SNKが『ライセンシングジャパン 2026』にブースを出展 人気ゲームIPのライセンス展開事例を紹介し、ゲームの試遊も実施

株式会社SNK

株式会社SNK（本社：大阪府大阪市）は、2026年６月17日（水）から東京ビッグサイトで開催されるライセンスビジネス専門展示会『ライセンシングジャパン 2026』に出展することをお知らせいたします。

ゲームIPの許諾（ライセンス）事業にフィーチャー！

SNKは、『THE KING OF FIGHTERS』、『餓狼伝説』、『サムライスピリッツ』、『龍虎の拳』、『METAL SLUG』をはじめとする数多くの人気ゲームIPを保有しており、日本だけでなく世界各地のファンの皆様に親しまれてきました。

そこで近年ではゲーム事業のみならず、世界中にファンを持つ当社IPの強みを活かした多角的な許諾（ライセンス）事業を展開。今ではアパレルや雑貨、フィギュアをはじめ、出版、イベント、デジタルコンテンツなど、多岐に渡るコラボレーションで当社IPが活用されております。

本展示会においては、SNKが保有するIPのライセンスプログラムや商品化事例、国内外での展開事例をご紹介させていただくと共に、新たなビジネスパートナーとの協業機会を創出していきたいと考えております。当社のIPに興味や関心のある皆様は、ぜひブースまでお越しください。

ゲームの試遊でSNKタイトルの魅力を体感！

主な出展内容

・SNK保有IPのライセンスプログラム紹介

・国内外の商品化・コラボレーション事例展示

・ライセンスビジネスに関する商談・相談受付

・ゲーム試遊コーナー

・アパレル、雑貨、フィギュア、出版、イベント、デジタルコンテンツ等の企画相談

主なライセンス対象IP

・THE KING OF FIGHTERS

・餓狼伝説

・サムライスピリッツ

・METAL SLUG

・その他SNK保有IP

ライセンシングジャパン 2026 開催概要

会期：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

会場：東京ビッグサイト

SNKブース番号：30-14

SNKブランドについて

SNKブランドは、ゲーム業界において40年以上にわたる歴史を持つブランドです。なかでも『THE KING OF FIGHTERS』シリーズや『餓狼伝説』シリーズ、『サムライスピリッツ』シリーズ、『METAL SLUG』シリーズなどのヒット作品は、日本や世界各地のファンに国境を越えて感動と興奮を提供。その魅力は今や世界中で広く認知されています。

今後もゲーム開発だけではなく、ライセンス事業やマーチャンダイジング、イベント、映像展開など、多角的なIPビジネスを推進していきますので、どうぞご期待ください。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

お問合せ先

https://www.snk-corp.co.jp/faq/licenseinquiry/?post_id=5201