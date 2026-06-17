【再生回数100万回突破！】ゲーム実況グループ「ドズル社」の大人気動画『86万トンの超巨大なダムを掘るまで終われません！【マイクラ】』が公開から46日でミリオン再生を達成

株式会社ドズル

ゲーム実況に特化したクリエイター事務所「WONDER DIVE（ワンダーダイブ、所在地：東京都港区、代表：ドズル）」は、所属するゲーム実況グループ「ドズル社」の公式YouTubeチャンネルにて2026年4月26日(日)に公開した動画『86万トンの超巨大なダムを掘るまで終われません！【マイクラ】』（以下、本動画）が、公開から46日後の2026年6月11日(木)に再生回数100万回を突破したことをお知らせいたします。

本動画は、ゲーム『マインクラフト』内でドズル社メンバーの「ドズル」「ぼんじゅうる」「おんりー」「おらふくん」「おおはらMEN」の5名が、シリーズでお馴染みのキャラクター『大富豪おじいちゃん』からの無理難題な依頼に挑む大人気企画です。今回は86万トンの水を貯められる超巨大なダムの建設を目指し、全員で協力してミッションに挑みます。

※本動画は、Mojang AB及びMicrosoftとは無関係の非公式のコンテンツです。

■ 動画の概要と見どころ

本動画では、シリーズでお馴染みのキャラクター『大富豪おじいちゃん』から村を水害から守るための『超巨大ダム建設』という依頼を受け、ミッションに挑戦します。最初は地道な手作業からスタートし、掘削を進めて資金を集め、ユニークで強力な重機やオリジナルアイテムを次々と導入することで作業スピードが加速していく構成となっています。5人が協力して途方もない作業を成し遂げていく過程をご覧いただけます。

■シリーズ全体で28本の動画が100万回再生を突破！ 『大富豪おじいちゃん』シリーズ

本シリーズは、『大富豪おじいちゃん』から課される無理難題な依頼にメンバー全員で挑む大人気企画です。最初は地道な作業から始まり、獲得した資金で便利なオリジナルアイテムを購入して一気に作業を効率化していくゲーム性の高さと爽快感が特徴で、視聴者から高い支持を集め続けています。これまでにシリーズ全体で28本の動画が100万回再生を突破しています。

・『大富豪おじいちゃんシリーズ』の再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dRlq-oq6-gc_-X-LTwu1BELffwrSiLr

■ 動画詳細

・動画タイトル：『86万トンの超巨大なダムを掘るまで終われません！【マイクラ】』

・動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=pIrocoqvwJg

・出演者：ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMEN

・動画公開日：2026年4月26日(日)

・100万回再生達成日：2026年6月11日(木)

ドズル社について

リーダーの「ドズル」を中心に活動するゲーム実況グループ。クリエイター事務所「WONDER DIVE」に所属。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は276万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマで、ゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

WONDER DIVEについて

WONDER DIVEは、ゲーム実況を中心に活動するクリエイターをマネジメントする事務所です。“ワクワクに飛び込め” をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業を行っています。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

運営：株式会社ドズル

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。



