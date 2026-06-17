適度な温度と遮光で頭を休める KALMECIA 充電式ホットアイマスク

株式会社Ultimate Life

サプリメントやトレーニング器具の販売などをおこなう株式会社Ultimate Life（本社：大阪市東成区、代表取締役社長：田中 悠貴）は、適度な温かさと遮光性で上質なリラックスタイムを作る「充電式ホットアイマスク」を、「KALMECIA（カルメシア）」ブランドより2026年6月20日（土）にAmazonなど各通販サイトで発売します。

目まぐるしく変化する社会の中で、慢性的な疲れに悩んでいる方は少なくありません。第一三共ヘルスケア株式会社の調査（※1）によると、ビジネスパーソンの72.5％は「休んだつもりでも疲れが取れない」と感じています。

多くの場合、こうした疲れは頭と身体が感じる疲労のギャップに由来しています。現代のライフスタイルにおいて、私たちはデジタルデバイスなどを通して目から大量の情報をインプットしており、脳に大きな負荷をかけてしまいがちです。一方で、交通機関の発達や在宅勤務の普及などにより、身体を動かす機会は減っています。そのため、身体だけを休めても頭の疲れが残り、休んでも疲れが取れないと感じてしまうことがあります。

そこで、当社は「頭を休める」というセルフコンディショニング法を提案するため、当商品を開発しました。当商品は、目の周りを温めて血流を良くすることで、リラックスタイムを支えるアイテムです。日々の頑張りを支えるアイテムとしてお使いいただけるほか、大切な人へのギフトにもおすすめです。

商品特徴

１.3段階でちょうどよい温度設定

眼科疾患を研究する団体が推奨する温度を参考（※2）に、表面温度を37℃、40℃、44℃の3段階で調整できる仕様にしました。温度の過度な上昇を防ぐため、ヒーター部分にはセンサーを内蔵しています。さらに、10分、15分、20分、30分の4段階のタイマー機能も搭載。目元を安全に優しく温めます。

２.光をブロックする鼻パッド

人間が脳で処理する情報の約8割は、視覚からの情報であるといわれています。そのため、頭を休めるためには目からの情報＝光を遮ることが大切です。そこで、当商品は特に光が侵入しやすい鼻の部分にパッドを設けました。効果的に光をブロックできるため、明るい場所でもお使いいただけます。

３.シーンで使い分ける 2WAY仕様

利用シーンや時間帯にあわせて使い分けられるよう、2種類のバンドを用意しました。耳にかけて使うイヤーバンドは髪に跡がつかず、手軽に装着できるため、オフィスでの休憩時間などにおすすめです。頭の後ろに回して使うヘッドバンドは、固定力が高くズレにくいため、家でのリラックスタイムなどにお使いいただけます。なお、お肌に直接触れるカバー部分には、なめらかな質感の天然シルクを採用しました。

イヤーバンドの使用イメージヘッドバンドの使用イメージ

※1：第一三共ヘルスケア株式会社（2026）働く人を対象とした「健康とセルフケアの実態調査 2026」https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/content/000141931.pdf

※2：LIME研究会 マイボーム腺機能不全とは？ くわしく解説！https://www.lime.jp/public/img/cont/book2/booklet-2024.pdf

商品概要

KALMECIAについて

- 品名：KALMECIA 充電式ホットアイマスク- サイズ：約）幅22cm×奥行1.5cm×高さ11cm- 素材：天然シルク（カバー）、ポリエステル（ヒーター本体、バンド、収納袋）- 付属品：ヘッドバンド、イヤーバンド、充電ケーブル（USB Type-C）、収納袋- 税込価格：3,980円※2026年6月26日（金）までは3,184円（20%オフ）で販売- 販売場所：Amazon、楽天市場など

KALMECIAは、「日々の生活に心地よい変化を」をコンセプトとするセルフコンディショニングブランドです。運動と休養を組み合わせるアクティブレストで心身のバランスを整えるコンディショニング法を提案します。

KALMECIAブランドサイト：https://kalmecia.jp/

会社概要

株式会社Ultimate Life／本社：〒537-0022 大阪市東成区中本2丁目1-13 大阪スポンジャービル6階／TEL：06-6224-7084／代表取締役社長：田中 悠貴／事業：サプリメントなどの開発・販売、中古品の買取・販売など／URL：https://ultimatelife.co.jp/