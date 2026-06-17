【サガテレビ・かちかちLIVE】正しく備えて暑さを乗り切る！特別企画「熱中症対策WEEK」が6月22日（月）からスタート

株式会社サガテレビ

サガテレビ（フジテレビ系）は、2021年7月にSDG’Sメディアコンパクトに加盟し、持続可能な未来を築くための地域での取り組みを発信しています。

今回はその一環として気候変動（猛暑）の具体的な対策を、特別企画「熱中症対策WEEK」と題して、自社制作情報番組『かちかちLIVE』（毎週月～金曜日）で、6月22日（月）～26日（金）までの1週間特集します。

2025年、佐賀県内では6月から8月の3カ月間で猛暑日を38日記録。今年もすでに、5月としては過去最多の真夏日を記録するなど、熱中症対策の重要性はますます高まっています。

今年の夏を元気に乗り切るため『かちかちLIVE』では、今すぐ家庭で実践できる対策や県内の企業・店舗などで実践されている取り組みを紹介します。

期間中はサガテレビのキャラクター「ミランバくん水筒」のプレゼントキャンペーンを毎日実施します。

■ 企画概要

放送番組：かちかちLIVE（サガテレビ・フジテレビ系）

放送日時：2026年6月22日（月）～6月26日（金）

企画名：熱中症対策WEEK

放送内容：室内での熱中症を防ぐエアコンの賢い使い方、暑さに負けない体づくり「暑熱順化」など、きょうから役立つ情報を分かりやすくお伝えします。

■ 番組公式LINE連動！「ミランバくん水筒」プレゼントキャンペーン

熱中症予防に不可欠な“こまめな水分補給”をご家庭や外出先でも実践してもらえるよう、番組オリジナルの水筒をプレゼントします。

賞品：ミランバくん水筒（毎日3名様・計15名様に当選）

応募方法：『かちかちLIVE』の番組放送中に発表されるキーワードをチェック。番組公式LINEアカウントのトーク画面からキーワードを入力して応募。

ミランバくん水筒

かちかちLIVEのコンセプトは、佐賀の「今」がわかる、「明日」がかわる。県民の「命」と「くらし」を守る情報を提供し、県民の毎日を支える「くらしのパートナー」を目指しています。