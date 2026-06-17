毎日が驚きの鮮度と安さ「旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店」が2026年6月17日(水)OPEN！

株式会社ベルク

株式会社ベルク（所在地：埼玉県鶴ヶ島市、代表取締役社長：原島 一誠、以下ベルク）は、「Challenging the Limits of Belc(ベルクの限界に挑戦する)」をコンセプトにした新業態スーパーマーケット「CLBE（クルベ）」の新店「旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店」を2026年6月17日(水)にOPENいたします。

旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店では「魚市場」をテーマに、驚きの鮮度と安さにこだわった鮮魚販売を特長とした店舗になります。魚売場では大衆魚から、めずらしい鮮魚まで幅広い魚種を取り揃え、また従業員による対面販売を通して鮮魚の加工からメニュー提案までお客さまのお買い物をサポートいたします。

「魚市場」「熊谷」のイメージを前面に押し出した旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店

旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店では関東一の祇園祭と称される「熊谷うちわ祭」や「熊谷スポーツ文化公園ラグビー場」をイメージした装飾、埼玉県熊谷市内に現在ベルクが7店舗(2026年5月時点)展開していることにあわせ、創業から2026年の新店OPENまでの軌跡を現したポスターなどを掲示しております。

また魚売場では今までになかった対面販売がしやすい売場を実現し、のぼりの装飾や大きなまぐろの模型などにより、活気のある売場づくりにこだわりました。

長年にわたり熊谷の地で地域の皆さまに親しまれてきた「ベルク」が、このたび、従来のお買い物体験を刷新する新しいコンセプトの店舗として生まれ変わります。これまでご愛顧いただいている地域のお客さまはもちろん、新たにご来店いただくお客さまにも、これまでにない利便性と新たな食の楽しさをご提供できる店舗を目指してまいります。

ベルク公式YouTubeにて「旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店」紹介動画を公開

旬鮮魚市場 クルベ熊谷銀座店の紹介として実際に働いている店長、副店長、海産部チーフ自らが店舗の特長や魅力を語る動画をベルク公式YouTubeにてただいま公開をしております。

ベルクや既存のクルベ店舗との違いについてわかりやすく紹介をしておりますのでぜひご覧くださいませ。

■参考リンク

【NEW OPEN・CLBE／クルベ】ただいま、熊谷。ベル…クルベです 【ベルク】

URL：https://youtu.be/pbImWJgzAJ4

■新業態スーパーマーケット「クルベ」とは

クルベは、2023年群馬県高崎市の「クルベ江木店」よりスタート。現在では群馬県に2店舗、埼玉県に2店舗の4店舗を展開しております。

新業態スーパーマーケット「クルベ」の特徴について

【1】「驚きの安さ」

→価値ある商品を提供できるよう努力し、『どこよりも安い』を追求

【2】「潔いサービス」

→必要最小限のサービスにすることでお客様の『お得』な生活へ。

【3】「幸せゾクゾク提供中」

→冒険という名のお買い物を通じてお客さまへの買物体験価値を提供

株式会社ベルク

会社名 ：株式会社ベルク

代表者 ：代表取締役社長 原島一誠

設立日 ：1959年5月

本社所在地 ：埼玉県鶴ヶ島市脚折1646番

事業内容 ：食品スーパーマーケット・チェーン経営

公式HP ：https://www.belc.jp/



＜SNS情報＞

公式X ：https://x.com/belc_jp

公式Instagram ：https://www.instagram.com/belc.jp

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@belc_jp

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@belc.jp



＜一般のお客様・報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社ベルク お客さまサービス係

TEL： 0120-299-332 （受付時間 9:00-18:00）