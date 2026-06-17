【掲載企業募集】自社キャラクターの認知度アップに！『企業キャラ大辞典』の第2弾エントリーを6/17より受付スタート！

株式会社コンビーズ「企業キャラ大辞典」第一弾 参加キャラクター

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は、さまざまな企業キャラクターを紹介する特設ページ「企業キャラ大辞典」を自社公式サイト内に開設した。

現在、第1弾として集まったキャラクターたちが公開されており、それに続く第2弾の掲載希望企業の募集を2026年6月17日（水）よりスタートしている。

自社のキャラクターの認知度をさらに高めたい企業や、他社のキャラクターとの交流を深めたい担当者にとって、絶好のアピールチャンスとなるだろう。

企画の背景と目的

「企業キャラ大辞典」より一部抜粋

本プロジェクトは『企業キャラ大辞典』を通して、読者にこれまで知らなかった企業キャラクターの魅力や奥深い設定を知ってもらい、企業キャラ界隈全体をさらに盛り上げていきたいという同社の想いから発足した。

BtoB・BtoCを問わず、SNSなどでマスコットキャラクターを通じたコミュニケーションを図る企業が増加している。

本企画は、単なるキャラクターのリンク集にとどまらず、各社の個性豊かなキャラクターたちのバックボーンや知られざる魅力に触れる場を提供することで、ユーザーと企業との新たな出会いを生み出す狙いがある。

募集概要

応募フォーム

https://x.gd/lj8KN(https://x.gd/lj8KN)

募集期間：2026年6月17日（水）～2026年7月17日（金）

掲載費用は無料です。



ご提出いただくもの

１.キャラクターの透過画像（PNGなど）

２.キャラクターの名前と紹介文

３.公式サイトのURL（※公式サイトがない場合はXのアカウントリンクでも可）

会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売