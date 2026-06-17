TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日ほかにて、2026年10月より放送開始！PV第1弾公開！

株式会社ブシロード

レント役に川島零士さん、エムピー役に加藤英美里さん、ガイ役に濱野大輝さん、ミサ役に関根明良さん、エル役に小林ゆうさんが決定！オフィシャルコメントとキャラクタービジュアル公開！レント役川島零士さんのサイン入り色紙プレゼントキャンペーンも開始！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）は、TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』の最新情報が発表になったことをご案内いたします。

TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』

テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日ほかにて、

2026年10月より放送開始！

累計発行部数200万部突破！フレックスコミックス「COMICメテオ」にて連載中の人気作『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』。パーティー追放から始まる魔力回収＆運用ファンタジー作品として人気を博す本作のTVアニメが、2026年10月よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠・ＢＳ朝日ほかにて放送開始することが決定しました。

その他の放送・配信情報は後日公開となります。詳細はアニメ公式サイトや公式 X をご確認ください。



■放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：2026年10月より毎週土曜深夜1時30分～

ＢＳ朝日 ：2026年10月より毎週日曜深夜1時00分～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。





PV第1弾公開！

レント役に川島零士さん、エムピー役に加藤英美里さん、

ガイ役に濱野大輝さん、ミサ役に関根明良さん、エル役に小林ゆうさんが決定！

オフィシャルコメントとキャラクタービジュアルも公開！

TVアニメ『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収』のPV第1弾を公開しました！

レント役に川島零士さん、エムピー役に加藤英美里さん、ガイ役に濱野大輝さん、ミサ役に関根明良さん、エル役に小林ゆうさんが決定！PV第1弾ではキャラクターボイスが初公開となっております！

さらに、それぞれのキャストよりオフィシャルコメントも到着！キャラクタービジュアルも公開しました！

PV第1弾：https://youtu.be/RRNBNnCRPqU

レント CV. 川島零士

＜キャラクター紹介＞

辺境の村出身の心優しい少年。

『断空の剣』の一員として、ユニークギフト《魔蔵庫》で仲間に魔力を貸し与えながら旅をする。

パーティーを追放されたことをきっかけに【強制徴収】という恐ろしいスキルを開花させる。

＜キャストコメント 川島零士さん＞

ある日事務所から「れいじる、リボ払いの連絡来たで」と電話が。震えました…（笑）。

嬉しい出演報告で良かったです。

僕が演じるレントは、優しさを踏みにじった相手から魔力を『リボ払い』で強制徴収していきます。

現代の恐怖がファンタジーに溶け込む構造が面白く、仕組みを知るほど逆襲が痛快になるはず。

返しても終わらない底なしのループを擬似体験（？）できる本作、放送をお楽しみに！

エムピー CV. 加藤英美里

＜キャラクター紹介＞

レントのユニークギフト《魔蔵庫》をサポートするために出現したサポート妖精。

見た目は可愛らしく頼れる相棒だが、性格は悪魔的な一面も。

魔力運用が生きがいで、悪質な債務者には容赦がない。

＜キャストコメント 加藤英美里さん＞

エムピーの声を担当させていただくことになりました！

レントの『ギフト妖精』として共に行動するのですが、とにかく表情豊かでとても可愛い！

たまに邪悪(!?)なお顔になるところもありますが……！

『リボ払い』という言葉は皆さま耳にしたことがあるかと思います。

お恥ずかしながら私はあまりよく分かっていなかったのですが……この作品でエムピーがしっかりと説明してくださいます！

レントのユニークギフトをサポートする妖精エムピーと一緒に、作中のキャラたちがどんな行動をしていくのかぜひ一緒に見ていただけたらと思います。

お楽しみに！

ガイ CV. 濱野大輝

＜キャラクター紹介＞

Bランクパーティー『断空の剣』のリーダーで、レントと同郷の剣士。

ギフトは《上級剣士》。

唯我独尊で、自分の意見が絶対だと譲らない性格。

レントを無能扱いし、ミサ・エルと共に、レントをパーティーから追放する。

＜キャストコメント 濱野大輝さん＞

超将来有望…実力・性格・人望、全てが揃った、勇者の中の勇者になる漢…「ガイ」！

リボ払い？知らない知らない。いま強くなれて、いまが楽しければ、それで良いじゃないか！

じゃんじゃん借りて、どんどん強くなるガイの活躍を…いや、嘘です。

レントの活躍を彩る、『断空の剣』のドタバタをお楽しみ下さい。

ミサ CV. 関根明良

＜キャラクター紹介＞

『断空の剣』のメンバーで、レントと同郷の魔術士。

ギフトは《上級魔術士》。

美しい見た目とは裏腹に、狡猾で自分の保身のためなら他人を利用する性格。

＜キャストコメント 関根明良さん＞

ミサの声を担当させていただくことになりました関根明良です。

ミサは…色んな意味でたくましい女性です。

自分の決めた道に対して粘り強く突き進んでいくため、

ハラハラしながらも本当に強いなぁ…と思っております。

『断空の剣』で上級魔術士のギフトをもつ彼女がどんな子なのか！

ぜひお楽しみに！

皆さまどうぞよろしくお願いいたします！

エル CV. 小林ゆう

＜キャラクター紹介＞

『断空の剣』のメンバーで、パーティー結成後に加入した回復士。

ギフトは《上級回復士》。

他力本願な性格で、自分で考えることを放棄している。

＜キャストコメント 小林ゆうさん＞

エルさんは無邪気なところや素直な可愛らしさがとても素敵な方です。

口癖の『～ですぅ』も印象的で、エルさんの大事なアイデンティティのひとつだと感じています。

くるくる変わる豊かな表情から目が離せません！そのひとつひとつを大切に演じさせていただけたらと思っております。

魅力的なエルさんが大好きです！エルさんに出会うことができて感激です。

演じることができて心より感謝しております。

ぜひ放送をお楽しみにしていてくださいね！！

レント役川島零士さんのサイン入り色紙プレゼントキャンペーン開始！



公式 X にて、レント役川島零士さんのサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンを開始しました！

キャンペーン詳細は公式サイト・公式Xをご確認の上、ぜひご参加ください。

期間：2026年6月17日（水）12:00～6月23日（火）23:59まで

公式X：@revo_anime (https://x.com/revo_anime)

公式サイト：https://revo-anime.com/

作品基本情報

あらすじ

ここは、創世神から授かる「ギフト」によって人生が大きく左右される世界――。

辺境の村に暮らす心優しい少年・レントは、自分の魔力を仲間に“貸し与える”ことができる極めて稀有なサポート能力《魔蔵庫》を授かる。

村の幼馴染たちと共にパーティー『断空の剣』を結成し、サポート役としての使命を胸に冒険の旅へと踏み出していく。

しかし、いつまでも弱いままのレントはお荷物と見なされ、無情にもパーティーから“追放”されてしまう！

激しい怒りと復讐心が芽生えたレントのギフトは進化を遂げ、真の能力を開花させる――

それは、貸し続けてきた膨大な魔力を【強制徴収】する スキルだった。

裏切った“元仲間”たちから魔力を取り立て、それを糧に成長していくレントの“復讐”の物語が、今、始まる！

STAFF

原作：まさキチ

漫画：飯島しんごう

監督：球野たかひろ

シリーズ構成：森龍介

キャラクターデザイン：森和江

色彩設計：のぼりはるこ

美術監督：荒井和浩

撮影監督：小西庸平

編集：坂本雅紀

音響監督：浦上慶子

音楽：大谷幸

アニメーション制作：SynergySP

CAST

レント：川島零士

エムピー：加藤英美里

ガイ：濱野大輝

ミサ：関根明良

エル：小林ゆう

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット：2026年10月より毎週土曜深夜1時30分～

ＢＳ朝日 ：2026年10月より毎週日曜深夜1時00分～

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

公式サイト・公式SNS

公式サイト：https://revo-anime.com/

公式X：@revo_anime (https://x.com/revo_anime)

原作情報

原作：飯島しんごう（漫画）／まさキチ（原作） 『貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収～用済みとパーティー追放された俺は、可愛いサポート妖精と一緒に取り立てた魔力を運用して最強を目指す。～』

累計発行部数200万部突破！

フレックスコミックス「COMICメテオ」掲載

COMICメテオ作品ページ：https://kirapo.jp/meteor/titles/ribo

原作コミックス1~5巻好評発売中！

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※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)まさキチ・飯島しんごう・フレックスコミックス／「貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収」製作委員会