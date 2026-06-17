イラストレーター「黒星紅白」が描く「レーシングミク2026Ver.」ゲーミングマウスパッドを本日6/17より予約受付開始！

アンサー株式会社レーシングミクがゲーム環境を鮮やかに演出！

株式会社エトワール(本社：東京都台東区、代表取締役社長：瀧川 久利司)は、株式会社グッドスマイルカンパニー（東京都千代田区、代表取締役会長 安藝貴範）とコラボレーションした「レーシングミク2026Ver.」のゲーミングマウスパッドを企画・製造し販売いたします。なお、販売に関してはアンサー株式会社(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：有村 勇志)と総代理店契約を締結し、同社より全国の家電量販店、小売店、専門店、インターネットショップ、アンサー公式オンラインショップの「アンサーストア」にて本日6月17日（水）より予約を受付開始することをお知らせいたします。製品の発売日は2026年7月3日（金）を予定しています。

■レーシングミクがデスク環境を応援する！ゲーミングマウスパッド

多くの作品を手掛ける人気イラストレーター、黒星紅白（@kuroboshi）氏が担当

2026年のSUPER GT GT300クラスに参戦したレーシングチーム「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」をイメージしたゲーミングマウスパッドが登場！初音ミク GTプロジェクトの公式キャラクター「初音ミク レーシングVer.2026（通称：レーシングミク 2026Ver.）のイラストを担当するのは、「サモンナイトシリーズ」キャラクターデザイン「キノの旅」「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」小説挿絵など、多くの作品を手掛ける人気イラストレーター、黒星紅白（@kuroboshi(https://x.com/kuroboshi)）氏が担当。

「レーシングミク2026Ver.」のイラストを大判サイズのマウスパッドに採用し、ゲームプレイで大きくマウスを動かしても可動範囲が広く、ストレスのかかりにくいゲーム操作を実現します。その他にも表面には撥水加工を施し、水汚れを防止する機能や、裏面に滑り止めの天然ゴムを採用し色々なテーブルでもしっかり固定されズレを防止します。

■しっかりとした大きさ・性能でゲームプレイ時の大きなマウス移動も完全サポート！

イラストが際立つマウスパッド

マウスパッドはキーボード等と重ねず配置するサイズに設計され、デザイン性を損なわずにいつでもイラスト全体を楽しめる仕様です。ゲームの雰囲気を引き出すRGBカラーベースのデザインで、デスクを彩るインテリアとしてもピッタリです。

マウスの移動範囲をすべてカバー

マウスパッドは大判の四角形（幅490mm×縦420mm）を使用し、ゲームプレイで素早く大きく動かすようなシーンでもマウスの移動範囲をカバーし、はみ出すことなくストレスフリーな操作が可能です。

ゲーム環境に適した表面・裏面加工

表面は滑らかな素材を採用しマウスを素早く動かしても正確にカーソルの動作に変換します。ゲーミングマウスの高速・低速コントロールを最適化します。

また、撥水加工を施し、飲み物をこぼしたり、汗をかいたりしても簡単に拭き取れます。

■販売情報特設ページ

サンプルイメージ表面質感イメージ縁部分イメージ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/46_1_49c87678a9b1c6cfcb99c127465a85d7.jpg?v=202606181251 ]

https://www.a-answer.co.jp/information/media/racingmiku2026/

■予約取り扱いサイト ※6/17時点

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/120809/table/46_2_c2553472f053a6bc2c6f4c4829d608d3.jpg?v=202606181251 ]

※この商品はGSRスポンサーポイント対象商品です（https://www.goodsmileracing.com/sponsors/coupon/）

※使用するマウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります､あらかじめご了承ください

※摩擦などにより､色落ち､色移りする場合がありますので､ご注意ください

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます



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