は、神戸から生まれる事業を力強く後押しするものと確信しています。神戸発のプロダクトが社会に届く成功事例を、ともに積み上げてまいります。

■ 「AI特化型支援コース：SET SAIL」について

- 主催：神戸市- 運営：株式会社アルファドライブ、K.S.ロジャース株式会社、株式会社神戸新聞社- 概要：神戸市がスタートアップのエコシステム形成と持続的成長を目指して立ち上げたAI特化型の創出事業です。採択期間内に「AIを活用したプロダクトの実装・プロトタイプ開発」を一気通貫で完了させることを目標としています。参加企業はエンジニアによる個別伴走や技術支援を受けながら、神戸から世界市場への事業展開を目指します。- 会場：ANCHOR KOBE（神戸市中央区加納町4丁目2-1 神戸三宮阪急ビル15階）

■ 「SET SAIL!」募集要項および応募方法

■ 「関西AX（AI Transformation）」について

- 募集対象 ：神戸市内に拠点を持つ企業、神戸市へ進出を見込むスタートアップ企業- 支援内容：エンジニアによる個別伴走支援や技術支援など、プロダクトの実装のために必要な各種支援- 応募期間：2026年6月5日（金）～ 2026年6月30日（火）まで- 応募方法：応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdROtyIAUIHTgFdV-NVkkWjri6t1aL1zPPNhCgORfpV-HEKBA/viewform)より必要事項を記入の上、エントリーしてください。- 問い合わせ先：令和８年度 神戸ビジネスプログラム 運営事務局（株式会社アルファドライブ内）MAIL：kobe-business-program@alphadrive.co.jp受付時間：平日 10:00～17:00

「関西AX」は、KSRが掲げる独自のブランドメッセージです。生成AIをはじめとするAI技術の急速な進化の中で、関西の企業が持つ貴重な経営知見や業務ノウハウを、AI実装を通じてデジタル資産として再定義・進化させ、グローバルな競争力を強化していく。その中核をKSRが担い、「関西発のAI実装といえばKSR」という確かな実績を築いていく--それが「関西AX」の本質です。

■ K.S.ロジャース株式会社について

創業以来、「完全リモート・完全フレックス、雇用形態自由」の形態をとり、新たな働き方の推進を目指してきました。フリーランスや副業エンジニアなども含め、環境に縛られず自由な働き方を実現するコミュニティ型企業です。様々な業界、プロダクト、規模の経験を持つCTO、PM、テックリードなどを含めた約240名のエキスパートが所属しています。

スタートアップ、ベンチャー、大企業各社での新規事業やAIを含むプロダクト支援を行う「スタートアップスタジオ事業」と、現場面着型のAX支援事業「OpeZero」を通じて、あらゆるところからイノベーションの総数を増やす活動を行っています。

【会社概要】

会社名：K.S.ロジャース株式会社

代表者：代表取締役CEO 民輪 一博

設立：2017年12月

所在地：兵庫県神戸市

事業内容：スタートアップスタジオ事業、AX支援事業（OpeZero）

URL：https://ks-rogers.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

K.S.ロジャース株式会社 広報担当

URL：https://ks-rogers.co.jp/

Email：pr@ks-rogers.co.jp