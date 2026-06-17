「歌ってみた」動画が話題のソロシンガー・司音(jio)、デビュー曲「超速特急天国行き」配信リリース　MusicVideoも公開

写真拡大 (全6枚)

アソビシステム株式会社

ソロシンガーの司音(jio)が、デビュー曲「超速特急天国行き」を2026年6月17日（水）に配信リリース。同日にMusic Videoを公開した。




司音(jio)は18歳で上京後、バンド活動を経てソロアーティストへと転身。独自の感性と世界観を活かし、週に2本のペースで「歌ってみた」動画を精力的に投稿すると、そのクオリティと熱量が話題を呼び、活動開始から約2ヶ月でYouTube登録者数1万人を突破した。2026年5月より、ソロシンガーとしてアソビシステムに所属。力強さと繊細さを併せ持つ歌声で、新たな音楽表現に挑戦している。



今作は3ヶ月連続リリースの第1弾。移り気な現代人が胸に抱く、それぞれの「天国」への憧憬をノスタルジックな視点から描き、浮遊感あふれるセンチメンタル・エレクトロポップとして完成した楽曲。聴く人を“超速特急天国行き”へと乗車させ、あなただけの「天国」へと導く。


また、Music Videoは渋谷を舞台に制作。レトロな雰囲気でありながら、斬新な映像で司音(jio)の世界観を表現した。



【MV】司音（jio）『超速特急天国行き』


https://youtu.be/YwN8feI2D9c







なお、司音(jio)は本日6月17日（水）に、主催イベント「TOKYO GARDEN vol.1」を開催。Suupeas 、一ノ瀬みか、おやすみホログラムを迎え、それぞれの個性が交差するステージにぜひ注目してほしい。



翌月にも新曲をリリース予定の司音(jio)。彼女がこの先、一体どんな楽曲を世に放つのか、是非注目してもらいたい。



＜楽曲リリース概要＞







司音(jio) 1st Digital Single「超速特急天国行き 」


配信日：2026年6月17日（水）


配信URL：https://lnk.to/Superexpress_to_Heaven



【MV】司音（jio）『超速特急天国行き』


https://youtu.be/YwN8feI2D9c



＜主催ライブ情報＞


「TOKYO GARDEN vol.1」


日程：2026年6月17日（水）


会場：東京都　namco TOKYO


時間：開場 19:00 ／ 開演 19:30


出演：司音(jio)、Suupeas 、一ノ瀬みか、おやすみホログラム


料金：前売 \2,000 ／ 当日 \2,500（+1D）


チケット購入はこちら：https://livepocket.jp/e/qj-ot



＜司音(jio)　Profile＞







司音(jio) 【読み ジオ】


18歳で上京後、バンド活動を経てアーティスト活動へと転身。


独自の感性と世界観を活かし、週に2本のペースで「歌ってみた」動画を精力的に投稿。


そのクオリティと熱量が話題を呼び、活動開始から約2ヶ月でYouTube登録者数1万人を突破。


2026年5月より、ソロシンガーとしてアソビシステムに所属。


新たな音楽表現への挑戦が、「イマ」始まる。


持ち味である力強さと繊細さを併せ持つ歌声で、


あなたに「フアンテイ」を唄い届けます。



YouTube：https://www.youtube.com/@jio-jio-jio-official


X：https://x.com/jio__jio__jio


note：https://note.com/jio__jio__jio