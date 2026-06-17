【HOKULEA株式会社】伊良部島のスモールラグジュアリーホテル「JIVANA宮古島」のバリューアッププロジェクトにデザインディレクションとして参画

HOKULEA株式会社

「世界の目的地を、創るリゾートクリエイター集団」をフィロソフィーに掲げ、ホテル・旅館の建築設計・デザインを専門とする一級建築士事務所HOKULEA株式会社(本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：大出真裕)は、スモールラグジュアリーホテル「JIVANA(ジバナ)宮古島」のバリューアッププロジェクトにおいて、デザインディレクションを担当することをお知らせいたします。2023年から2024年に掛けて改修した7室のオールスイートヴィラに続いて、プライベートプール付きメゾネット型スイートを7室増築する。合わせてレストランの刷新、プライベートサウナの新設を含めた敷地7,000平方メートル 超全体のデザインをディレクションします。

リブランドと増築に込めた想い：土地の記憶を未来へ紡ぐ、建築思想の深化

2024年4月のオープン以来、当ホテルはおかげさまで年間稼働率90%を超える多くのお客様に愛されるホテルへと成長いたしました。今回の増築プロジェクトにおいて私たちが真摯に向き合ったのは、「ゲストの皆様と共に育んできたこのホテルの価値を、さらに高める要素とは何か」という問いでした。

2023年9月から2024年4月にかけて行った大規模リノベーションでは、全室に海を臨むインフィニティプールを設置しました。室内からプール、そして海へと溶け込むような視覚的な連続性を生み出し、建築と自然の境界を曖昧にすることで、より深い没入感を追求しました。水平線と呼応するように低く抑えた建築ラインや、極限まで洗練された什器は、目の前に広がる雄大な海の存在を際立たせます。これは、建築を自然の従属物として捉える伝統的な日本建築の思想を、現代的に昇華させた表現でもあります。

今回の増築・リブランドでは、この思想をさらに飛躍させ、さらに一歩踏み込んで「よりこの土地の記憶が深く息づくホテルとは何か」を追い求めながら、設計を形にしていきました。

バガスクリート- 島が抱える課題を、建築の「合理性」と「美」へ昇華する

沖縄県では年間およそ60万～80万トンのサトウキビが生産され、その製糖工程で年間18万トンを超える搾りカス（バガス）が発生しています。その多くは工場燃料等に再利用されるものの、年間約2万トンが未活用のまま廃棄されてきたという背景があります。

本プロジェクトでは、この未活用資源を建材へと取り入れた「バガスクリート（バガス＋コンクリート）」を開発・採用しました。私たちがこれを選んだ第一の理由は、単なるサステナビリティの誇示ではなく、構造的な合理性にあります。

コンクリートは圧縮に強い一方で「曲げや引張り」に弱いという性質を持ちますが、バガスの強靭な植物繊維を混ぜ合わせることで、その弱点を互いに補完し合う高機能な建材として機能するからです。その上で、島の産業から生まれた素材を島の建築に還すことで、輸入材では決して表現できない、この土地固有の美しいテクスチャが空間に宿ります。既存の7室で実装し、確かな手応えを得てきたこの独自の建材を、新設する7室のスイートにも引き続き採用しました。客室の内装には、島に自生する木や葉、石といった自然由来のテクスチャを編み込み、色彩を洗練されたアースカラーで統一することで、伊良部島の自然と優しく調和する空間に仕上げています。

メゾネット型スイート- 地形の高低差を、立体的な設計に取り込む

新築棟の全7室は、プライベートプールを完備したメゾネット型のスイートルームです。

あえて2階建てを採用した理由は、伊良部島ならではの緩やかな傾斜地にあります。平屋の乱立による過剰な盛土（地形の改変）を避け、土地の高低差をそのまま設計に活かすことで、環境への負荷を抑えながら、すべての客室から遮るもののないオーシャンビューを実現しました。

客室は、下層にベッドルーム、バスルームとプール、上層にリビングダイニングとミニキッチンを配した。プールとテラスを備えた下層階では、さらなる開放感を創出するために、窓際のベッドルームを吹き抜けとしています。この立体的な設計により、どこにいても光と風を感じられ、伊良部島の美しい海をどこまでも切り取る絶景を存分にご堪能いただけます。

メゾネット型スイート- 地形の高低差を、立体的な設計に取り込む

新築棟の全7室は、プライベートプールを完備したメゾネット型のスイートルームです。

あえて2階建てを採用した理由は、伊良部島ならではの緩やかな傾斜地にあります。平屋の乱立による過剰な盛土（地形の改変）を避け、土地の高低差をそのまま設計に活かすことで、環境への負荷を抑えながら、すべての客室から遮るもののないオーシャンビューを実現しました。

客室は、下層にベッドルーム、バスルームとプール、上層にリビングダイニングとミニキッチンを配した。プールとテラスを備えた下層階では、さらなる開放感を創出するために、窓際のベッドルームを吹き抜けとしています。この立体的な設計により、どこにいても光と風を感じられ、伊良部島の美しい海をどこまでも切り取る絶景を存分にご堪能いただけます。

代表取締役コメント - 大出真裕

開業以来、多くのゲストに支えられ、年間稼働率90%を超えるホテルへと育てていただいたことに心より感謝申し上げます。今回のリブランドおよび増築は、単なる規模の拡大ではありません。伊良部島という類稀なる土地の自然、環境、そしてサトウキビが紡いできた地場産業の記憶に実直に向き合い、建築の力でそれらをどう未来へつなぐかという、私たちの思想の深化の記録でもあります。環境と調和する合理的な美しさを備えたこの場所で、ここでしか味わえない本質的なラグジュアリーをぜひご体感ください。

2027年の開業を迎えるその時、アジアにおいてこのプロジェクトがどう評価されるかは、まだわかりません。本当の評価は、この先の10年で決まるものと考えています。その約束の日に向けて、私たちはこれからも実直に手を動かし続けていきます。

＜JIVANA宮古島 概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/185291/table/2_1_5c739d30622efdd70b702c16db006829.jpg?v=202606181251 ]◼️HOKULEA株式会社について

HOKULEAは沖縄を拠点に「世界の目的地を、創るリゾートクリエイター集団」をフィロソフィーに掲げ、ホテル・旅館の建築設計・デザインを専門とする一級建築士事務所です。その土地の風景を建築へと昇華し、唯一無二のリゾートホテルを設計します。完成後も時の流れと共に価値が深まる、経年優化の体験を創造します。

社名 ：HOKULEA株式会社

代表者 ：大出真裕

所在地 ：沖縄県那覇市松尾2-19-39 グリーンハイツ那覇209

設立 ：2023年8月1日

事業内容 ：ホテル・旅館の建築設計、デザイン

公式サイト ：https://hokulea.co.jp/

お問い合わせ：https://hokulea.co.jp/contact