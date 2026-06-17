『リネージュ2M』「ザケン」を討伐して豪華なアイテムを手に入れよう！すべてのワールドで「ザケン バック アタック」開催！攻撃に関するステータスが上がる新規マスター精霊刻印「覇気」などを追加！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■「ザケン バック アタック」開催！

【開催期間】

2026年6月19日(金) 20時20分 ～ 22時30分(予定)

【概要】

ボス モンスター「ザケン」をプレイヤーが協力して討伐するレイド イベント「ザケン バック アタック」を開催します。

20時20分より、イベント ダンジョン「ザケン バック アタック(イベント)」に入場することができます。

20時30になるとイベントが開始し、ダンジョン内にモンスターが出現。出現するモンスターを討伐していくと、最終ボス モンスターとして「ザケン」が出現します。

「ザケン」討伐時、「ラスト アタック特別報酬」が用意されており、「ザケン」にとどめの一撃を与えたキャラクター1人に、オリジン ワールドでは「バック アタックの神話級挑戦集魂石(1回)(イベント)」1個、リザーブ ワールドでは「魔力が宿ったインク挑戦箱(イベント)」1個がインベントリに送られます。

またザケンの討伐報酬として、討伐に参加したキャラクター全員が「ザケン バック アタック啓示書(イベント)」などのアイテムを獲得できます。

「ザケン」の討伐時もしくは21時30分に、特別なNPC商人「ヘルフリン(イベント)」が出現します。

「ヘルフリン(イベント)」からはアデナで「ザケンのチケット(イベント)」を交換できるほか、オリジン ワールドでは「血の殲滅者 スクライド(刻印)」や「マスター クラス/アガシオン選択獲得券(11回)(イベント)」など、リザーブ ワールドでは「伝説級クラス挑戦券(1回)(イベント)」や「豪華なクラス/アガシオン選択獲得券(11回)(イベント)」などを交換することができます。

「ザケンのチケット(イベント)」は専用アイテムで強化に挑戦することができ、強化値に応じたアイテムと交換することができます。

オリジン ワールドでは、最大の+9まで強化に成功した場合は「バック アタックの神話級スキルブック選択箱(イベント)」を交換できるほか、+6では「バック アタックの英雄級乗り物獲得券(1回)(イベント)」、+1では「上級超越覚醒のポーション(刻印)」30個を交換できます。

リザーブ ワールドでは、最大の+9まで強化に成功した場合は「バック アタックのクラス/アガシオン獲得券選択箱(伝説)(イベント)」を交換できるほか、+7では「バック アタックの英雄級継承者の書選択箱(イベント)」、+5では「バック アタックの英雄級スキン獲得券(1回)(イベント)」、+2では「魔力が宿ったインクの結晶(伝説)(刻印)」を交換できます。

≪「ザケン バック アタック」の詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/notice/view?articleId=6a31b954acb6f821e1a76c2b

■[オリジン]マスター精霊刻印「覇気」や新規アガシオン2種類が追加！

【アップデート日時】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

マスター精霊刻印「覇気」と新規伝説級アガシオン「深淵のクリムゾン メイジ」を含む2種類のアガシオンが登場します。

マスター精霊刻印「覇気」を刻印するためには、アンロック条件として一般精霊刻印5個完了する必要があります。刻印に挑戦するには「クリスタル(刻印)」と「高級クリスタル(刻印)」が必要となり、刻印に成功すると、段階に応じて「ダブル抵抗」「武器ダメージ耐性」「命中」「絶対命中率」などのステータスが上昇します。

新たに登場する伝説級アガシオン「深淵のクリムゾン メイジ」と英雄級の「クリムゾン メイジ」は、それぞれ合成などから獲得できず、専用の召喚、もしくは、交換所のレアの聖所で提供中の最上級アガシオン召喚などから獲得が可能です。

「深淵のクリムゾン メイジ」を召喚すると、「スキルダメージ増幅」や「状態異常命中」などのステータスが上昇します。また、「深淵のクリムゾン メイジ」が保有するスキル「サポート：クリムゾン オーバー マインド」により、「ポーション回復率」と「重複状態異常耐性」が増加します。

≪[オリジン] 6月17日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6a31b955acb6f821e1a76c2d

■[リザ―ブ]新規アリーナ ダンジョン「燃える渓谷」や神話級スキル「オーソリティー」を追加！

【アップデート日時】

2026年6月17日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

アリーナ ダンジョン「燃える渓谷」や、25種の新規クラス、そして各武器種の神話級スキル「オーソリティー」を追加しました。

「燃える渓谷」は、レベル70以上のキャラクターが入場できるアリーナ ダンジョンです。「燃える渓谷」の東部、西部、北部にそれぞれボス モンスター「イポス」「ケドゥドゥ」「イグニス」が出現します。また、「アディルの隠れ処」には毎週土曜日22時にボス モンスター「アディル」が出現します。「アディル」を討伐することで神話級アクセサリー「エルフィナのネックレス」や「ラウルのベルト」などのアイテムを獲得できる可能性があります。

さらに、リザーブ ワールドでは初となる、メインとする武器種が2つ設定されているデュアル クラスを25種類追加。

伝説級クラス「ドゥーム ペルソナ」と英雄級クラス「セーマ」は、それぞれ「オーブ」と「スタッフ」をメイン武器として装着することができ、「オーブ」と「スタッフ」両方の特化スキルを保有しています。

「オーブ」を装着した場合はオーブの、「スタッフ」を装着した場合はスタッフの特化スキルが適用します。

さらに、神話級クラス保有時のみ習得可能な神話級スキル「オーソリティー」を各武器種に追加しました。

各武器種の「オーソリティー」のスキルブックを獲得できる「オーソリティー スペシャル選択箱」は、ショップ内の交換所にある司祭の依頼にて、「名誉の勲章」と交換することができます。

神話級クラスに転職中のみ使用可能な「オーソリティー」の効果は、共通効果として、攻撃命中時に一定確率で範囲ダメージを発生させます。また武器種に応じて、スタン命中や状態異常命中など対応するバフ効果が発生します。

≪[リザーブ] 6月17日(水)のアップデートの詳細はこちら≫

https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=6a31b956acb6f821e1a76c2f

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、大人数が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年6月17日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。