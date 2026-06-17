【直方市】旅先で“その場で寄附、その場で使える”現地決済型ふるさと納税「ふるさと応援納税(R)」を6月1日より開始！

直方市

福岡県直方市は、新たなふるさと納税の形態として、スマートフォンからその場で寄附を行い、返礼品として即時発行される電子クーポンを滞在中に利用できる現地決済型ふるさと納税「ふるさと応援納税(R)」（提供：株式会社DMC aizu）を2026年6月1日（月）に導入しました。

本サービスは、従来の「モノ」が自宅に届くふるさと納税とは異なり、実際に地域を訪れた方が「コト（体験）」の消費を通じて地域を応援し、その場で恩恵を受けられる仕組みです。

市外から訪れる皆様に直方市の魅力を直接体験していただきながら、手軽にふるさと納税を通じた支援を行っていただける仕組みとして本サービスを開始します。

これにより、交流人口の拡大と地域経済の直接的な活性化を目指します。

■市内唯一のゴルフ場「西日本カントリークラブ」で導入

サービス開始の第一弾として、市内唯一のゴルフ場である「西日本カントリークラブ（福岡県直方市大字中泉1356-2）」での提供を開始します。

ゴルフ場を訪れたプレイヤーは、プレー料金の支払いや施設内での飲食の際に、その場でスマートフォンから寄附を行い、発行された電子クーポンを会計に充てることが可能です。最短約5分という短時間で手続きが完了するため、レジャーの合間にスムーズにご利用いただけます。

■「ふるさと応援納税(R)」の利用方法

＜寄附の流れ＞

※初めての方はまずユーザー登録が必要です

-ポイント-

事前に特設サイトでユーザー登録や寄附を行うことで、現地にてスムーズにご利用できます

▼直方市 ふるさと応援納税特設サイト

https://nogata-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/

サービスの詳細もご覧いただけます

＜精算の流れ＞

※電子クーポンで精算する際は受付カウンターでお申し出ください

■福岡県直方市について

福岡県直方（のおがた）市は、美しい自然に囲まれながら、福岡・北九州の両都市圏へも1時間前後でアクセスできる、豊かな自然と高い利便性が調和する「ハートのかたち」をした街です。

名菓「もち吉」の本社があり、近年では「カインズ」「フードウェイ」「スターバックス」などが集う複合施設「もちだんご村MALL」が誕生し、2026年オープンの新工場直売所が街に活気を与えています。

また、遠賀川沿いでは、利便性抜群の「都市型オートキャンプ場」やサイクリングを日常的に楽しめます。

さらに、春は17万球のチューリップフェア、夏は山笠と至近距離で大迫力の花火大会、秋は豪華アーティストと九州最大級18,000発の花火が共演する野外フェス、冬は駅前周辺がきらめく18万球のイルミネーションなど、季節ごとの特別なイベントを通じて、その時期ならではの感動に出会えます。

▶(公式)直方市観光ポータルサイト「ココロミチル」

https://nogata-kankoh.com/history/

■お問い合わせ

直方市 秘書広報課 ふるさと応援係

担当：永井・渡辺

TEL：0949-25-2236

Mail：n-furusato@city.nogata.lg.jp