TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日にて、2026年10月より放送開始決定＆PV第1弾公開

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミック「COMICメテオ」にて連載中の『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』（漫画：飯島しんごう／原作：まさキチ）を原作とするTVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』が、2026年10月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日にて放送開始決定したことをお知らせいたします。

また、レント役・川島零士さんをはじめとするメインキャストのキャラクターボイスを収録したPV第1弾に加え、キャストコメントおよびキャラクタービジュアルも本日より公開いたします。

１．TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』放送情報

原作『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』は、コミックス累計200万部を突破したCOMICメテオの人気マンガです。

本作を原作とするTVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』は、2026年10月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠にて、毎週土曜深夜1時30分から放送開始いたします。また、ＢＳ朝日では毎週日曜深夜1時より放送予定です。

※“NUMAnimation”は、2020年4月よりテレビ朝日が展開する深夜アニメ枠で、『僕の心のヤバイやつ』『ブルーロック』『小市民シリーズ』『メダリスト』など、数々の話題作を放送してきました。本枠での本作の放送にもご注目ください。

２．メインキャスト決定＆PV第1弾公開

メインキャストとして、主人公・レント役には川島零士さん、エムピー役には加藤英美里さんの出演が決定しました。さらに、ガイ役には濱野大輝さん、ミサ役には関根明良さん、エル役には小林ゆうさんの出演も決定しています。

本日公開されたPV第1弾では、メインキャスト陣によるキャラクターボイスを初公開。TVアニメならではの世界観や、レントたちの掛け合いをいち早く楽しめる映像となっています。

・PV第1弾 https://youtu.be/RRNBNnCRPqU

３．キャラクタービジュアル・キャストコメント公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RRNBNnCRPqU ]

・レント（CV. 川島零士）

キャラクター紹介：

辺境の村出身の心優しい少年。

『断空の剣』の一員として、ユニークギフト《魔蔵庫》で仲間に魔力を貸し与えながら旅をする

【川島零士さん コメント】

ある日事務所から「れいじる、リボ払いの連絡来たで」と電話が。震えました…（笑）。

嬉しい出演報告で良かったです。

僕が演じるレントは、優しさを踏みにじった相手から魔力を『リボ払い』で強制徴収していきます。

現代の恐怖がファンタジーに溶け込む構造が面白く、仕組みを知るほど逆襲が痛快になるはず。返しても終わらない底なしのループを擬似体験（？）できる本作、放送をお楽しみに！

・エムピー（CV. 加藤英美里）

キャラクター紹介：

レントのユニークギフト《魔蔵庫》をサポートするために出現したサポート妖精。

見た目は可愛らしく頼れる相棒だが、性格は悪魔的な一面も。

魔力運用が生きがいで、悪質な債務者には容赦がない。

【加藤英美里さん コメント】

エムピーの声を担当させていただくことになりました！

レントの『ギフト妖精』として共に行動するのですが、とにかく表情豊かでとても可愛い！

たまに邪悪(!?)なお顔になるところもありますが……！

『リボ払い』という言葉は皆さま耳にしたことがあるかと思います。

お恥ずかしながら私はあまりよく分かっていなかったのですが……この作品でエムピーがしっかりと説明してくださいます！

レントのユニークギフトをサポートする妖精エムピーと一緒に、作中のキャラたちがどんな行動をしていくのかぜひ一緒に見ていただけたらと思います。

お楽しみに！

・ガイ（CV. 濱野大輝）

キャラクター紹介：

Bランクパーティー『断空の剣』のリーダーで、レントと同郷の剣士。

ギフトは《上級剣士》。

唯我独尊で、自分の意見が絶対だと譲らない性格。

レントを無能扱いし、ミサ・エルと共に、レントをパーティーから追放する。

【濱野大輝さん コメント】

超将来有望…実力・性格・人望、全てが揃った、勇者の中の勇者になる漢…「ガイ」！

リボ払い？知らない知らない。いま強くなれて、いまが楽しければ、それで良いじゃないか！

じゃんじゃん借りて、どんどん強くなるガイの活躍を…いや、嘘です。

レントの活躍を彩る、『断空の剣』のドタバタをお楽しみ下さい。

・ミサ（CV. 関根明良）

キャラクター紹介：

『断空の剣』のメンバーで、レントと同郷の魔術士。

ギフトは《上級魔術士》。

美しい見た目とは裏腹に、狡猾で自分の保身のためなら他人を利用する性格。

【関根明良さん コメント】

ミサの声を担当させていただくことになりました関根明良です。

ミサは…色んな意味でたくましい女性です。

自分の決めた道に対して粘り強く突き進んでいくため、

ハラハラしながらも本当に強いなぁ…と思っております。

『断空の剣』で上級魔術士のギフトをもつ彼女がどんな子なのか！

ぜひお楽しみに！

皆さまどうぞよろしくお願いいたします！

・エル（CV. 小林ゆう）

キャラクター紹介：

『断空の剣』のメンバーで、パーティー結成後に加入した回復士。

ギフトは《上級回復士》。

他力本願な性格で、自分で考えることを放棄している。

【小林ゆうさん コメント】

エルさんは無邪気なところや素直な可愛らしさがとても素敵な方です。

口癖の『～ですぅ』も印象的で、エルさんの大事なアイデンティティのひとつだと感じています。

くるくる変わる豊かな表情から目が離せません！そのひとつひとつを大切に演じさせていただけたらと思っております。

魅力的なエルさんが大好きです！エルさんに出会うことができて感激です。

演じることができて心より感謝しております。

ぜひ放送をお楽しみにしていてくださいね！！

４．レント役：川島零士さん直筆サイン入り色紙プレゼントキャンペーン

『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』公式Xアカウント（@revo_anime）をフォローのうえ、本キャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で3名様にレント役・川島零士さんの直筆サイン入り色紙をプレゼントします。詳細は公式サイト（https://revo-anime.com/）、または公式X（https://x.com/revo_anime）よりご確認ください。

・実施期間：2026年6月17日（水）12:00～6月23日（火）23:59まで

５．TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』作品情報

【あらすじ】

ここは、創世神から授かる「ギフト」によって人生が大きく左右される世界――。

辺境の村に暮らす心優しい少年・レントは、自分の魔力を仲間に“貸し与える”ことができる極めて稀有なサポート能力《魔蔵庫》を授かる。

村の幼馴染たちと共にパーティー『断空の剣』を結成し、サポート役としての使命を胸に冒険の旅へと踏み出していく。

しかし、いつまでも弱いままのレントはお荷物と見なされ、無情にもパーティーから“追放”されてしまう！

激しい怒りと復讐心が芽生えたレントのギフトは進化を遂げ、真の能力を開花させる――

それは、貸し続けてきた膨大な魔力を【強制徴収】する スキルだった。

裏切った“元仲間”たちから魔力を取り立て、それを糧に成長していくレントの“復讐”の物語が、今、始まる！

【スタッフ】

原作：まさキチ

漫画：飯島しんごう

監督：球野たかひろ

シリーズ構成：森龍介

キャラクターデザイン：森和江

色彩設計：のぼりはるこ

美術監督：荒井和浩

撮影監督：小西庸平

編集：坂本雅紀

音響監督：浦上慶子

劇伴：大谷幸

アニメーション制作：SynergySP

【キャスト】

レント：川島零士

エムピー：加藤英美里

ガイ：濱野大輝

ミサ：関根明良

エル：小林ゆう

【公式サイト・公式SNS】

公式サイト：https://revo-anime.com/

公式X：@revo_anime （https://x.com/revo_anime）

※本ニュース掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)まさキチ・飯島しんごう・フレックスコミックス／「貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収」製作委員会

６．原作マンガ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』情報

原作：飯島しんごう（漫画）／まさキチ（原作） 『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』

・フレックスコミックス「COMICメテオ」掲載

COMICメテオ作品ページ：https://kirapo.jp/meteor/titles/ribo

【フレックスコミックス株式会社について】

フレックスコミックス株式会社は、マンガ表現の新しい形を提案するコンテンツ創造カンパニーです。

2017年にBookLiveのグループ会社となり、出版社としてWebコミック「COMICメテオ」、「COMICポラリス」、「COMICアーク」を運営しています。

『邪神ちゃんドロップキック』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。』（COMICメテオ）や、 『同居人はひざ、時々、頭のうえ。』『おじさんはカワイイものがお好き。』（COMICポラリス）、『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（COMICポラリス）など、Webコミック発のバラエティ豊かな作品を出版しています。アニメ化・実写ドラマ化された作品など、人気作を世に送り出してきた実績を有しています。

・URL：https://flex-comix.jp/

・レーベルURL

COMICメテオ：https://kirapo.jp/meteor/

COMICポラリス：https://kirapo.jp/polaris/

COMICアーク：https://booklive.jp/feature/index/id/tk_comicarc

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。