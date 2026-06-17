歌役者・9Lana、新曲『BLUE MOON』本日配信リリース！1000万再生突破『BALALAIKA』の“その後”を描く、切なくも情熱的なラテンポップス。

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

歌役者・9Lanaが、本日新曲『BLUE MOON』を配信リリースした。

(楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON_)本楽曲は、ミュージックビデオ1000万再生を突破した代表曲『BALALAIKA』の“その後の物語”を描いた続編作品。叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロディに乗せて歌い上げた、感情を激しく揺さぶる一曲となっている。先日公開されたティザー映像では、

"Apparently, there's a continuation to the story of 'BALALAIKA'..."

という意味深なメッセージが話題となり、国内外のファンから大きな反響が寄せられていた。

楽曲のイントロや随所には『BALALAIKA』を彷彿とさせるコーラスやフレーズが散りばめられており、前作とのつながりを探しながら楽しめるのも聴きどころのひとつ。

さらに、『BALALAIKA』のカクテル言葉が「恋は焦らず」であったのに対し、『BLUE MOON』のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。歌詞や世界観にも前作との対比が巧みに仕掛けられており、物語を知るリスナーほど深く楽しめる作品に仕上がっている。

『BALALAIKA』で描かれたあの夜の先に、いったい何が待っていたのか――。

ぜひ楽曲を聴きながら、その結末を見届けてほしい。

また、ミュージックビデオが6月19日（金）20:00よりプレミア公開されることも発表。

(プレミア公開：https://youtu.be/iGRxE549f7I)。

本日ティザー映像も公開され、物語の続きを映像でどう表現するのか、期待が高まっている。

■BLUE MOON

2026.6.17.Wed Digital Release

楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON_

■BLUE MOON Music Video

2026.6.19.Fri PM 8:00 プレミア公開

URL：https://youtu.be/iGRxE549f7I

■BALALAIKA

楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BALALAIKA

■Discography

【MV】 「BALALAIKA」 / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M

【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o

【MV】DYNA MIND / 9Lana

https://www.youtube.com/watch?v=E3g5nfvcx58

■Profile

歌役者 9Lana。

9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。

まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。

2024年4月メジャーデビュー。

その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。活動の幅を世界へと広げ続けている。

特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。

“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。

■9Lana Official

HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/

TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc

X：https://x.com/9Lana2?s=20

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw

Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/

9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/