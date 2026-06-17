【大人気ゲーム『恋と深空』×カラオケまねきねこ】コラボが6月12日より開催中！コラボ限定ドリンク＆公式グッズを販売！

株式会社コシダカ

カラオケ店舗数国内No.1を誇る「カラオケまねきねこ」を展開する株式会社コシダカ（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）は、大人気3D恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』とのコラボレーションキャンペーンを2026年6月12日（金）より開催中。

本コラボでは、プレイヤー待望となる公式グッズ「心の旅路シリーズ」の販売を実施。「様々なエンターテインメントが楽しめるプライベート空間」への進化を目指す当社ならではの、作品をイメージしたドリンクメニューと、限定ノベルティをお楽しみいただけます。

■ 開催概要

カレらとの甘いひとときを、まねきねこならではのプライベート空間で存分にお楽しみいただけます。

キャンペーン開催期間： 2026年6月12日（金）13：00～ 2026年7月5日（日）

開催店舗： 全国のカラオケまねきねこ（※対象店舗は特設サイトをご確認ください）

特設サイトURL：https://collabo.karaokemanekineko.jp/list/loveanddeepspace

〇公式グッズ「心の旅路シリーズ」販売

対象店舗にて公式グッズを販売いたします。

〇コラボドリンク＆フード

セイヤ、レイ、ホムラ、シン、マヒルをイメージした限定ドリンク（各700円・税込）とポテトフライ（900円・税込）をご用意。

ご注文ごとにノベルティ（フォトカード等）をプレゼントします。

■『恋と深空』とは

『恋と深空』は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲームです。没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感していただけます。

公式サイト：https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP

公式X：https://x.com/lovedeepspacejp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@LoveDeepspaceJP

公式TikTok： https://www.tiktok.com/@lovedeepspacejp

権利表記：(C)Infoldgames, ALL RIGHTS RESERVED.

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高 博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official