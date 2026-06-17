＜サービス開始から8周年、作家の商業化をさらに後押しできる環境の創出へ＞70万人の作家が使う創作プラットフォーム「Nola」、BL小説レーベル「NolaブックスRegalo」を創刊！

株式会社indent

70万人の作家が利用する創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※1」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、2026年6月17日に「Nola」のサービス開始から8周年を迎えたことを受け、作家の皆さまの商業化をより後押しできる環境の創出を目指し、新たに、オリジナルBL小説レーベル「NolaブックスRegalo」（ノラ ブックス レガーロ）を創刊いたします。

また、第一回Nola原作大賞（※2）において優秀賞を受賞した『帝家の寵臣～慰御子の恋煩い～（原題：拾われた命なのに、主を愛してしまいました。）』を、2026年7月18日（土）より、「Amazon Kindle」など複数ストアにて発売いたします。

NolaブックスRegalo :https://nola-novel.com/regalo

indentは創業以来、創作プラットフォーム「Nola」を通じて、作家の皆さまが快適に創作できる環境の構築に邁進しておりました。「Nola」で生まれた300万を超える作品が商業作品として羽ばたく循環を育むため、2025年3月に小説レーベル「NolaブックスGlanz」「NolaブックスBloom」を、2026年5月には「NolaコミックスGlanz」「NolaコミックスBloom」を創刊し、これまでに合わせて計30を超えるオリジナル作品を刊行しています。

同時に、「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指し、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する国外も含めて60を超える編集部の皆さまへ向けて、各社の投資方針に合わせた原作の発掘・制作までをワンストップで支援しています。

このたび、Nolaから生まれた作品を全国の読者へ届ける循環をさらに加速するため、新たに、BLジャンルの小説レーベル「NolaブックスRegalo」を創刊いたしました。夏前を目処に第一弾作品を配信するほか、本レーベルから商業出版を行う作品を募集するキャンペーン（https://story.nola-novel.com/events/regalo202606）も開催いたします。Nolaから編集部へ直接作品を投稿できる「編集部の掲示板」機能を活用してご参加いただけます。

今後もindentは、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに、オリジナルレーベルの取り組みに加え、新たなヒットIPの創出に取り組む国内外の編集部の皆さまへのサポートを強化し、日本のエンターテインメント・クリエイティブ産業のさらなる発展に寄与してまいります。

■「NolaブックスRegalo -レガーロ-」について

レーベル名：NolaブックスRegalo（ノラ ブックス レガーロ）

展開ジャンル：BL（ボーイズ・ラブ）作品

レーベル名の由来：

Nolaをご利用くださる作家の皆さまの作品が、素敵な贈り物として読者のもとへ届きますように。

そんな願いを込め、「贈り物、プレゼント」の意味を持つ“Regalo”をレーベル名に採用いたしました。



■第一弾作品について

第一回Nola原作大賞“優秀賞”受賞作『帝家の寵臣～慰御子の恋煩い～』、7/18（土）より発売開始

タイトル：帝家の寵臣～慰御子の恋煩い～

著者：エンジェリカ

イラスト：御子柴リョウ

発行：株式会社indent

レーベル：NolaブックスRegalo

発売日：2026年7月18日（土）

※続報は、Nola内お知らせおよびプレスリリース等で発表いたします。

あらすじ：

神と人間と鬼が棲まう世で、帝家の若君・春嵐に拾われ「慰御子」として夜の閨に仕える廉葉。身分差ゆえ恋は胸に秘めようとするが、春嵐は「お前は俺のもの」と甘く強い独占欲を見せてくる。添い遂げられずとも永遠にそばにいたい。そう願っていたのに、春嵐が討ち取った大鬼の邪気が廉葉の肚に封印されていた「ある存在」を目覚めさせ、廉葉は国の管理下に置かれてしまう。天界の因縁と宮廷の陰謀が、ふたりを引き離そうとし──!?

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、70万人の作家が生み出した最大300万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://indent.co.jp/contact

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

※2）「第一回Nola原作大賞」とは

https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。