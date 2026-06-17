SHEINおよびSHEIN財団、女性の自立支援団体「Dress for Success」との協力を拡大

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

ファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドSHEINおよびその事業を展開する地域においてより包括的で持続可能なコミュニティを育成することを目指すSHEIN財団は、女性の経済的自立を支援する世界的な非営利団体「Dress for Success（ドレス・フォー・サクセス）」との連携をさらに強化します。今回、新たにカナダの3都市（モントリオール、オタワ、バンクーバー）を支援対象に加え、グローバルで計8拠点のネットワークメンバーと協働し、女性の就労準備やキャリア構築を強力に後押しします。

■「Dress for Success（ドレス・フォー・サクセス）」とは

「Dress for Success」は、地域の女性たちに仕事や生活で成功するためのツールやリソース、サポートを提供することで、女性の経済的自立を支援する世界的な非営利団体です。

SHEINは2019年に「Dress for Success Greater London（ドレス・フォー・サクセス・グレーター・ロンドン）」と初めて提携して以来、世界中のさまざまな「Dress for Successネットワークメンバー」と協力。就労準備サポート、ビジネス用衣服、メンターシップ、自信を構築するためのリソースを通じて、女性の経済的自立を支援するという両組織の共通のコミットメントを強化してきました。

■地域コミュニティにおける女性への支援

2025年、SHEINおよびSHEIN財団は、イギリス（ロンドン）、アメリカ（チャタヌーガおよびインディアナポリス）、イタリア（ローマ）、シンガポール、カナダ（モントリオール、オタワ、バンクーバー）における「Dress for Successネットワークメンバー」の活動を支援し、以下の取り組みに資金援助を行いました。

- イギリス・ロンドンSHEINは、年次「Power of Women Award」授賞式において、「クライアント・オブ・ザ・イヤー」および「ボランティア・オブ・ザ・イヤー」のスポンサーを務め、1,000着以上のビジネスウェアを寄付。SHEINの支援により、2025年に750人の女性を支援しました。- シンガポールSHEINの支援により、2025年に119人の女性を支援。イメージチェンジやプロによる写真撮影セッション、スキル開発ワークショップを実施したほか、運営団体「Image Mission」の設立10周年記念ディナーのスポンサーも務めました。- アメリカ・チャタヌーガプロフェッショナル女性グループなどのプログラムを継続し、第2回年次資金調達ガラ「CelebrateHer」も支援。2025年には、236人以上の女性を支援し、これは2023年の設立以来約490%の増加となります。- アメリカ・インディアナポリスキャリアと自信プログラムを通じ、個別キャリア開発コーチングとプロによるスタイリングを提供。2025年には、1,088人にサービスを提供し、115人の女性の就労を支援しました。- イタリア・ローマSHEINの資金提供により、多機能センターの運営を継続。新たなキャリアサポートヘルプデスクプログラム「Ascolto Donna」を設立し、2025年3月の開始以来、70人以上の女性を支援しています。- カナダ・オタワ94人のクライアントが、主力スタイリングプログラムに参加できるよう支援。資金調達イベント「Stepping Forward: A Night of High Fashion」では、40,000カナダドル以上の寄付金を集めました。- カナダ・モントリオール就労において体系的な障壁に直面している140人の女性が、ドレッシング・サービスプログラムに参加。職場用ビジネスウェアの提供と1対1の指導を実施しました。- カナダ・バンクーバー97人の女性が、ドレッシング・サービスプログラムにアクセスしました。年次資金調達イベント「Success Luncheon」では、530,000カナダドル以上の資金が集まり、来年度は1,000人以上のクライアント向けサービスへの資金提供が見込まれています。

■SHEINのご紹介

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年2月末時点）にてサービスを提供しています。

オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名 ：ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L ：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ ：https://www.sheingroup.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント ：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金 ：無料

アプリダウンロードURL ：https://shein.top/aky6icg

対応OS ：iOS/Android