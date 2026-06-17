再び、”星たちとうたう”アジアNo.1の星空のもと開催されるMusic & Camp Fes「Rockroshi Starry Music Festival 2026」出演アーティスト第 2 弾発表！
10 月 10 日（土）・11 日（日）に福井県大野市・六呂師高原で開催されるキャンプイン音楽フェスティバル「Rockroshi Starry Music Festival 2026」の出演アーティスト第 2 弾が発表された。
第 1 弾では 10 組の出演が発表されているが、今回新たに 5 組のアーティストが追加された。
10 月 10 日（土）には、昨年ソロ活動を開始し、シンガーソングライター、ギタリストとして新たな歩みを進めている「山内総一郎」、音楽と文学と生き方そのもので果敢に表現し続ける唯一 無⼆のシンガーソングライター「⿊木渚」が出演。さらに、今年デビュー 20 周年を迎えた 「SPECIAL OTHERS」、エネルギッシュなパフォーマンスで存在感を放つ「水曜日のカンパネラ」が昨年に続いて登場する。
10 月 11 日（日）には、3rd フルアルバムをリリースし、初のアリーナ公演も成功させた 4 人組ロックバンド「神はサイコロを振らない」が出演する。
また、大の宇宙好きと知られ、宇宙や星にまつわる楽曲を数多く生み出している ACIDMAN の大木伸夫が今年もフェスのアンバサダーを務めることが決定しており注目を集めている。
アジアで唯一、星空保護区〈アーバンナイトスカイプレイス〉に認定された歴史と自然が息づく美しい六呂師高原で、音楽、星空、キャンプ、そして地域文化が融合した唯一無⼆の感動体験を届ける「Rockroshi Starry Music Festival 2026」。
チケットは、各プレイガイドで本日より 2 次先行の受付がスタート。福井県在住の方を対象としたお得な「福井県民割」や「学割」の入場券もあるのでこの機会をぜひお見逃しなく。キャンプ券はチケットぴあにて販売中。詳細はオフィシャルサイト（https://starrymusic.camp/）まで。
＜開催概要＞
Rockroshi Starry Music Festival 2026
日程：2026 年 10月10日（土）・11日（日）
10/10（土）開場 11:00 / 開演 12:00
10/11（日）開場 10:00 / 開演 11:00
会場：六呂師高原（福井県大野市南六呂師 169 字東上谷野）
出演アーティスト：
＜DAY1＞ 10 月 10 日（土）
ACIDMAN、⿊木渚、水曜日のカンパネラ、SPECIAL OTHERS、Name the Night、
THE BACK HORN、MONGOL800、山内総一郎、レトロリロン and more!!
＜DAY2＞ 10 月 11 日（日）
OKAMOTOʼS、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、とまとくらぶ、MONKEY MAJIK、
yama and more!!
チケット
券種・料金（全て税込）
入場券：各プレイガイドで販売
【一般】1 日券 9,900 円 / 2日券 17,700 円
【福井県民割】1 日券 7,700 円 / 2 日券 13,200 円 ※福井県在住の方のみ購入可能
【学割（中高生）】1日券 3,300 円 / 2日券 5,500 円
【学割（大学生・専門学生）】1日券 6,600 円 / 2日券 11,000 円
小学生・未就学児入場無料（要保護者同伴）
キャンプ券：チケットぴあで販売
【VIP グランピング】220,000 円 SOLD OUT
【VIP オートキャンプ】88,000 円
2～6 名まで宿泊可能
チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00
駐車場 1 台
会場フードファストパス＋キャンプサイト内 Bar での全員分の飲み放題付き
※入場券(2 日券)は別途ご購入ください
【一般キャンプ】1 サイト 22,000 円
区画：6m×6m
6 名まで宿泊可能
チェックイン 10/10（土）11:00～ / チェックアウト 10/12（月）11:00
場内駐車場 1 台付
※入場券(2 日券)は別途ご購入ください
※キャンプサイトご利用にあたって詳細・注意事項はオフィシャルサイトをご確認ください。 ※駐車券・シャトルバス券は後日発売
発売日
＜2 次先行＞
各プレイガイドで 6 月 17 日（水）12:00 ～受付開始
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/starrymusicfes/
イープラス https://eplus.jp/starrymusicfes/
ローチケ https://l-tike.com/starrymusic/ （Ｌコード：55857）
【オフィシャルサイト】https://starrymusic.camp/
【オフィシャル SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/rsm.fes/
X：https://x.com/rsm_fes
主催：Rockroshi StarryMusicFestival 実行委員会
企画制作：VILLAGE INC. / ワイズコネクション他