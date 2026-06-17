「台湾発！特撮人形劇の世界展 -Thunderbolt Fantasy 東離剣遊紀10周年 × 霹靂布袋劇-」続報解禁！アーティスト・西川貴教氏が本展示会公式アンバサダーに就任！

JACQUES GLORIOUS合同会社

2026年7月25日（土）より有楽町マルイにて開催される、過去最大規模の布袋劇展覧会「台湾発！特撮人形劇の世界展 -Thunderbolt Fantasy 東離剣遊紀10周年 × 霹靂布袋劇-」、5月27日の発表には多大なる反響をいただきました。その熱いご期待に応えるべく、この度ファン待望の豪華追加情報が決定いたしました。

公式アンバサダーの西川貴教氏

本展の公式アンバサダーとして、アーティストの西川貴教氏の就任が決定いたしました。

西川氏は『Thunderbolt Fantasy 東離剣遊紀』シリーズにおいて、主題歌の歌唱のみならず、声優として「浪巫謠（ロウフヨウ）」役を熱演。作品の世界観を公私ともに愛し、日台の文化交流に大きく寄与してきた氏が、本展の魅力を広く発信いたします。

今回のアンバサダー就任を記念して、西川貴教氏からの撮り下ろしコメント映像を本日より公開いたします。

また、「西川貴教氏直筆サイン入り展示会ポスター」のプレゼント企画も実施予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oJUjqXmzrLI ]

さらに、『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』シリーズ10周年を記念して、新たに制作された特別仕様の布袋劇人形「凜雪鴉（リンセツア）」と「殤不患（ショウフカン）」を会場で世界初公開いたします。10周年の節目を飾る記念モデルとして、細部にまでこだわり抜かれた造形美をぜひご覧ください。

そしてこれらは、コレクション用布袋劇人形として販売を予定しております。本展会場では、「凜雪鴉」「殤不患」を各1体限定で販売いたします。また、台湾においても同仕様の記念モデルを各1体限定で販売する予定です。

日本での販売価格は、「凜雪鴉」1,298,000円（税込）、「殤不患」1,188,000円（税込）を予定しております。

商品詳細及び販売方法は後日、公式ホームページにて発表いたします。続報にご期待ください。

【開催概要】

・ イベント名：「台湾発！特撮人形劇の世界展 -Thunderbolt Fantasy 東離剣遊紀10周年 × 霹靂布袋劇-」

・ 会期：2026年7月25日（土）～8月9日（日）

・ 営業時間：11:00～19:00 （最終入場は18:30）

・ 会場：有楽町マルイ8F特設会場

・ 主催：霹靂國際多媒體股份有限公司

・ 共催・企画：GAMES GLORIOUS

・ 協力：Thunderbolt Fantasy Project

・ 協賛：東京スター銀行

・ 公式サイト： https://games-glorious.com/news/69b22f30e70d973dd3649fc4

【来場特典】

ご来場いただいた方に、特製御朱印をランダムで１枚プレゼントいたします。

・ 第１弾（配布日程7/25～7/31）： 白蓮 / 素還真

・ 第２弾（配布日程8/1～8/9）： 阿契努斯 / 疏樓龍宿

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※いずれも配布予定数に達し次第、終了となります。

【物販コーナー購入特典１.】

１回のお会計につき、ご購入金額3,000円（税込）ごとに特製御朱印をランダムで１枚プレゼントいたします。

・ 第１弾（配布日程7/25～7/31）：凜雪鴉、浪巫謠、蝴蝶君、綺羅生

・ 第２弾（配布日程8/1～8/9）：殤不患、睦天命、花信風、天跡

※画像はイメージです。実物とはデザインが異なる場合があります。

※いずれも配布予定数に達し次第、終了となります。

【物販コーナー購入特典２.】

1回のお会計につき、ご購入金額が24,111円（税込）に達したお客様は、「西川貴教氏直筆サイン入り展示会ポスター」プレゼント抽選会にご参加いただけます。

【エポスカードご利用特典】

・ お会計時にエポスカードをご利用の場合は購入特典にプラス1枚 （ランダム配布）お渡しいたします。

・ 会期中、エポスカード新規ご入会のお客様に、「台湾発！特撮人形劇の世界展ポスター」をプレゼント！

※いずれも配布予定数に達し次第、終了となります。

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