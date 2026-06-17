6/17発売！新刊『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、新刊『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』を2026年6月17日に発売します。本書では、新人もベテランも、自分の強みを出しつつ新しいことにチャレンジするための「チームの時間管理術」を徹底解説します。

誰も教えてくれなかった、「チームをうまく回す」ための時間術。

「人手が足りない」「でも部下の労働時間を増やすわけにはいかない」「なのに、上からは『数字をつくれ』と言われる」――。

そんな悩みを持つ管理職は少なくありません。本書では、新人もベテランも活き活きと働き、自分の強みを出しながらも新しいことにチャレンジするための「チームの時間管理術」を徹底解説します。個々のメンバーの限界を超えて、組織成果を出す！すべての管理職必携の1冊です。

・「全員戦力化」を実現するには？

・「みんな頑張っているのに成果が出ない」の正体は？

・無駄な仕事が増える4つの要因とは？

・「有効時間」「投資時間」「無駄時間」とは？

・「足し算型組織」vs「掛け算型組織」とは？

・「組織時間設計図」とは？

・チームの時間を捻出するための「ReMeDi」とは？

■こんな方におすすめです

・時間が足りない！と困っている現場のマネジャー

・働き方改革で稼働時間を増やせないが組織を成長させたい経営者

・適切な人員配置に悩む人事担当者

■書籍概要

『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』

著：川内 正直

発売日：2026年06月17日

定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）

仕様：四六・224ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194387

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27544

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798194387

■目次

第1章 「最高のチーム」とは何か？

1-1 「最高のチーム」の2つの要件：成果さえ出していればOK？

1-2 マネジメントとは「やりくり」すること：「やるべきこと」と「できること」のギャップを埋める

1-3 「やりくり」に必要な2つの視点：短期的に目先の課題を解決し、長期的に未来を導く

〈コラム〉最高のチームをつくるための最重要ポイントは？

第2章 チームがうまくいかない理由は何か？

2-1 「頑張っているのに成果が出ない」：努力の方向を間違えていないか？

2-2 成果を出せていない組織の特徴：「やる気」と「行動量」の2軸

2-3 非効率な仕事が増える4つの要因：努力の方向を間違えるのには心理的要因がある

第3章 成果を出すための時間管理術とは？

3-1 時間の使い方のパターンを比較してみよう：エース、中堅、若手をどう活かす？

3-2 「足し算型組織」とは？：全員が独立して動く

3-3 「掛け算型組織」とは？：チーム全体として時間を有効活用する

3-4 時間には3種類ある：「有効時間」「投資時間」「無駄時間」

第4章 「組織時間設計図」をつくるには？

4-1 組織時間設計図が必要な理由：「やるべきこと」と「できること」の間にある4つのギャップ

4-2 まずは「変えること」を決める：これまでと違う結果を出すなら、何かを変えるしかない

4-3 「組織設計図」のつくり方：縦軸と横軸を設計する

4-4 「時間設計図」のつくり方：タイムアロケーションの3ステップ

4-5 時間を捻出するための3つの観点：ReMeDiで時間をつくる

〈コラム〉組織設計図をつくる＝「所」をつくる

第5章 「組織時間設計図」をうまく運用するには？

5-1 新しい設計図にどう移行するか？：組織変革の3ステップ

5-2 「赤鼻のトナカイ」に見る組織変革：トナカイチームの成果と、個々のやりがいを同時に高める

5-3 Unfreezeする：納得感を醸成し、全員同時に認識を変える

5-4 Changeする：メリットを説き、ふさわしい名前をつける

5-5 Refreezeする：行動に注目し、後戻りを防ぐ

5-6 絶対解ではなく最適解を：組織時間設計図は常に見直し続けるもの

〈コラム〉名前を変えればすべてが変わる

付録1 職種別の組織時間設計図の応用例

付録2 中長期的な組織時間設計図の例

■著者プロフィール

川内正直

株式会社リンクアンドモチベーション 常務執行役員

組織人事領域のコン

サルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立上げ、新規事業部門立ち上げなどを担当。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織戦略、組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』（翔泳社）がある。