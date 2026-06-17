歌役者・9Lana、新曲『BLUE MOON』本日配信リリース！1000万再生突破『BALALAIKA』の“その後”を描く、切なくも情熱的なラテンポップス。
歌役者・9Lanaが、本日新曲『BLUE MOON』を配信リリースした。
(楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON_)本楽曲は、ミュージックビデオ1000万再生を突破した代表曲『BALALAIKA』の“その後の物語”を描いた続編作品。叶わぬ恋に揺れるひとりの女性の想いを、情熱的なラテンビートと切ないメロディに乗せて歌い上げた、感情を激しく揺さぶる一曲となっている。先日公開されたティザー映像では、
"Apparently, there's a continuation to the story of 'BALALAIKA'..."
という意味深なメッセージが話題となり、国内外のファンから大きな反響が寄せられていた。
楽曲のイントロや随所には『BALALAIKA』を彷彿とさせるコーラスやフレーズが散りばめられており、前作とのつながりを探しながら楽しめるのも聴きどころのひとつ。
さらに、『BALALAIKA』のカクテル言葉が「恋は焦らず」であったのに対し、『BLUE MOON』のカクテル言葉は「叶わぬ恋」。歌詞や世界観にも前作との対比が巧みに仕掛けられており、物語を知るリスナーほど深く楽しめる作品に仕上がっている。
『BALALAIKA』で描かれたあの夜の先に、いったい何が待っていたのか――。
ぜひ楽曲を聴きながら、その結末を見届けてほしい。
また、ミュージックビデオが6月19日（金）20:00よりプレミア公開されることも発表。
(プレミア公開：https://youtu.be/iGRxE549f7I)。
本日ティザー映像も公開され、物語の続きを映像でどう表現するのか、期待が高まっている。
■BLUE MOON
2026.6.17.Wed Digital Release
楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BLUEMOON_
■BLUE MOON Music Video
2026.6.19.Fri PM 8:00 プレミア公開
URL：https://youtu.be/iGRxE549f7I
■BALALAIKA
楽曲リンク：https://9lana.lnk.to/BALALAIKA
■Discography
【MV】 「BALALAIKA」 / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=S2Xu6_XWy4M
【MV】BALALAIKA Acoustic Ver. / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=SxyEC5tbo9o
【MV】DYNA MIND / 9Lana
https://www.youtube.com/watch?v=E3g5nfvcx58
■Profile
歌役者 9Lana。
9つの声質を自在に操る、カメレオンボイスの持ち主。
まるで楽曲の主人公が憑依したかのような圧倒的な表現力と、“声”だけで物語を描き切る唯一無二のボーカルコントロールで注目を集める。
2024年4月メジャーデビュー。
その後もコンスタントにリリースを重ね、アメリカ・南米を中心にグローバルなファンダムを形成。活動の幅を世界へと広げ続けている。
特に、内緒のピアス「プロポーズ」のカバーはBillboard JAPANソングチャートにランクイン。
“声で演じる”という唯一無二のスタイルで、国内外から高い評価を獲得している。“声”を武器に、ジャンルや国境を越えて存在感を放ち続けている。
■9Lana Official
HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/9Lana/
TikToK：tiktok.com/@9lana_2?is_from_webapp=1&sender_device=pc
X：https://x.com/9Lana2?s=20
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7z-RiUCCbQqZPlqRgJtkPw
Ingtagram：https://www.instagram.com/9lana_staff/
9Lana Official Online Store：https://9lana-officialonlinestore.com/