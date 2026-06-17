6/17発売！新刊『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』

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株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、新刊『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』を2026年6月17日に発売します。本書では、新人もベテランも、自分の強みを出しつつ新しいことにチャレンジするための「チームの時間管理術」を徹底解説します。





誰も教えてくれなかった、「チームをうまく回す」ための時間術。


「人手が足りない」「でも部下の労働時間を増やすわけにはいかない」「なのに、上からは『数字をつくれ』と言われる」――。


そんな悩みを持つ管理職は少なくありません。本書では、新人もベテランも活き活きと働き、自分の強みを出しながらも新しいことにチャレンジするための「チームの時間管理術」を徹底解説します。個々のメンバーの限界を超えて、組織成果を出す！すべての管理職必携の1冊です。


・「全員戦力化」を実現するには？


・「みんな頑張っているのに成果が出ない」の正体は？


・無駄な仕事が増える4つの要因とは？


・「有効時間」「投資時間」「無駄時間」とは？


・「足し算型組織」vs「掛け算型組織」とは？


・「組織時間設計図」とは？


・チームの時間を捻出するための「ReMeDi」とは？



■こんな方におすすめです


・時間が足りない！と困っている現場のマネジャー


・働き方改革で稼働時間を増やせないが組織を成長させたい経営者


・適切な人員配置に悩む人事担当者



■書籍概要


『マネジャーのための時間管理術で最高のチームをつくる方法 リソースを最適化してメンバー総活躍へ』


著：川内 正直


発売日：2026年06月17日


定価：2,200円（本体2,000円＋税10%）


仕様：四六・224ページ


https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798194387



全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます


・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/27544


・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798194387



■目次


第1章　「最高のチーム」とは何か？


1-1　「最高のチーム」の2つの要件：成果さえ出していればOK？


1-2　マネジメントとは「やりくり」すること：「やるべきこと」と「できること」のギャップを埋める


1-3　「やりくり」に必要な2つの視点：短期的に目先の課題を解決し、長期的に未来を導く


〈コラム〉最高のチームをつくるための最重要ポイントは？


第2章　チームがうまくいかない理由は何か？


2-1　「頑張っているのに成果が出ない」：努力の方向を間違えていないか？


2-2　成果を出せていない組織の特徴：「やる気」と「行動量」の2軸


2-3　非効率な仕事が増える4つの要因：努力の方向を間違えるのには心理的要因がある


第3章　成果を出すための時間管理術とは？


3-1　時間の使い方のパターンを比較してみよう：エース、中堅、若手をどう活かす？


3-2　「足し算型組織」とは？：全員が独立して動く


3-3　「掛け算型組織」とは？：チーム全体として時間を有効活用する


3-4　時間には3種類ある：「有効時間」「投資時間」「無駄時間」


第4章　「組織時間設計図」をつくるには？


4-1　組織時間設計図が必要な理由：「やるべきこと」と「できること」の間にある4つのギャップ


4-2　まずは「変えること」を決める：これまでと違う結果を出すなら、何かを変えるしかない


4-3　「組織設計図」のつくり方：縦軸と横軸を設計する


4-4　「時間設計図」のつくり方：タイムアロケーションの3ステップ


4-5　時間を捻出するための3つの観点：ReMeDiで時間をつくる


〈コラム〉組織設計図をつくる＝「所」をつくる


第5章　「組織時間設計図」をうまく運用するには？


5-1　新しい設計図にどう移行するか？：組織変革の3ステップ


5-2　「赤鼻のトナカイ」に見る組織変革：トナカイチームの成果と、個々のやりがいを同時に高める


5-3　Unfreezeする：納得感を醸成し、全員同時に認識を変える


5-4　Changeする：メリットを説き、ふさわしい名前をつける


5-5　Refreezeする：行動に注目し、後戻りを防ぐ


5-6　絶対解ではなく最適解を：組織時間設計図は常に見直し続けるもの


〈コラム〉名前を変えればすべてが変わる


付録1　職種別の組織時間設計図の応用例


付録2　中長期的な組織時間設計図の例



■著者プロフィール


川内正直


株式会社リンクアンドモチベーション　常務執行役員


組織人事領域のコン


サルタント・プロジェクトマネジャーとして顧客企業の変革を成功に導く傍ら、新拠点立上げ、新規事業部門立ち上げなどを担当。2010年、同社執行役員に当時最年少で着任。グループ会社の取締役を経て、2018年、同社取締役に就任。組織戦略、組織開発、人材開発などのテーマで経営者やビジネスパーソン向けセミナー・講演や各種メディアへの寄稿多数。著書に『マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法』（翔泳社）がある。