放置型アイドルRPG『STELLAR IDOL PROJECT』より新衣装アイドル登場！1周年を記念したPVを公開中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、放置型アイドル育成RPG『STELLAR IDOL PROJECT』は新衣装アイドル「菜々美なつき【Our Journey Now】」を実装したことをお知らせいたします。

また、本日サービス開始1周年を迎えたことを記念し、「STELLAR IDOL PROJECT 1周年PV」を公開いたしました。

■公式サイト：https://siprj.com

■公式X：https://x.com/s_i_project

■公認Discordサーバー：https://discord.gg/nBZMajUnkQ

■公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@STELLARIDOLPROJECT

■新衣装「菜々美なつき【Our Journey Now】」登場！

開催期間：開催中 ～ 2026年6月30日（火）23:59

新衣装アイドル「菜々美なつき【Our Journey Now】」が登場いたしました。現在開催中の「1stアニバーサリーパレード SideB」および「1stアニバーサリーガチャ SideB」にてお迎えいただけます。

また、「1stアニバーサリーガチャ SideB」には、「菜々美なつき【Our Journey Now】」をはじめ、これまで登場した限定アイドルもラインナップ。豪華なアイドルたちを獲得できる1周年記念の特別なガチャとなっています。

さらに、期間中に開催される各種イベントやキャンペーンに参加することで、「1stアニバーサリーガチャ SideBチケット」を獲得することが可能です。ぜひこの機会にイベントへ参加して、お気に入りのアイドルをお迎えください。

■アイドルたちの軌跡を振り返る特別映像1周年PV公開中！

本日より1周年を記念した「1周年記念PV」を公開いたしました。

本PVでは、サービス開始から1年間で紡いできたアイドルたちの軌跡と、プロデューサーの皆さまと歩んできた日々を振り返るとともに、その先の未来へ向かう想いを描いています。『STELLAR IDOL PROJECT』の1周年を彩る特別な映像をぜひお楽しみください。

「『STELLAR IDOL PROJECT』1周年記念PV」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jHqVmYAhnw0 ]

出演：

【ミライリンク】

陽葵まゆ（CV：村雨花果）、小春セリーナ（CV：水霧けいと）、海里あずま（CV：蒼井ゆず）

【EclipseVoice】

大音師あやな（CV：小波すず）、天地ミカ（CV：山吹うらら）、天地ルキ（CV：狐今あまね）

【橙美女学院アイドル部】

元木もえ（CV：胡桃ふゅ）、星さつき（CV：一ノ瀬こまち）、美月ことり（CV：上原あおい）、綾瀬るり（CV：美月）、桜井リリカ（CV：羽鳥いち）

【Primary Colors】

菜々美なつき（CV：天季ひより）、推野けい（CV：北見六花）、花房みなみ（CV：大島つつじ）

【サイバーシンフォニカ】

瑠奈ここあ（CV：歩サラ）、碧唱ハル（CV：伏見琉花）、阿衣良りこ（CV：天瀬心望）、笑原ひなた（CV：猫村ゆき）

【Vivid】

夜乃すずか（CV：榊原ゆい）、沙良ユウリ（CV：蒼乃むすび）

■堀江晶太＆烏屋茶房＆岡村大輔による書き下ろし楽曲が6月25日公開！

アイドルコンテンツなどで活躍する人気アーティストがアイドルたちに楽曲を提供する新企画「アーティストコラボ」第5弾を6月25日（木）に公開いたします。

第5弾コラボでは堀江晶太＆烏屋茶房＆岡村大輔と、陽葵まゆ（CV：村雨花果）、小春セリーナ（CV：水霧けいと）、海里あずま（CV：蒼井ゆず）が所属する、未熟ながらも可能性に満ちた王道アイドルレーベル「ミライリンク」によるタッグ楽曲「ヒカリサク」を公開いたします。

公開当日は、描き下ろしイラストを使用したMVを公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。また、本楽曲のフルバージョンはゲーム内でも試聴いただけます。

続報は公式X（@s_i_project(https://x.com/s_i_project)）にて順次発信してまいります。

■アーティストコラボとは？

本企画では、アイドルコンテンツなどで活躍する人気アーティストがアイドルたちに書き下ろし楽曲を提供します。6つのレーベルそれぞれの世界観に合わせて制作された楽曲に加え、各楽曲の新規描き下ろしイラストによるMV公開を予定しております。第1弾はヒゲドライバー氏、第2弾はFunta7氏、第3弾は月蝕會議、第4弾はYukacco氏＆彦田元気氏（Hifumi,inc.）、第5弾は堀江晶太＆烏屋茶房＆岡村大輔が担当します。

■『STELLAR IDOL PROJECT』とは？

DMM GAMESが贈るアイドルゲーム『STELLAR IDOL PROJECT』は、かんたん操作で遊べる！放置（はなれ）ていてもアイドルが成長する育成RPGです。

【あらすじ】

「あなたと一緒に、アイドルとその先へ」

アイドルたちと共に事務所を立ち上げ、光り輝く夢の舞台へ!!

輝き方を知らない原石たちをアイドルという星に育てる、光に満ちた物語――。

がんばる美少女がトップアイドルとして輝く夢と、プロデューサーとして世界一のアイドルを育てる夢。

互いの光を道標に、共に夢の舞台を目指す、アイドルドリームストーリー!!

【ゲームシステム】

簡単な操作と放置でどんどん成長していくアイドルたち。

盛りだくさんのオリジナル楽曲＆ストーリーコンテンツをライブ感覚で楽しめます♪

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/siprj_652934

▼製品概要

タイトル：STELLAR IDOL PROJECT

ジャンル：放置型アイドル育成RPG

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ スマートフォン（DMM GAMES STORE版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2025 EXNOA LLC