“Ｂ食”をめぐるケンコバ考案の番組 第４弾!! ハリセンボン・春菜＆錦鯉・渡辺が再登場！ 「西荻窪に引っ越そうかな」（春菜）「体の悪いところが治りそう」（渡辺）

株式会社ＢＳ朝日

2025年10月にスタートした、ケンドーコバヤシ発案の単発番組「B食の旅」。好評につき、6月21日（日）夜6時から第4弾の放送が決定しました！ この番組は、王道の「Aメニュー」ではなく、レストランや食堂のこだわりが詰まった「Bメニュー」に着目するというもの。今回は、第2弾から“B食家”としてメンバーに加わった近藤春菜（ハリセンボン）と渡辺隆（錦鯉）が再び登場し、大いにB食を満喫します！

近藤春菜が訪れたのは、東京・杉並区の西荻窪駅周辺。飲み屋が密集する一方、おしゃれなカフェや個性豊かな雑貨屋が点在するこの街で、気になるBメニューがあるお店を発見します。隠れ家のような佇まいを見せる、焼売が売りの店「シュウマイルンバ」を訪ね、Aメニュー同様に高い人気を誇る、こだわりのBメニューを味わいます。

ところ変わって、渡辺隆が向かうのは東京・上野エリア。様々な焼肉屋がひしめき合うディープな路地裏に、ひっそりと店を構えるのが老舗「東京苑」です。渡辺はここで、「上野のサラリーマンがお腹いっぱいになるように」と考えられたBメニューを堪能します。

■自慢の一品が味わえるＢ食に近藤春菜も虜！ 「ケンコバさん、この店ヤバい！」

「シュウマイルンバ」を訪れたハリセンボンの近藤春菜。絶品Ｂランチに感激！

ハリセンボンの近藤春菜が今回訪れるのは、東京・西荻窪。プライベートではあまり縁がない街とのことで、どんな人々との触れ合いが待っているのか、どんなB食に出合えるのか、期待に胸を膨らませます。目的地への道すがら、春菜に「こんにちは～」と声をかける人が何人も。西荻窪の印象を「温かい街」と語る春菜ですが、さっそくイメージ通りの温かな交流が繰り広げられました。

この日、B食をいただく「シュウマイルンバ」は古民家風の造りだと聞いていた春菜。しかし、店に到着すると衝撃の光景が！ 思わず「え～！」と驚きの声を上げつつ店内に入ると、そこは落ち着いた木目調のインテリアで統一された心地よい空間。さぞかし長く続いている店に違いないと店主に話を聞くと、これまた意外な事実が明らかになります。

この店のB食は、看板商品の焼売がメイン。もちろんA食も焼売が主役ですが、2つのメニューにはある明確な違いがあることが判明します。「A食も惹かれる！」と後ろ髪を引かれつつ、春菜はB食をオーダー。多いときには1日1,000個も売り上げるという自慢の焼売は、注文が入ってからタネを皮で包み、蒸し上げます。毎朝大量のタネを仕込む店員さんが、熟練の技で食べ頃を見極めて、ついに包みたて＆蒸したての極上焼売が完成しました。

店主にそれぞれのランチメニューについて伺った後、満を持してB食をオーダーする春菜

待望のB食が運ばれてくると、春菜の顔がパッと輝きます。焼売以外にも魅惑の品々が揃ったB食をご覧いただければ、満面の笑みの理由がきっと分かるはずです。「ジューシーで皮がツルンとしてる。めちゃくちゃ好き！」と、春菜は焼売を大絶賛！ その後の“フリースタイルB食タイム”でも見事な食べっぷりを披露し、「一風呂浴びたような気持ちよさ」と、心もお腹もパンパンに満たされた様子です。「もう西荻窪に引っ越そうかな。ケンコバさん、この店ヤバいです！」と春菜を虜にしたB食の全貌は、ぜひ放送でご確認ください！

■“焼肉の聖地”訪問。ただものじゃないＢ食に渡辺隆の箸が止まらない！

「東京苑」を訪れた錦鯉の渡辺隆。Ｂセットを食す姿は、昼時のサラリーマンそのもの

錦鯉・渡辺隆がB食を求め、やってきたのは台東区上野。アメ横や上野動物園といった超有名観光地と、多種多様な飲食店がひしめき合うグルメタウンです。上野は渡辺がかつてよく出演していた寄席のある思い出の地。アメ横の喧騒を抜け、昭和通りを渡ると、数多くの名店焼肉屋が並ぶ「コリアンタウン（東上野）」が広がります。

目的の店「東京苑」へと足を踏み入れると、お店の雰囲気がすでに“旨い”を醸し出しています。迎えてくれたのは、3代目店主を務めるご夫婦。創業50年以上。お店を守り続けています。メニューを開くと、驚きのエピソードを発見。実は2代目の父が「日本で初めてメディアにハラミを紹介した」という都市伝説（？）があるのだとか。「本当か嘘かはわからない」と笑う店主ですが、その歴史の深さに期待が高まります。すぐにでもB食を味わいたいところですが、まずはA食との違いを教えてもらうことに。店主の説明を聞き、渡辺はすっかり“臨戦態勢”です。

うまい！うまい！と箸が止まらない渡辺。

待望のB食は、焼肉好きにはたまらない組み合わせ。お肉の分厚さに仰天！ ロースターに肉を置くと「ジュー」という快音が響き渡ります。長年、客の胃袋をつかんで離さない焼肉はもちろんのこと、焼肉には欠かせないあの副菜や、渡辺が「悪いところが治りそう」と評したひと品など、どれも絶品。渡辺の箸が止まりません!! 完食後、渡辺は満足感たっぷりに「あのおいしさを知ると、お父さんがハラミを初めて紹介したという伝説も、きっと本当なんだろうな」としみじみと。東上野の路地裏で、3代目夫婦の温かさに触れ、最高に贅沢な「B食の旅」を締めくくりました。

今回もナレーションはフットボールアワーの後藤輝基が担当。なかなか本編に参加できない後藤が極上B食を見て、どんなことを語るのかも見どころです。ケンコバいわく「B食の可能性が拡がった」という今回の2軒。果たしてどんなメニューが登場するのでしょうか。食欲を猛烈に刺激されること間違いなしの「B食の旅」第4弾にご期待ください！

番組概要

【番組名】「Ｂ食の旅 近藤春菜＆渡辺隆が行く西荻窪・上野編」

【放送日時】2026年6月21日（日）よる6時～6時54分

【放送局】ＢＳ朝日

【出演】ケンドーコバヤシ、近藤春菜（ハリセンボン）、渡辺隆（錦鯉）

【ナレーション】後藤輝基（フットボールアワー）

【制作】ＢＳ朝日

【制作協力】極東電視台

【プロデューサー】川岸才門（ＢＳ朝日）、菊地理那（極東電視台）

【演出】佐藤稔久（極東電視台）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/bshokunotabi/