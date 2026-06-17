【豆狸】まつおか×豆狸　お惣菜といなりすしのコラボ弁当がジェイアール名古屋タカシマヤ店で新登場！

株式会社阪急デリカ

株式会社阪急デリカ（本社:大阪府池田市、代表取締役社長:中村英紀）が運営する『豆狸』ジェイアール名古屋タカシマヤ店にて、お惣菜の『まつおか』とコラボしたお弁当を数量限定で販売いたします。

ほっこり 味めぐり弁当

『まつおか』の揚げ豆腐のあんかけや大根のうま煮、鶏の唐揚げやお浸しなどの和惣菜と、

『豆狸』の豆狸いなり、わさびいなりが入ったお弁当です。

一食 価格1,188円（税込）

豆狸 ジェイアール名古屋タカシマヤ店（B1F）

6月12日（金）から販売開始

販売日：毎週金・土・日曜日

1日20食限定販売

※数量限定販売のため品切れの際はご了承くださいませ

まつおかとは

お惣菜のまつおかは、日本中のデパート・百貨店に店舗を構え、デパ地下の店内厨房から頑張って働くあなたに、できたて、つくりたてのお惣菜をお届けしています。

https://www.souzai-matsuoka.com/osozai/

豆狸のいなりすしとは

甘みのあるふっくらお揚げに、じっくりと仕込んだ具材の数々。ひとつひとつ丁寧に「手」でつつみこむ。それが豆狸のこだわりです。

香り高い金胡麻に、椎茸、干瓢をふっくら甘いお揚げで包んだ、豆狸の看板商品である豆狸いなりを始め、わさびや生姜などの風味豊かな食材を使用したいなり寿司を数多く展開しています。

豆狸について

全国の百貨店、お勤めやお出かけに便利な駅ナカ商業施設など、様々な店舗ニーズにお応えして展開しております。

会社概要

会社名：株式会社阪急デリカ

代表者：代表取締役社長 中村英紀

公式HP：https://hankyu-delica.co.jp/



運営ブランド

【デリカ事業】

・豆狸：https://x.com/mameda_inari

https://www.facebook.com/mameda.inari

https://www.instagram.com/mameda_inari_1972

・冷凍惣菜：https://x.com/onedishdeli

【ベーカリー事業】

・阪急ベーカリー： https://www.instagram.com/hankyu_bakery/

・FREDS CAFE＋BAKERY（フレッズカフェ）：https://www.instagram.com/freds_cafebakery/