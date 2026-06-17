西川貴教さん、愛犬アルちゃん・エルちゃんと共に登場！【ペットにも腸活*¹！ヒルズ サイエンス・ダイエット新商品発表会】事後レポート

日本ヒルズ・コルゲート株式会社

日本ヒルズ・コルゲート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：アルノー・ブレル、以下 ヒルズ）は、「ヒルズ サイエンス・ダイエット」を全面リニューアル*2し、犬や猫も腸活*1ができるペットフード（総合栄養食）として2026年1月より順次発売を開始しています。

これを記念し、2026年6月16日（火）、KDDIホールにて「ペットにも腸活*¹！ヒルズ サイエンス・ダイエット新商品発表会」を開催しました。

当日は、愛犬家としても知られ、長年にわたりヒルズのペットフードを愛用されている西川貴教さんと、西川さんの愛犬であるトイプードルのアルちゃん・エルちゃんがゲストとして登場。発表会では、ペットを取り巻く社会環境の変化や、ペットの健康寿命を支えるうえでの日々の食事の重要性、そして腸活＊1にも着目した新しい「ヒルズ サイエンス・ダイエット」について紹介しました。トークセッションでは、西川さんが「ペット腸活*¹オフィサー」に就任。愛犬との暮らしや健康管理への思い、ペットの腸活*¹について語りました。

*1腸活＝腸内細菌叢のバランスを整え、健康を維持すること

*²犬・猫用ライフステージ ドライ新製品。ペットフードを扱う店舗、ECサイトにて随時切り替え中

【「ペットにも腸活*¹！ヒルズ サイエンス・ダイエット新商品発表会」開催概要】

日時：2026年6月16日（火）

会場：KDDIホール（東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル2階）

登壇者：

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 代表取締役社長 アルノー・ブレル

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 プロフェッショナル獣医学術部 本部長／獣医師 長尾麻矢

ゲスト：西川貴教さん、愛犬 アルちゃん・エルちゃん

内容：

・会社説明、ペットフード市場動向、新商品および今後の取り組みに関する発表

・獣医師によるペットの腸活*¹に関する解説

・西川貴教さんによる「ペット腸活オフィサー」就任式

・ペットの健康や腸活*¹ 、愛犬との生活に関するトークセッション

当日の様子

ヒルズ代表アルノー登壇 ペットの健康維持を支えるヒルズの取り組みについて解説

当日は、当社の代表取締役社長 アルノー・ブレルが登壇し、当社が長年にわたり臨床栄養学に基づいた製品開発に取り組んできたことを紹介しました。また、長年の研究を通じて、腸内細菌叢のバランスを整える「腸活*¹」がペットの消化の健康だけでなく、免疫や臓器の健康など、全身の健康をサポートするうえでも重要であることについて説明しました。さらに今回、「ヒルズ サイエンス・ダイエット」を全面リニューアル*²し、犬や猫が毎日の食事を通じて腸活*¹もできるペットフード（総合栄養食）として発売している点について触れました。

ヒルズ所属獣医師が解説 ペットにも重要な「腸活*¹」と健康ケア

発表会では、日本ヒルズ・コルゲート株式会社 プロフェッショナル獣医学術本部 本部長で獣医師の長尾が登壇し、ペットの健康維持を支える上での食事の役割や、ペットの腸活*¹の重要性について解説しました。長尾は、「腸活は人の世界では広く知られ、関心が高まっている言葉ですが、近年では犬猫をはじめとするペットにおいても注目が高まっています。ヒルズの調査では、飼い主の94%*³が『ペットの腸活をどのように実践できるか知りたい』と回答しており、獣医師や愛玩動物看護師といったペットの専門家の間でも、犬猫の新しい健康習慣として腸活への関心が高まっています。新しくなったサイエンス・ダイエットは、プレバイオティクス繊維と抗酸化成分のブレンドであるアクティブバイオーム⁺複数のメリットを採用し、毎日のごはんでペットが腸活できるようになりました。」と説明。

飼い主がライフステージや健康状態に応じた食事を選択し、日常的な健康管理を続けることの大切さについて紹介しました。

*³ ヒルズ調べ

西川貴教さんが登場し、獣医師とトークセッション実施

ゲストとして、愛犬家であり、長年にわたりヒルズのペットフードを愛用している西川貴教さんが登場。西川さんは自身の腸活法*¹として「なるべく形があるものを普段から食べることで、腸を最後まで動かすことを意識している」と紹介。そのうえで、 ペットへの腸活*¹においても気を付けるべきポイントなのかについて質問しました。これに対し、獣医師の長尾は、「ペットも同様に、形のあるものを食べることで口腔内が活性化し、腸活*¹にもつながります。また、腸内環境を整えるためには、腸内のさまざまな菌のバランスを整えることが大切です。そのため、適切な栄養や食物繊維を毎日の食事から取り入れることが重要です」と解説しました。

西川貴教さんが「ペット腸活*¹オフィサー」に就任

西川さんは、自身も日々の健康管理に高い意識を持ち、ご自身の腸活*¹にも取り組まれています。そして愛犬の健康を考え、長年にわたりヒルズのペットフードを愛用されていることから、この度ヒルズの「ペット腸活オフィサー」に就任しました。任命式では、代表のアルノーより、西川さんへ巨大名刺を授与しました。

これに対し西川さんは、「また新たな肩書が増えまして、今度は人間のみならず、ペットのみんなにも安心を提供できるように頑張りたいと思います。」と、就任への意気込みを語りました。

愛犬の健康管理について語る西川さん「一日でも長く、一緒に過ごしたい」

続いて行われたフリップトークでは、アルちゃん・エルちゃんと一緒に過ごす中で「大切にしている習慣」や「これから一緒にやってみたいこと」などをテーマに、エピソードを披露しました。「大切にしている習慣」について、西川さんは、「毎日決まった時間にアルちゃん・エルちゃんをトイレに連れていき、うんちを触って健康状態を確認しています」とコメント。愛犬の健康を守るためには、毎日続けられるケアを積み重ねることが大切であるという思いを明かしました。

「アルちゃん・エルちゃんと今後一緒にしたいこと」については、「自由に駆け回れる広々としたスペースを提供したいです」と笑顔で回答。その理由について、「アルちゃん・エルちゃんには、ストレスフリーな環境で過ごしてほしいです」と語りました。愛犬への深い愛情が伝わるトークに、会場は終始温かな雰囲気に包まれました。

西川貴教さんの愛犬、アルちゃん・エルちゃんが登場。クイズに挑戦！

続いて、西川さんの愛犬であるトイプードルのアルちゃん・エルちゃんが登場し、会場からは温かな歓声が上がりました。早速、西川さんはアルちゃん・エルちゃんとともにクイズに挑戦。「ペットの健康の鍵はどこにあるでしょうか」というクイズに対し、リードでつながれたアルちゃん・エルちゃんは率先して「腸」の回答へ向かい、見事正解しました。西川さんがアルちゃんとエルちゃんに優しく声をかけると、2匹が西川さんに駆け寄る場面もあり、会場は和やかな空気に包まれました。

西川さんがペットの腸活*¹を呼びかけ「毎日の食事から、健康を考えるきっかけに」

イベントの最後に、西川さんはペットペアレントの皆様へ向けて、「皆さんが大事にされているペットのこれらの長い暮らしを、どうやって支えていくかはやはり、ただ長く生きるだけじゃなく、

健康寿命がすごく大切だと思います。我々自身がペットにどういったものを提供できるか、ということを今回のイベントを通じて、皆さんに共有できればと思ってますし、彼らと一緒にいられる時間は限られたものなので、その時間をできるだけ長く皆さんと一緒に安心して、そして笑顔で過ごしてもらいたいなと思っています。」とメッセージを送りました。

■西川貴教さんプロフィール

＜プロフィール＞

西川貴教さん

1996年、ソロプロジェクト”T.M.Revolution”として「独裁-monopolize-」でデビュー。

以降、「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」「WHITE BREATH」「INVOKE -インヴォーク-」などヒット曲多数。

2008年、故郷である滋賀県から「滋賀ふるさと観光大使」に任命され、2009年より県初の大型野外音楽イベント「イナズマロック フェス」を主催、以降地元自治体の協力のもと毎年滋賀県にて開催。

本年より名称を『FEST. INAZUMA』に改称し9月19日～21日の3日間開催する。

商品概要_本リニューアルの特徴

かけがえのないペットの健康を維持するため、下記内容をリニューアルしております。

1. 腸内環境（腸内細菌叢）の健康に着目した「アクティブバイオーム+テクノロジー」

犬や猫は、生まれたその瞬間からそれぞれに固有の腸内細菌叢＝腸内フローラ(数兆も生息する多種多様な細菌の集団)を持っています。正常な腸内フローラは、その細菌がバランスよく生息している状態を指します。一方細菌のバランスが乱れると、お腹の調子を崩しやすくなる・免疫の低下など、さまざまな不調につながることがあります。ペットの腸内フローラを整えるため、ペットの「腸活*¹」をヒルズは推奨しています。

そこで、ペットの腸内フローラの長年研究をもとに、独自の腸活*¹ブレンド「アクティブバイオーム⁺複数のメリット」を採用しました。既に定着している善玉菌を育てる「プレバイオティクス」の力で腸内細菌叢のバランスを整えることで、消化の健康だけでなく、免疫や臓器の健康など内側から全身の健康維持をサポートします。

2. 犬・猫のライフステージや悩みに合わせた幅広いラインアップ

今回のリニューアル対象は、犬用・猫用の「ヒルズ サイエンス・ダイエット」全製品*²です。

犬用・猫用それぞれに、ライフステージ・健康ニーズに合わせた製品を展開。「まだ元気だから大丈夫」ではなく、元気な毎日を長く続けるために、日々の食事からできることを。ヒルズは、科学に基づく栄養設計で、愛犬・愛猫の健やかな毎日を支えます。

商品名：ヒルズ サイエンス・ダイエット

対象：犬用・猫用 ライフステージ全製品*²

分類：総合栄養食

切り替え時期：2026年1月以降、各製品既存品の在庫がなくなり次第、順次切り替え

販売場所：全国のペット専門店、ホームセンター、ECサイト

価格：現行商品から変更なし

公式サイト：https://www.hills.co.jp/

日本ヒルズ・コルゲート株式会社について

ヒルズは、世界で初めて獣医師監修による療法食を開発したパイオニアとして、75年以上にわたり臨床栄養学に基づいたペットの栄養学を追求し続けています。「人とペットのかけがえのない絆を生涯にわたって豊かにする」という使命のもと、200名以上の獣医師、栄養学博士、食品科学者が、最新の知見に基づいた革新的な製品開発に取り組んでいます。

日本市場においては、1977年の上陸以来、約半世紀もの長きにわたり、日本ヒルズ・コルゲート株式会社が日本の皆様とペットに寄り添い、科学に裏打ちされた最高の栄養をお届けしています。ヒルズは米国獣医師がNo.1*4に推奨するペットフードブランドとして、疾患の管理をサポートする特別療法食「ヒルズ プリスクリプション・ダイエット」をはじめ、毎日の健康維持を支える総合栄養食「ヒルズ サイエンス・ダイエット」、そして動物病院およびペット専門店限定の総合栄養食「ヒルズ サイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャル」を展開しています。

*4 Kynetec調査

■これまで配信されたリリース記事はこちら

https://www.hills.co.jp/about-us/press-releases(https://www.hills.co.jp/about-us/press-releases)

■ヒルズ・コルゲート公式SNSアカウント

公式Instagram：https://www.instagram.com/hillspet_japan/(https://www.instagram.com/hillspet_japan/)

公式X：https://x.com/HillsPetJapan(https://x.com/HillsPetJapan)

＜会社概要＞

社名 ： 日本ヒルズ・コルゲート株式会社

代表取締役社長： アルノー・ブレル

所在地 ： 〒102-0084 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル7F

https://www.hills.co.jp/about-us/our-company