再び、”星たちとうたう”アジアNo.1の星空のもと開催されるMusic　& Camp Fes「Rockroshi Starry Music Festival 2026」出演アーティスト第 2 弾発表！

株式会社VILLAGE INC

10 月 10 日（土）・11 日（日）に福井県大野市・六呂師高原で開催されるキャンプイン音楽フェスティバル「Rockroshi Starry Music Festival 2026」の出演アーティスト第 2 弾が発表された。

第 1 弾では 10 組の出演が発表されているが、今回新たに 5 組のアーティストが追加された。

10 月 10 日（土）には、昨年ソロ活動を開始し、シンガーソングライター、ギタリストとして新たな歩みを進めている「山内総一郎」、音楽と文学と生き方そのもので果敢に表現し続ける唯一 無⼆のシンガーソングライター「⿊木渚」が出演。さらに、今年デビュー 20 周年を迎えた 「SPECIAL OTHERS」、エネルギッシュなパフォーマンスで存在感を放つ「水曜日のカンパネラ」が昨年に続いて登場する。

10 月 11 日（日）には、3rd フルアルバムをリリースし、初のアリーナ公演も成功させた 4 人組ロックバンド「神はサイコロを振らない」が出演する。

また、大の宇宙好きと知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出している ACIDMAN の大木伸夫が今年もフェスのアンバサダーを務めることが決定しており注目を集めている。

アジアで唯一、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定された歴史と自然が息づく美しい六呂師高原で、音楽、星空、キャンプ、そして地域文化が融合した唯一無⼆の感動体験を届ける「Rockroshi Starry Music Festival 2026」。

チケットは、各プレイガイドで本日より 2 次先行の受付がスタート。福井県在住の方を対象としたお得な「福井県民割」や「学割」の入場券もあるのでこの機会をぜひお見逃しなく。キャンプ券はチケットぴあにて販売中。詳細はオフィシャルサイト（https://starrymusic.camp/）まで。

＜開催概要＞

Rockroshi Starry Music Festival 2026

日程：2026 年 10月10日（土）・11日（日）

10/10（土）開場 11:00 / 開演 12:00

10/11（日）開場 10:00 / 開演 11:00

会場：六呂師高原（福井県大野市南六呂師 169 字東上谷野）

出演アーティスト：

＜DAY1＞ 10 月 10 日（土）

ACIDMAN、⿊木渚、水曜日のカンパネラ、SPECIAL OTHERS、Name the Night、

THE BACK HORN、MONGOL800、山内総一郎、レトロリロン and more!!

＜DAY2＞ 10 月 11 日（日）

OKAMOTOʼS、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、

yama and more!!

チケット

券種・料金（全て税込）

入場券：各プレイガイドで販売

【一般】1 日券 9,900 円 / 2日券 17,700 円

【福井県民割】1 日券 7,700 円 / 2 日券 13,200 円 ※福井県在住の方のみ購入可能

【学割（中高生）】1日券 3,300 円 / 2日券 5,500 円

【学割（大学生・専門学生）】1日券 6,600 円 / 2日券 11,000 円

小学生・未就学児入場無料（要保護者同伴）

キャンプ券：チケットぴあで販売

【VIP グランピング】220,000 円 SOLD OUT

【VIP オートキャンプ】88,000 円

2～6 名まで宿泊可能

チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00

駐車場 1 台

会場フードファストパス＋キャンプサイト内 Bar での全員分の飲み放題付き

※入場券(2 日券)は別途ご購入ください

【一般キャンプ】1 サイト 22,000 円

区画：6m×6m

6 名まで宿泊可能

チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00

場内駐車場 1 台付

※入場券(2 日券)は別途ご購入ください

※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。 ※駐車券・シャトルバス券は後日発売

発売日

＜2 次先行＞

各プレイガイドで 6 月 17 日（水）12:00 ～受付開始

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/

イープラス https://eplus.jp/starrymusicfes/

ローチケ https://l-tike.com/starrymusic/ （Ｌコード：55857）

【オフィシャルサイト】https://starrymusic.camp/

【オフィシャル SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/rsm.fes/

X：https://x.com/rsm_fes

主催：Rockroshi StarryMusicFestival 実行委員会

企画制作：VILLAGE INC. / ワイズコネクション他