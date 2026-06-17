草加市で初開催！親子で楽しめる体験型イベント「KIDS FES in さいたま」が6月27日・28日に開催

FoodFes株式会社

FoodFes株式会社（代表取締役：稲垣一馬）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、まつばら綾瀬川公園（埼玉県草加市）にて、子ども向け体験型イベント「KIDS FES in さいたま」を開催いたします。

「KIDS FES in さいたま」は、2026年2月に初開催し、今回が3回目の開催となります。

本イベントは、子どもたちを主役にした体験型ファミリーイベントです。職業体験やワークショップをはじめ、キッチンカー、スタンプラリー、縁日、ふわふわ遊具など、親子で楽しめる多彩なコンテンツを展開します。

これまでの2回はさいたま新都心公園で開催され、子どもたちが遊びながら学び、さまざまな体験を通じて新しい発見に出会えるイベントとして、多くのご家族に来場いただきました。

今回は会場をまつばら綾瀬川公園に移し、草加市で初開催。前回まで好評だったコンテンツの雰囲気はそのままに、家族で一日楽しめるイベントを目指して準備を進めています。

■ワークショップエリア

子どもたちが楽しみながら学べる職業体験やワークショップを展開予定です。ものづくりや体験型コンテンツを通じて、子どもたちが新しい発見に出会える場を提供します。

わたがし作り体験水のワークショップデザイン体験

※出展ブースは決まり次第公式HP,SNSにてお知らせします

■フードエリア

会場には、親子で楽しめるキッチンカーや飲食ブースが出店予定です。イベントを楽しみながら、家族で食事や休憩の時間を過ごせるエリアとして展開します。

※飲食店舗は決まり次第公式HP,SNSにてお知らせします

■その他コンテンツ

ジャンルを問わず10店舗以上が集結！

会場内を巡って楽しめるスタンプラリーをはじめ、縁日、ふわふわ遊具、大道芸など、親子で一日楽しめるコンテンツを実施予定です。各コンテンツの詳細は、決定次第、公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

開催概要

スタンプラリー縁日ふわふわ遊具[表: https://prtimes.jp/data/corp/96737/table/99_1_ee27e1d692277db16ea5cb2c6d148b37.jpg?v=202606180151 ]