トトロたちが池のほとりで釣りを楽しむ様子を表現したオルゴールと暑い夏に涼を添える扇子を収納できる扇子袋の2種が2026年6月20日(土)より「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて発売！

ベネリック株式会社※画像はイメージです※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)が運営する全国の「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」では、トトロたちが釣りを楽しむ様子を表現した「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」と、夏のおでかけに扇子をすっきりと持ち歩ける「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」を、2026年6月20日(土)より発売いたします。

■「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」について

「となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和」は、森のそばの池でトトロたちが釣りを楽しむ、穏やかなひとときを切り取ったようなオルゴールです。

切り株に座る大トトロや、釣り竿を手にした中トトロ、池の水面を思わせる透明感のある表現など、眺める角度によってさまざまな発見を楽しめます。中トトロが釣りをしている様子を横目で静かに見守る大トトロや小トトロの視線や、中トトロが釣り上げたザリガニの細かな造形にもこだわり、トトロたちの豊かな表情を感じられる遊び心のある仕上がりです。

曲に合わせて本体が回転し、「さんぽ」のメロディがお部屋にやさしく広がります。

■「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」と「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」について

夏のおでかけに涼を添える扇子を、スタジオジブリ作品のモチーフとともに持ち歩ける扇子袋が登場します。

「となりのトトロ 扇子袋 薄藍色」は涼やかな薄藍色にトトロの刺繍を、「魔女の宅急便 扇子袋 山吹色」は夏の日差しを思わせる山吹色にジジの刺繍をあしらったデザインです。

表地には和の雰囲気になじむ落ち着いた色味を採用し、内生地には開いたときに印象的な鮮やかな色を合わせました。綿100％の日本製で、この季節におすすめの「となりのトトロ 扇子 水輪に金魚」や「魔女の宅急便 扇子 檸檬」をすっきりと持ち歩ける、夏のおでかけにぴったりのアイテムです。

■6月20日発売商品詳細

商品名 ：となりのトトロ オルゴール トトロたちの釣り日和

価 格 ：9,900円(税込)

サイズ ：商品サイズ／W80×H130×D80ｍｍ、パッケージサイズ／W135×H182×80mm

素 材 ：ポリエステル樹脂・PU・ABS・鉄・ナイロン

となりのトトロ魔女の宅急便

商品名 ：となりのトトロ 扇子袋 薄藍色／魔女の宅急便 扇子袋 山吹色

価 格 ：各1,870円(税込)

サイズ ：W40×H240mm

素 材 ：綿100%

発売日 ：2026年6月20日(土)

取扱店舗：ジブリがいっぱい どんぐり共和国(全40店舗)、オンラインショップそらのうえ店

■季節のおすすめ商品詳細となりのトトロ魔女の宅急便

商品名 ：となりのトトロ 扇子 水輪に金魚／魔女の宅急便 扇子 檸檬

価 格 ：各4,070円(税込)

サイズ ：W25×H210×D50mm

素 材 ：綿・竹

■「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」について

ジブリがいっぱい どんぐり共和国は「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」など、スタジオジブリ作品のキャラクターグッズがいっぱいのお店として全国に展開しています。店内は木のぬくもりにあふれた、微笑みのたえないやすらぎとぬくもりのある空間となっています。

■店舗情報

店舗一覧(全40店舗)：https://benelic.com/donguri/shop-list/

オンラインショップ：https://www.donguri-sora.com/

■公式情報

公式サイト：https://benelic.com/donguri/

公式X：https://x.com/ghibli_dongurep

公式Instagram：https://www.instagram.com/ghibli_dongurirep/

公式Youtube：http://www.youtube.com/@ghibli_dongurirep

■ジブリがいっぱい どんぐり共和国 公式アプリについて

ジブリがいっぱい どんぐり共和国ポイントアプリでは、各店舗やオンラインショップと連携してお買い物ごとにポイントを貯めることができます。1ポイント＝1円の割引としてお使いいただけるほか、貯めたポイントに合わせてオリジナルグッズとの交換が可能です。

■アプリダウンロードURL

＜Apple store＞ https://tinyurl.com/493v54vz

＜Google play＞ https://tinyurl.com/3wphbpcz

※公式アプリは一部店舗ではご利用いただけません。利用可能店舗は以下よりご確認ください。

利用可能店舗一覧：https://benelic.com/donguri/shop-list/